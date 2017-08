Giæver & Joffen kommer til en by nær deg

VGs politiske kommentatorer og podcastduo Anders Giæver og Frithjof Jacobsen tar landet i bruk når de denne uken besøker Tromsø, Bergen og Trondheim.

Kommer Ap-krisen til å fortsette? Hva med distriktsopprøret? Og får vi ny regjering om to uker?

Du har hørt dem i sitt ukentlige skråblikk på nyhetsuka som gikk i podcasten Giæver & Joffen. Denne uken tar VGs politiske kommentatorer Anders Giæver og Frithjof Jacobsen seg ut av Ring 1, og setter kursen mot Tromsø, Bergen og Trondheim for å lage podcast og diskutere valg, politikk og samfunn med mediefolk, politikere og spinndoktorer på hvert sted.

– Vi gjorde noen kvelder live før det amerikanske valget i fjor. Det var så gøy at vi hadde lyst til å gjøre noe med det norske valget også, sier Frithjof Jacobsen om hvor ideén til valgturneén kom fra.

Reaksjonene var mildt sagt delte da duoen i et intervju på Medier24 humoristisk annonserte at turen til tre av Norges største byer for å snakke med politikere og mediefolk, var synonymt med å ta turen ut av Oslo-boblen og møte «ekte folk».

– Etter noen sleivete kommentarer om «turneen» til fagpressen, gleder vi oss som nervøse barn til å ta skrittet ut av komfortsonen. Vi har vært i Fredrikstad og Drammen tidligere med podcasten vår, men denne gangen skal vi virkelig langt hjemmefra, sier Anders Giæver med glimt i øyet.

De håper på stort oppmøte i de forskjellige byene:

– Vi håper å få til den samme typen løse samtale med de lokale gjestene som vi etterstreber i podcasten Giæver og Joffen. Og at mange kommer for å høre og delta i diskusjonen etterpå, sier han.

Under finner du stedene Giæver & Joffen vil besøke. Alle arrangementene har gratis inngang:

Tromsø

Ølhallen, tirsdag 29. august, 19.00 (Mer info om gjester og arrangementet finner du her.)

Bergen

Chagall, onsdag 30. august, 19.00. (Mer info om gjester og arrangementet finner du her.)

Trondheim

Café Løkka, torsdag 31. august, 18.00. (Mer info om gjester og arrangementet finner du her.)

Oslo

Kulturhuset, fredag 8. september, 19.00 (Mer info om gjester og arrangementet finner du her).