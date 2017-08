Frp ut mot Aps skatteløfte: 36.000 trygdede får skattesmell

Ap-leder Jonas Gahr Støre vil gi uføretrygdede som betaler formuesskatt en skatteøkning på 5100 kroner, viser tall fra Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Det er finansminister Siv Jensen (Frp) som har fått sine fagfolk til å regne på Arbeiderpartiets løfte om å øke skattene i Norge med 15 milliarder kroner.

– Dette rammer folk med lave inntekter, og viser at Aps iver etter å skattlegge folk er blitt manisk, sier Jensen til VG.

Slitere i samfunnet



Tallene viser at det er 36.700 nordmenn som har hovedinntekt fra trygdeytelser, og som i dag betaler formuesskatt.

– De som får denne skatteregningen er slitere i samfunnet, som kanskje har fått betalt ned gjeld på huset sitt og har en beskjeden trygd. Det er folk som kanskje har levd et nøysomt liv, som blir straffet med masse ekstra skatt fra Jonas Gahr Støre, sier Jensen.

KREVER INN SKATTER: Finansminister Siv Jensen (Frp). Foto: Terje Bringedal , VG

Arbeiderparti-leder Støre går til valg på at denne skatten skal økes med om lag fem milliarder kroner i løpet av de fire neste årene.

– Trygdede vil i all hovedsak få lavere skatt på inntekt med oss. Vi har sagt, og står for, at har du en inntekt under 600.000 vil du betale omtrent like mye skatt som i dag, eller faktisk noe mindre, sier Aps finanspolitiske talsperson, Marianne Marthinsen, til VG, og legger til:

Åpner for å endre skatteløftet



– Jeg tror det er stor enighet om at de som får trygd også skal betale skatt. De betaler inntektsskatt, moms når de går i butikken, og de som har formue betaler også formuesskatt. De fleste av disse betaler også formuesskatt under Siv Jensen som finansminister, sier Marthinsen.

Hun åpner også for at Ap kan komme til å justere formuesskatten, hvis de kommer i regjering.

– Det er ikke gitt at de som betaler formuesskatt med Siv Jensen også skal gjøre det med vårt opplegg. Vi femdoblet bunnfradraget sist vi satt i regjering og fjernet eller reduserte formuesskatten for hundretusenvis av pensjonister og småsparere, og vi kommer til å fortsette å øke bunnfradraget i neste periode, sier Marthinsen.

– Fører velgerne bak lyset



Jensen mener Aps forsøker å lure velgerne.

– Å hevde at Aps skatteplan bare rammer de rikeste, det er å føre velgerne bak lyset. Når 36 000 trygdede, 210.000 pensjonister vil få et kraftig skattesjokk, og mange familier og folk flest serveres milliarder i økte avgifter fra Jonas Gahr Støre, så viser det hvor gjennomført usosial og dårlig Aps skattepolitikk er, sier finansministeren.