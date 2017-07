Frp-Siv til Ap-Jonas: Leder du Ap?

Frp-leder Siv Jensen ber Jonas Gahr Støre avklare om han er leder i Arbeiderpartiet. Støre svarer at han er sjefen.

– For meg ser det ut som om det er den nye lederen i LO, Han-Christian Gabrielsen, som er leder av Arbeiderpartiet. Vi trenger faktisk en avklaring fra Støre, sier Jensen.

Først: Støre om Venstre



Årsaken er et intervju Gabrielsen har gitt til Klassekampen i dag, hvor de fulgte opp et intervju Støre ga til VG tirsdag, hvor han holdt døren åpen for regjeringssamtaler med Venstre etter valget.

Til VG sa Støre at han «vil finne det naturlig å ha samtaler med Senterpartiet, SV Kristelig Folkeparti og Venstre for å avklare dere syn på saker og eventuelt regjeringssamarbeid».

Så: LO-lederen om Venstre



Gabrielsen sier til Klassekampen at Venstres arbeidslivspolitikk er «helt uspiselig» og advarer på det sterkeste mot at Venstre skal kunne komme i regjering med Ap eller få innflytelse over politikken til en Ap-regjering:

– Det er uaktuelt at de skal ha noen som helst innflytelse på den gjennom en regjering ledet av Arbeiderpartiet, uansett om det er i regjeringslokalene eller som støtteparti, sier Gabrielsen.

– Er det Støre eller Gabrielsen som er leder i Ap?



Siv Jensen sier det er klar tale.

– Ja, Gabrielsen bare fastslår at Ap ikke vil gi Venstre noen innflytelse. Det skjer dagen etter at Støre sier at det er naturlig å ha samtaler med Venstre om eventuelt regjeringssamarbeid.

– Da må jeg bare spørre: Er det Støre eller Gabrielsen som er leder i Ap? Og kommer faktisk Ap til å invitere Venstre til samtaler? Det synes jeg Støre må svare på etter LO-lederen totalt avviser Støres invitt til Venstre.

– Det har alltid provosert mange



Jensen sier det ikke er overraskende at LO kjører tøft.

– Det har alltid provosert mange LO-medlemmer og velgere at LO er så nært tilknyttet Ap. Og når LO spytter inn 20 millioner kroner til valgkampen, så ser det altså ut som om de både kan diktere politikken og hvem Ap skal samarbeide med. LO er i sin fulle rett til å ha synspunkter: Det er Støre som må svare på om han leder partiet og om de skal ha samtaler med Venstre, sier hun og legger til:

– Vi kan eventuelt vente og se om det blir noen slike samtaler. Blir det ikke slike samtaler, er det Gabrielsen som fikk rett og styrer.

Jensen sier de planlegger for en borgerlig regjering som gjør slike samtaler mellom Ap og Venstre uaktuelle.

Støres svar



Jonas Gahr Støre svarer slik på utfordringen fra Jensen.

– Jeg tror hverken Hans-Christian Gabrielsen eller jeg er i tvil om hvem som er sjef i Arbeiderpartiet.

– Er det deg?

– Ja.

– Skei Grande har lukket døren

Støre utdyper sitt syn slik:

– Vil vil aldri lede en regjering som styrer på Venstres arbeidslivspolitikk. Jeg har merket meg hvordan Venstre var en sterk pådriver for liberaliseringene i arbeidsmiljøloven, som har gjort det utryggere for folk på jobb.

Han sier Venstre har plassert seg på sidelinjen.

– Vår holdning om en åpen dør til Venstre var basert på at de var ett av partiene som sa de ville bytte ut Høyre/Frp-regjeringen. Trine Skei Grande har lukket den døren igjen. Dermed har Venstre plassert seg selv på sidelinjen og som en mulig garantist for fortsatt Frp i regjering. Da sier seg selv nå at et regjeringssamarbeid med Venstre er ikke aktuelt.