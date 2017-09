Frp-kilder: V og KrF velkommen i regjering, men får ikke røre Sylvi

Fremskrittspartiet står fortsatt bak invitasjonen til KrF og Venstre om å delta i regjering. Men uten at det skal føre til flytting av Sylvi Listhaug.

– Venstre må gjerne bli med i regjering, hvis fokuset er på politikken og ikke på Sylvi Listhaugs retorikk, sier en sentral kilde i Fremskrittspartiet til VG.

Frp-politikeren som vil vere anonym for ikke å forstyrre forhandlingene mellom de fire partiene på borgerlig side, forutsetter at Listhaug får fortsette som innvandringsminister også i en regjering der Venstre og/eller KrF er med.

V og KrF hjertelig velkommen



Fremskrittspartiet hadde sitt første sentralstyremøte etter valget fredag, og meldingen derfra er et fortsatt et tydelig velkommen til både KrF og Venstre i regjering.

– Partilederen sier det samme nå som hun sa til VG sist tirsdag, ifølge statssekretær Petter Kvinge Tvedt (Frp) etter møtet.

INVITERER: Frp-leder Siv Jensen fotografert under partilederdebatten i Stortinget på valgnatten. Hun ønsker både Knut Arild Hareide og Trine Skei Grande velkommen i regjering. Foto: Helge Mikalsen , VG

Da gjentok Siv Jensen sin holdning fra fire år tilbake, og sa velkommen i regjering:

– For fire år siden så var dealen den at KrF og Venstre var hjertelig velkommen inn i Høyre-Frp-regjeringen. Da valgte de å ikke gjøre det. Situasjonen har i og for seg ikke endret seg. Vi har et ikke-sosialistisk flertall, sa Frp-lederen til VG etter partilederdebatten dagen etter valget sist tirsdag.

– Vil forsterke samarbeidet



Dette synet deles av sentralstyremedlem Helge André Njaastad fra Hordaland.

– En regjeringsdeltagelse fra KrF og Venstre vil forsterke samarbeidet mellom de fire partiene ytterligere. Men det er selvsagt de to partienes egen vurdering hva de velger i ukene fremover, sier Njaastad.

Han har i likhet med mange Frp-ere lagt merke til at Venstre-ledelsen har signalisert at partiet skal være i ferd med å utarbeide hovedkrav om blant annet vern av Lofoten, Vesterålen og Senja for å delta i regjering.

– Hva tenker du om det, Njaastad?

– Da er vi inne på forhandlingstema, og det vil ikke jeg uttale meg om, svarer han.

SIER VELKOMMEN: Helge Andre Njaastad er sentralstyremedlem i Fremskrittspartiet, stortingsrepresentant og avgtroppende komitéleder i kommunalkomitéen på Stortinget. Foto: Krister Sørbø , VG

Fylkesleder Gustav Bahus i Hordaland Frp tror en fireparti-regjering med Venstre og KrF som de nye tilvekstene på laget, vil bli bra for Norge.

– Det beste for landet ville nok vært om vi fikk en borgerlig flertallsregjering. Det har vist seg at det er mulig å få til gode løsninger med KrF og Venstre i første fireårsperiode. Disse partiene kan utgjøre et godt politisk-faglig verksted sammen med Høyre og oss i regjering også, sier Bahus til VG.

– Du frykter ikke absolutte krav fra mellompartiene?

– Et eventuelt regjerings-samarbeid mellom fire partier er ingen arena for å sette absolutte krav, svarer fylkeslederen i Hordaland.

Her er han på linje med gjenvalgt stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp), som også mener politikken må avgjøre.

– Venstre kan bare se bort fra å verne Lofoten, Vesterålen og Senja. Det er et solid flertall på Stortinget for å konsekvensutrede. Det skjer, slår han fast overfor Dagsavisen.



Tydelig Hagen



Partinestor Carl I. Hagen er like tydelig:

– Hvis dette blir ultimate krav fra Venstre, kan de se langt etter et regjeringssamarbeid med Frp, sier Carl I. Hagen til avisen.

HIT, MEN IKKE LENGER: Carl I. Hagen synes ikke Venstre skal få for fritt spillerom ved å delta i en ny regjering. Her er han fotografert på Frps landsmøte i vår. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Kun hvis de skjønner at Listhaug ikke kan røres og dropper klimahysteriet sitt, så er muligheten til stede, ifølge den tidligere partilederen.

Også andre sentrale kilder i partiet er opptatt av at en eventuell inntreden fra Trine Skei Grande og Knut Arild Hareides partier i regjerings-kollegiet ikke skal medføre noen vingeklipping av Sylvi Listhaug.

Det fremholdes at eneste alternativ for en flytting av Listhaug, er at hun får overta hele Justisdepartementet. Idag er integrerings- og innvandringsfeltet en del av dette departementet.

En sentral kilde i partiet mener at det vil være helt «meningsløst» å la Venstre komme i regjering uten at det blir flertallsregjering. Derfor er det viktig at både Venstre og KrF slenger seg med, avslutter Frp-eren.

Innvandringsminister Sylvi Listhaug ønsker ikke å uttale seg om hverken eget eller andre partis posisjoneringer før forhandlingene melom de fire partiene tar til hos statsminister Erna Solberg kommende torsdag.