FpU vil redusere arbeidsledigheten ved å la 16-åringer selge alkohol - FrP er enig

At ungdom ned i 16 år skal kunne selge alkohol og tobakk, er ett av tiltakene FpU mener kommer til å gjøre ungdom mer attraktiv for arbeidsgivere.

FpU ønsker å få ned arbeidsledigheten blant unge ved å myke opp i arbeidsmiljøloven.

– At en 16-åring står alene og selger snus burde være uproblematisk, mener formann i FpU, Bjørn-Kristian Svendsrud.

FrP sier seg enig i to av forslagene, mens LO mener at forslagene neppe gjør noe særlig forskjell for ungdoms tilgang til arbeidsmarkedet.

Arbeidsledighet blant unge 55 prosent av ungdom i alderen 15-24 år i 2016 var en del av den norske arbeidsstyrken. Dette er summen av dem som jobber samt dem som er arbeidsledige.

Av disse igjen var 11 prosent, tilsvarende 41.000 ungdom, i 2016 oppført som arbeidsledige.

Dette er en nedgang fra 14 prosent i 1992, men en liten oppgang fra åtte prosent i 2014. Kilde: SSB

Dette er tiltakene FpU vil at moderpartiet FrP skal iverksette:

• Ungdom ned i 16 år skal kunne selge alkohol og tobakk.

• Øke frikortgrensen til 100.000 kr for alle.

• En prøveordning hvor arbeidsgiveravgiften for de under 18 år fjernes.

• Myke opp i arbeidsmiljøloven når det gjelder bestemmelsen om at «personer under 18 år som går på skole skal ha minst fire ukers feriefritid i året hvorav minst to uker i sommerferien».

Ikke bartendere

Svendsrud mener tiltakene kan gjøre det enklere og mer attraktivt for arbeidsgivere å ansette ungdommer.

– Tiltakene kommer til å gjøre det lettere å få sommerjobb og bekjempe den totale arbeidsledigheten blant unge. Vi håper Frp kan gjennomføre dette etter valget, sier Svendsrud.

– Du nevner servitør og butikk, men hva med å være bartender?

– 16 åringer skal nok ikke være bartendere. Her kan man sette begrensninger på hvor høy alkoholprosent ungdom skal kunne selge, sier Svendsrud.

Han understreker imidlertid viktigheten ved at reguleringene for salg av alkohol overholdes strengt, men tror ikke det kommer til å bli noe problem.

– Jeg har tro på norsk ungdom og at de er opptatt av å gjøre ærlig arbeid. Jeg tror ikke disse kommer til å selge til mindreårige selv om de selv er mindreårige.

Får støtte av FrP

På to av punktene fra FpU full støtte fra FrP, mens de to siste tiltakene er moderpartiet mer lunken til.

FrPs arbeidspolitiske talsmann, Erlend Wiborg, Foto: Krister Sørbø , VG

– Dette er spennende forslag og jeg kan si ja til de to første om at ungdom ned i 16 år skal kunne selge alkohol, og å øke frikortgrensen, sier FrPs arbeidspolitiske talsmann, Erlend Wiborg til VG.

En prøveordning med å fjerne arbeidsgiveravgiften for de under 18 år er han villig til å vurdere.

Wiborg peker imidlertid på at det også er andre grupper, blant annet med ulike funksjonshemninger som en slik ordning kunne være relevant for.

LO: – Gjør neppe noe forskjell

– LO er i utgangspunktet positive til alle tiltak som kan gjøre det mulig for ungdom å komme i jobb, men forslagene fra FpU er neppe egnet til å gjøre særlig forskjell for ungdoms tilgang til arbeidsmarkedet. I beste fall blir det et litt større marked for usikre jobber i arbeidslivets randsone, sier LOs ungdomsrådgiver Pål Henriksen Spjelkavik til VG. Han mener arbeidslivet allerede er presset for ungdom på grunn av høy arbeidsledighet, og at andelen utrygge jobber er alt for høy. – Det ungdom har behov for er lærlingplasser og faste, trygge jobber med mulighet for læring og utvikling, og da er det helt andre tiltak som må settes inn. De siste fire årene har Frp sittet i regjering og hatt finansministeren. I den perioden har det nesten ikke blitt skapt en enste jobb, aller minst i privat sektor. Det er fordi Fremskrittspartiet har en overdreven tro på at skattekutt for landets rikeste skal skape jobber, sier Spjelkavik.

NHO: Kan få effekter for andre

TILTAK: Sjefsøkonom i NHO, Øystein Dørum er imidlertid usikker på effektiviteten av det å myke opp på reglene om ferie ettersom de som lykkes i arbeidslivet er de som har kommet seg gjennom skolen. Foto: Lise Åserud , NTB scanpix

Sjefsøkonom i NHO, Øystein Dørum, mener nettoeffekten av tiltakene vil kunne senke arbeidsledigheten blant unge, men at tiltakene kan få negative effekter for andre.

– Hvis arbeidsgiveravgiften fjernes vil rimeligere ungdom kunne erstatte dyrere voksne. Fjerning av frikortgrensen er i utgangspunktet en god tanke, men her må de tapte skatteinntektene tas inn på en annen måte.

– Ellers er det litt spesielt å selge et produkt du selv ikke kan kjøpe, sier Dørum.

Han mener at hovedårsaken til at det er tyngre for ungdom å få fotfeste i arbeidslivet er mangel på utdanning og erfaring.

– Arbeidsgivere vil velge det trygge fremfor det usikre, og derfor viktig at det finnes ordninger hvor ungdommer får prøvd seg som i midlertidige jobber og vikariater.