Forkastet 5000 stemmer ved valget

Tellekorpset ved stortingsvalget fant mange stemmer der de ikke forstår hva velgeren ville stemme på. 5052 stemmer har blitt forkastet.

Det er en stor økning fra stortingsvalget i 2013, da 3255 stemmer ble forkastet, melder NRK.

– De stemmene hvor det ikke er stempel, og stemmer til partier som ikke stiller lister i fylket, blir forkastet. Vi har også noen stemmesedler hvor det er vanskelig å vite hva velgeren egentlig ville stemme på. Hvis vi ikke finner ut av det, så vil stemmen bli forkastet, sier Thorild Osdalen, leder for valgteamet i Telemark.

Vant valget: Hadde færre stemmer enn opposisjonen



Hun synes det er rart at antallet har økt så mye, for stemmesedlene er ikke endret fra valget for fire år siden, og hun mener veiledningen i år kanskje var enda tydeligere enn tidligere.

Les også: Feiret valgseier med kjøttkaker

Tellekorpset har også funnet en del stemmesedler der velgerne har skrevet på hilsener til kandidater eller heiarop.

– Blant annet har en velger skrevet «deg vil jeg gjerne ha» foran førsteplassen på en liste i Telemark, en annen har skrevet «Jeg skjønte ikke noe, men heier på dere», forteller hun.

Slike meldinger påvirker ikke om stemmen forkastes, men kan bidra til å forsinke tellingen.

Se også: Filosof og kommentator, Morten Langfelt Dahlback, mener ikke alle nordmenn bør benytte seg av stemmeretten.