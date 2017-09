Flere Venstre-topper åpner for Frp-samarbeid

Flere av Venstres fylkesledere mener partiet kan gå inn i regjering med Høyre og Frp, men ikke alle er like begeistret.

Av fylkeslederne i Venstre VG har snakket med, åpner de fleste for muligheten for å sitte i regjering sammen med Frp. Det er en ny tone fra partiet som gikk til valg på en blågrønn regjering.

– Det er nok en større lyst i Venstre til å komme i regjering nå enn ved forrige anledning. Det er nok en følelse etter fire år utenfor regjeringen av å ha fått til mye, men at vi har fått æren for lite, sier Trine Skei Grande til VG etter møtet i statsministerboligen tirsdag kveld.

Der satt lederne for de fire borgerlige partiene i et første møte hos statsminister Erna Solberg for å snakke om regjeringsspørsmålet etter valget.

Venstre-leder Trine Skei Grande bekreftet tidligere samme dag at det samme spørsmålet ble diskutert på partiets sentralstyremøte. Statsminister Erna Solberg håper det går i boks.

– Jeg har jo lenge sagt at jeg ønsker å ha med alle de fire partiene i regjering. Men nå blir det viktigste å finne frem til et samarbeid som gir alle de fire forutsigbarhet for at de kan få gjennomslag, sier Solberg til VG tirsdag kveld.

Utelukker ikke



KrF har fra før sagt nei til å bli et støtteparti eller gå inn i regjering med Frp. Grande har derimot sagt at hun er åpen for et samarbeid med en Høyre-Frp-regjering.

Hun fikk støtte av sentralstyremedlem Guri Melby (V), som ikke ønsket å utelukke et regjeringssamarbeid med Frp.

– Nei, jeg utelukker det ikke, selv jeg mener det er lite sannsynlig, sier Melby, som selv sitter i sentralstyret og er blant partileder Trine Skei Grandes nærmeste støttespillere, sier hun til NRK.

Vil inn i regjering



Fylkesleder Roger Granum i Oppland Venstre går ett skritt videre, og kaller et regjeringssamarbeid med Høyre og Frp for fornuftig.

– Det er noe vi må vurdere, sånn som valget gikk. Det viktigste for ethvert politisk parti er å få gjennomslag for partiets politikk. Akkurat nå synes jeg det ser ut som vi kan gjøre det i regjeringsposisjon, sier Granum til VG.

Han legger til at han håper KrF lander på samme synspunkt.

– Nå er det borgerlige flertallet ganske knapt, og da blir det plutselig mer skjørt. Vi har jo fire år bak oss der vi fikk gjennomført mye av vår politikk ved ikke å delta i regjeringen. Men jo lenger ut i perioden vi kom, jo vanskeligere var det for velgerne våre å huske det. Da så vi meningsmålinger som bare gikk nedover og nedover. Det er kostnaden vi har hatt.

– Jeg har tillit til at partiledelsen finner løsninger for oss. Jeg er ikke blant dem som avviser det, sier Granum.

Flere positive



Sentralstyremedlem og ordfører i Eid Anders Bjørlo sier til Aftenposten at han mener de nå må søke regjeringsmakt. Bjørlo sier til avisen at Venstre først bør forsøke å etablere en blågrønn regjering, noe han kaller det beste alternativet.

– Men det er gode argumenter for å søke regjeringsmakt, selv om førstevalget ikke lar seg realisere, sier Bjørlo.

Han får støtte av Jonas Stein i Tromsø Venstre.

– Vi har pekt på Erna som statsminister. Vi har sagt at borgerlig flertall gir en borgerlig regjering. Og det har ikke vært noen suksess å stå utenfor Regjeringen. Det rasjonelle nå er derfor å søke makt, sier Stein til Aftenposten.

– Må snakke sammen



Tirsdag kveld møtes de fire partilederne til debatt på NRK. Til VG like før sending hadde Trine Skei Grande følgende å si om saken.

– Hvis vi skal få til en regjering der Venstre er med, så må vi sette oss ned og snakke sammen. Derfor var det bra at Erna inviterte oss tre partilederne som har sagt at vi vil ha henne som statsminister, sier Trine Skei Grande til VG tirsdag kveld.