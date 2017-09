Feiret valgseier med kjøttkaker

Mens Erna Solberg dro på Coop og handlet til familiemiddag, klargjorde Venstre at de gjerne kommer inn i Ernas kjøkken. Men KrF vil fortsatt ikke sitte ved samme bord som Frp.

Ifølge VGs opplysninger er veien videre for Venstre nå forankret i partiledelsen: Venstre vil ikke lengre være bundet av å samhandle med KrF, slik de har gjort i fire år.

Dermed er Venstre mye nærmere å gå inn i Solberg-regjeringen – forutsatt politiske gjennomslag. KrF sier fortsatt at de ikke kan sitte i samme regjering som Frp.

Tirsdag ettermiddag mente i alle fall statsminister og Høyre-leder Erna Solberg at det var tid for handling, men for tidlig for formelle regjeringssamtaler:

Statsministeren selv dro på Coop og handlet råvarer til den første hjemmelagede familiemiddagen i statsministerboligen på mange uker.

– I dag blir det kjøttkaker etter oldemors oppskrift til middag. Den skal jeg lage selv, sa Solberg bestemt.

Høyre: Vi vil få det til

På handlelisten hadde hun kjøttdeig, muskat-krydder, løk og helmelk, brokkoli og gulrøtter.

I kassen dro hun Coop-kortet og betalte mellom kunder som gratulerte henne med velgernes tillit for fire nye år.

Politisk er det Solbergs umiddelbare strategi å roe ned tempoet, gi alle fire partiene tid til å områ seg etter valgresultatet, og så møtes til samtaler etter hvert.

Det kan ta tid: Neste uke skal hun til FN i New York fra mandag til torsdag, og 12.oktober legger hennes regjering fram statsbudsjettet.

– Vi har god tid, sier Erna Solberg til VG.

– Ut fra det KrF har sagt, er din drøm om en firepartiregjering helt utelukket?

– Jeg kan love at Høyre er innstilt på å få det til. Men det er opp til alle de fire partiene om vi får til et slikt samarbeid.

For fire år siden var det KrF som var nærmest å gå inn i en borgerlig flertallsregjering, mens Venstre tvilte seg fram til et nei.

Nå er det omvendt:

Med en oppslutning på 4,2 prosent har KrF gjort sitt dårligste valg noensinne. Venstre klokket til sammenligning inn 4,3 prosent.

Hareide: – Jeg tar min del av ansvaret

Sammen avgjør de Solberg-regjeringens videre skjebne. Men KrF-leder Knut Arild Hareide fastholder at de heller går i opposisjon enn å sitte i regjering med Frp:

– Vi ønsker å få til en regjering som består av sentrum og partiet Høyre, og med Erna Solberg som statsminister. Det vil vi ta med oss inn i samtalene vi vil ha, så det kan være krevende å få til. Hvis vi ikke lykkes med det, gjør vi akkurat det vi har sagt til velgerne – gjøre det vi kan for å få gjennomslag for våre saker, da går vi i opposisjon, sier Hareide.

Venstre smigret av Erna

Venstre-leder Trine Skei Grande snakket med VG etter tirsdagens sentralstyremøte. Regjeringsspørsmålet var et av temaene som ble diskutert.

– Vi har nevnt at vi gikk til valg på få til en blågrønn regjering, og til valg på Erna Solberg som statsminister og skal stå på det inn i disse forhandlingene, sier hun.

Grande synes det er hyggelig at Erna Solberg gjerne vil ha Venstre i regjering. Hun vil ikke si at det er uaktuelt å sitte i en regjering sammen med Frp, men hun har heller ikke gitt opp drømmen om en blågrønn løsning.

– Det er mye som har vært hardt å få til også i de fire årene bak oss, men som vi har fått til. Så vi kommer til å kjempe videre, sier hun.

Erna Solberg fastholder at det er for tidlig å juble, selv om Venstre åpner for å delta i hennes regjering:

– Det er hyggelig, men jeg har sagt at vi skal diskutere, alle fire partiene. Og da vil jeg gjerne høre det direkte fra dem, sier hun.