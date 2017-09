Få oversikt før valget: Partiene på 60 sekunder

Har du enda ikke bestemt deg for hva du skal stemme ved stortingsvalget? Her får du en oversikt over hva partiene står for.

Vi har laget korte forklaringsvideoer til hvert parti som har mulighet til å komme inn på Stortinget. Under får du se de i rekkefølge etter hvor de ligger på den politiske skalaen, fra venstre til høyre.





Rødt har ikke hatt noen representanter på Stortinget i denne perioden, men ser på flere målinger ut til å kunne komme over sperregrensen.

Sosialistisk Venstreparti er det partiet som per dags dato ligger lengst til venstre på den politiske skalaen på Stortinget. De vil prøve å dra en rødgrønn regjering lenger til venstre.

Arbeiderpartiet er Norges største politiske parti, men har slitt på nylige målinger. Kan de innfri på valgløftene om skole og arbeid?

Senterpartiet har stagnert på meningsmålingene etter en eksplosiv vekst det siste året. Kan de bli store nok til å danne regjering med Arbeiderpartiet?

Miljøpartiet De Grønne fikk sin første representant på Stortinget ved forrige valg. De vil ikke samarbeide med noen partier som åpner for konsekvensutredning av oljeboring i Lofoten og Vesterålen. Det er både Arbeiderpartiet og Høyre for.

Kristelig Folkeparti har sagt at det er uaktuelt å sitte i en regjering med Fremskrittspartiet, men ser foreløpig ut til å støtte Erna Solberg som statsminister.

Venstre har vært støtteparti for regjeringspartiene de siste fire årene, men er usikre på om de kan støtte en ny regjering med Fremskrittspartiet. De må trolig kjempe for å kommer over sperregrensen ved dette valget.

Høyre ser på de siste målingene ut til å kunne ta opp kampen med Arbeiderpartiet om å bli Norges største parti. Hva er det egentlig som skiller de to partiene?

Fremskrittspartiet har hatt sin første periode som regjeringsparti. Nå har de gitt klar beskjed om at de ikke kommer til å støtte en regjering de selv ikke sitter i.