Eva Joly inn i norsk valgkamp: Refser Støre som «en umoderne politiker»

ILE DE GROIX, FRANKRIKE (VG) Eva Joly (73) ønsker seg regjeringsskifte etter stortingsvalget, men mener at Jonas Gahr Støre (Ap) er helt umoderne når han vraker Miljøpartiet de grønne fra regjeringssamarbeid.

Juristen fra Oslo-bydelen Grünerløkka, som var De grønnes presidentkandidat i Frankrike i 2012, står nå på MDGs stortingsliste i Oslo – riktignok på en sjanseløs, men sterkt symbolsk sisteplass.

Fra sitt feriested på den franske Bretagne-kysten varsler Joly hva som står på spill for Støre som statsministerkandidat, om han ikke kjører klima og miljø høyere på sin egen dagsorden.

Fransk skjebne

– Se hva som skjedde i Frankrike med umoderne politikere tidligere i år. Den dagen velgerne oppdager at deres politiske ledere ikke har visjoner og analyser som samsvarer med deres egne, så kastes de ut. Det var det som skjedde da Macron ble valgt til president. Et politisk jordskjelv. Det var som om Ap og Høyre hadde gått i oppløsning samtidig, sier Joly til VG.

Den dagen i sommer da Støre varslet i VG at han ville utelukke MDG og Rødt fra regjeringssamarbeid, så den norsk-franske juristen og politikeren rødt.

Støres begrunnelse var MDGs ultimatum for å gå inn i regjering: Et klart nei til ny leting og utlysning av nye olje- og gassblokker i norsk sektor.

HJEMMEKONTORET: Eva Joly står på Oslo MDGs stortingsvalgliste. I 2012 var hun presidentkandidat i Frankrike for de franske grønne. På feriestedet i Bretagne har hun et romslig hjemmekontor. Foto: Terje Bringedal

– Det var en helt utrolig uttalelse, sier Joly.

MDG-velgerne vil ha Jonas ILE DE GROIX (VG) 60 prosent av velgerne til Miljøpartiet de grønne foretrekker Jonas Gahr Støre (Ap) som statsminister foran Erna Solberg (H). De grønne velgerne er dermed helt på linje med Eva Joly, som håper på regjeringsskifte etter stortingsvalget. I en måling InFact gjorde for VG samtidig med partibarometeret torsdag 17. august, svarer bare 32 prosent av MDG-velgerne at de foretrekker Erna Solberg. Målingen baserer seg på 1023 intervjuer. MDG fikk en oppslutning på 3,9 prosent i målingen. Tallene for MDG er derfor små, og feilmarginene store, men bildet er likevel klart: MDGs velgere stiller seg på rødgrønn side, selv om partiets mann på Stortinget, Rasmus Hansson, har presisert at partiet skal være blokkuavhengig. Når MDGs velgere blir presentert for ulike regjeringsalternativer på rødgrønn side, svarer hele 74 prosent av dem at de foretrekker en «regnbue-regjering» av Ap, Sp, SV, Rødt og MDG. Fakta om undersøkelsen: Utfører: InFact Norge AS Populasjon: Norge, innbyggere +18 år Antall intervjuer: 1.023 Vekting: Kjønn, alder, bosted og partivalg 2015 Feilmargin: Maksimalt +/- 3,0 %-poeng, gjelder totalutvalget Metode: InFact automatiske telefonintervjuer Periode: 17. august 2017

– Støre plasserer seg som en umoderne politiker. Han har ikke tatt inn over seg at ingenting er viktigere enn klima og miljø, og at vi ikke har noen tid å miste. Når han ikke vil samarbeide med dem som har satt disse sakene på dagsorden, så søker han mot den gamle produksjons-eliten. Jeg forstår ikke hvorfor han vil bore utenfor Lofoten og sette så store naturverdier på spill, sier hun.

– Hvordan kan et lite parti som MDG tillate seg å stille ultimatum for samarbeid?

– Det kan de fordi deres styrke ligger i deres overbevisning. Velgerne må kunne stole på at de ikke viker eller bøyer av, sier hun.

Hører på oljelobbyen



– Det er veldig sent allerede. Klimaendringene er store og følbare allerede, tørke og ekstreme temperaturer i Frankrike, styrtregn og flom i Norge. Fossil økonomi er ikke fremtiden, selv om den norske oljelobbyen slåss for sin eksistens. Det kommer til å gå veldig raskt i mange land med overgangen til fornybar energi, etter hvert som teknologien blir bedre. Om kort tid vil dette utkonkurrere oljen i Norge, som nå er verdens rikeste land. Stadig flere innser dette, legger hun til.

– Men det står tusener av arbeidsplasser på spill i Norge?

– Støre tar en miljøfiendtlig posisjon og hører for mye på oljelobbyen. Som verdens rikeste land har Norge faktisk råd til å la denne energien ligge. Jeg har alltid vært stolt av å være norsk, satsingen på Regnskogfondet er bra, og jeg er glad for at Oljefondet har ekskludert investeringer i kull. Men nå må Norge ta steget videre og satse hardere på grønne jobber.

FARGERIKE: «Maison Joly» er et 150 år gammelt skipperhus i en enorm hage, hvor barnebarna kan boltre seg. Foto: TERJE BRINGEDAL

Mister moralsk posisjon



Joly sier at hun ble ytterligere sjokkert da Støre, ifølge NTB, heller ikke kunne garantere at Ap ville legge EUs klimapolitikk til grunn:

– Om Støre har tenkt å gi opp EU-målene i kampen mot utslipp, mister Norge sin moralske enestående posisjon som er bygget opp over generasjoner. Å ofre denne anseelsen og kapitalen den representerer i møte med omverdenen, har en pris vi ikke kan overskue. Det går bare ikke an, sier hun.

– Norge har trolig den reneste oljeteknologien?

– Men vi kan ikke slippe ut mer CO₂. Jeg er skeptisk til karbonfangst og lagring. Risikoen for fremtidige utslipp er for stor. Det er bedre å stoppe utslippene enn å lagre. Dessuten er det en myte at norsk olje er så ren. Utslippene oppstår når den brennes opp, ikke når den hentes opp.

Argumenterer for seg selv



– Men det er bedre enn kull?

– Man bør lese Immanuel Kant, og slutte å argumenterer til fordel for seg selv. Norge er nå verdens syvende største eksportør av CO₂-utslipp. Gass er bedre enn kull, men det er midlertidig. Man bør heller satse fornybart allerede nå. Tyskland har gjort det, og enkelte dager bærer fornybar energi hele det tyske forbruket.

– Etter så hard kritikk, hvorfor ønsker du likevel et regjeringsskifte og dermed Støre som statsminister?

– Det handler om mitt verdisyn, små forskjeller og stor likhet i et samfunn, og også om det Norge og rødgrønne politikere står for i bekjempelse av fattigdom globalt, spesielt i Afrika, sier hun.

Ap-leder Jonas Gahr Støre svarer følgende på kritikken:

– Arbeiderpartiet har lagt fram en troverdig plan for hvordan vi kan skal kutte 40 prosent i norske utslipp innen 2030 i tråd med Parisavtalen. Vi har tatt initiativet til og sikret flertall for viktige miljøtiltak, som oljefondet ut av kull og elektrifisering på sokkelen.

– Mens klima ikke er blant Frp- og Høyre-regjeringens åtte viktigste saker vil min regjering ikke ha klimafornektere og den vil ha en ambisiøs klimapolitikk. Arbeiderpartiet har programfestet at vi vil ha en klimaavtale med EU. Nå venter vi bare på at regjeringen skal legge frem en slik avtale, sier Støre.

SVARER PÅ KRITIKKEN: Ap-leder Jonas Gahr Støre. Foto: Jørgen Braastad , VG

Sommer-paradiset



Eva Joly er en måned på Ile de Groix hvert år. Hun samler barn og barnebarn her, spiller Monopol med de yngste i familien og losjerer inn venner i det store, 150 år gamle skipperhuset.

Hun bader to ganger om dagen i Atlanterhavet på en nydelig strand mellom klippene, så sant været tillater det. Søndag var badetemperaturen 18 grader.

Ellers i året er hun medlem av Europaparlamentet, og jobber med kampen mot terror, mot korrupsjon og for borgerrettigheter. I tillegg har hun stiftet et advokatfirma sammen med datteren, hvor hun akter å rettsforfølge korrupsjon og vanstyre.

«Våknet» i 2008



– Aftenposten skrev om meg som forhenværende korrupsjonsjeger da jeg fylte 70. Men jeg er ikke noen «tidligere». Jeg skal vurdere å pensjonere meg når jeg blir 82, ler hun.

Hun kan datere sin politiske oppvåkning til 2008. Da bodde hun i Norge og jobbet med bekjempelse av korrupsjon i Norad.

– Jeg satt på et fly til New York og skulle holde en presentasjon. Jeg hadde holdt hundrevis slike foredrag, og da innså jeg at jeg måtte engasjere meg politisk for å bekjempe korrupsjon og de store globale selskapene som også har gått i allianse med enkeltland for å oppnå fordeler. Jeg ville inn i Europaparlamentet. Og velgerne responderte.

EU-parlamentariker

Eva Joly siktet mot EU-parlamentet fordi det er EU som setter rammene for grenseoverskridende finanspolitikk, som både medlemslandene og Norge må legge til grunn i sin lovgivning.

Hun lyktes fullt ut. I 2009 fikk de franske grønne 14 seter i EU-parlamentet. De fikk støtte fra 16,2 prosent av stemmene, opp fra 2,2 prosent ved det forrige valget.

– Hvor mye vil du delta i den norske valgkampen?

– Jeg har stilt meg til disposisjon for å delta i starten av september, forteller hun.

– Hvorfor bør MDG søke regjeringsmakt i Norge?

– Man går inn i politikken for å søke makt. Ellers kan man jo melde seg inn i WWF eller en annen miljøorganisasjon. Det er mitt grunnsyn. Jeg stilte jo opp som presidentkandidat i Frankrike, for maktens skyld.

Sommeren er ikke over i «Maison Eva Joly» i Bretagne.

– Jeg elsker den klare luften her. I Paris får stadig flere barn astma av forurensningen, og jeg hører at det samme skjer i Oslo og mange storbyer. Det skumle er at ingen er spart for dette. Sykehus som ble brukt for å behandle lungesyke i Alpene, er stengt fordi forurensningen legger seg høyt oppe i fjellområdene også, sier hun.