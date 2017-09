Erna svarer KrF: Vi er avhengige av alle fire partiene

Statsminister Erna Solberg (H) sier at hennes regjeringsprosjekt henger på at alle de fire borgerlige partiene Høyre, Frp, Venstre og KrF finner felles løsninger.

Høyre-leder og statsminister Solberg har lest KrF-leder Knut Arild Hareides forsikring overfor VG torsdag ettermiddag om at KrF ikke vil felle hennes Høyre Frp-regjering.

Men Hareide vil ikke garantere dem fire nye år om det er fortsatt borgerlig flertall etter valget.

– Det er nyttig at de sier det utad, men jeg oppfatter at dette har vært KrFs holdning hele tiden, sier Erna Solberg til VG.

Avhengig av KrF



At KrF også slår fast at det ikke blir noen ny samarbeidsavtale med Frp i regjering, er et direkte signal om at Solberg-regjeringen ikke vil være fredet av KrF i fire år. Det vil ikke gjøre det borgerlige samarbeidet lettere for henne.

– Mitt svar er at vi uansett skal ha budsjetter og annet igjennom. Så derfor vil vi fortsatt være avhengig av de fire partiene på borgerlig side, og som da må finne fram til gode løsninger sammen, sier Solberg.

– Har Hareide sagt det samme direkte til deg?

– Jeg har nok hatt en opplevelse av at KrF forstår at alle må bidra til borgerlige løsninger om det blir et borgerlig flertall, sier hun.

Vanskelige saker



– Blir det ikke enda vanskeligere for deg å holde den borgerlige flokken sammen når KrF melder dette?

– Det har vært saker i samarbeidet, som den store flyktningbølgen og klimaspørsmålet, som har vært vanskelige. Men jeg tror man der at å påvirke politikken er det viktigste. I møte med velgerne må man si hva man har fått til. Venstre og KrF kan nå fortelle om veldig mye god politikk som er gjennomført fordi vi har hatt en borgerlig regjering, sier hun.

På spørsmål om hun tror at borgerlig flertall er innenfor rekkevidde, svarer Solberg slik:

– På de fleste meningsmålinger nå er bildet et knapt borgerlig flertall, mens det var et knapt rødgrønt flertall for bare et par uker siden. Så det er innenfor rekkevidde. Men det blir spennende hvem som klarer å mobilisere best gjennom den siste helgen.

Peker på Støre om MDG vipper



Men om hennes flertall glipper på mandag, avklarer Erna Solberg nå at hun i så fall vil peke på Aps statsministerkandidat Jonas Gahr Støre, og ikke gå i forhandlinger med andre – selv om det eventuelt er det blokkuavhengige Miljøpartiet de grønne som sitter på vippen mellom blokkene i Stortinget:

– For oss er utgangspunktet for en regjering med de fire partiene, og det er det vi går til valg på, sier hun.

– Men vil du varsle din avgang om MDG kommer på vippen i Stortinget?

– Med det MDG har sagt nå i valgkampen, er det helt naturlig at Jonas starter samtaler. Så skal vi sitte i regjering til de har avklart hva som skjer, sier Erna Solberg.

