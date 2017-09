Erna Solberg: Riktig å beklage 22. juli-uttalelse

Justisministeren høster storm etter 22. juli-uttalelse. I går beklaget han. Det hjalp lite.

«Det er rørende at Ap har blitt så opptatt av å ansette flere i politiet. De skjønte vel poenget etter 22. juli.», sa justisministeren til VG i går.

Uttalelsen var et svar på Hadia Tajik påstand til VG om at det vil bli ansatt flere politifolk i distriktene med Ap i regjering.

Reaksjonene lot ikke vente på seg. Justisminister Per-Willy Amundsen 22.juli-sitat førte umiddelbart til kraftig reaksjoner i sosiale medier. Blant dem som reagerte var tidligere AUF-leder Eskil Pedersen, som tvitret:

«Hvor nedrig kan du bli justisminister?»

I går kveld beklaget justisminister Per-Willy Amundsen sin uttalelse i VG. Det hjalp lite. Reaksjonene fortsetter å renne inn på sosiale medier.

«Å betegne massemord på barn som en lærepenge er det mest motbydelige, empatiløse og utilgivelige jeg har hørt.», skriver film- og dokumentarregissør Ulrik Imtiaz Rolfsen på sin Facebook-profil.

Rolfsen fortsetter: «Er dypt sjokkert over at @Hoyre og @erna_solberg lar en slik ondskapsfull og empatiløs justisminister styre i landet vårt. Dette blir virkelig et verdivalg. Alle velgerne som stemmer på partier som støtter en slik regjering er medskyldige. Kvalmen sprer seg.»

Tidligere AP-byråd og ny rådgiver Gro Balas hiver seg på:

«Motbydelig ikke upresis!

Statsminister Erna Solberg sier til VG i dag at det var riktig av Amundsen å beklage.

– Ut over det, er det ikke noe mer å si, sier Solberg.

– Søkte han råd hos deg før beklagelsen?

– Nei, jeg har ikke snakket med ham om det. Dette håndterte han selv.

– Planlagt uttalelse

AUF-leder Mani Hussaini er provosert.

– Det er helt utrolig at en norsk justisminister kan si noe sånt. Det er provoserende og usmakelig. Å forsøke å bruke 22 juli for å score billige valgkamppoeng hører ikke hjemme noe sted.

– Men nå han har beklaget?

– Per-Willy Amundsen er en erfaren politiker som vet hva han gjør. Han fikk sitatsjekk, og valgte å ikke korrigere det. Det var med andre ord ikke et spontant utsagn eller en tilfeldighet, men en planlagt uttalelse som han tenkte nøye igjennom. Flere ganger.

Han lurer på når nok er nok.

– Det skjer nesten daglig at statsråder i Erna Solbergs regjering kommer med uanstendige uttalelser. Statsministeren lar det fare. Det bekymrer meg, sier Hussaini.

Ville ikke støte

Sent lørdag kveld, noen timer etter at VG publiserte saken på nett, gikk Amundsen altså ut og beklaget formuleringen på sin Facebook-side.

– I denne saken har jeg vært upresis, og det beklager jeg. Til VG sa jeg at Arbeiderpartiet skjønte poenget med flere ansatte i politiet etter 22. juli. Det jeg mente var at de så behovet for å styrke politiet etter 22. juli-kommisjonen. Det er leit dersom sitatet ble oppfattet som støtende. Det var ikke intensjonen, skriver Amundsen.

Venstres Abid Raja synes beklagelsen var på sin plass.

– Jeg synes dette var svært ufølsomt sagt av justisministeren, og det var nødvendig av ham å beklage uttalelsen. Slikt hører ikke hjemme i den norske valgkampen, vi skal snakke skikkelig og vise respekt for hverandre, sier stortingspolitiker Raja (V) til VG.

Ikke grovt

Minerva-kommentator Jan Arild Snoen blir ikke veldig opprørt over justisministerens 22. juli uttalelse.

– Uttalelse og reaksjonene etterpå er et godt bevis på at 22. juli er et følsomt tema, naturlig nok. Alt som kan ses på som nedlatende eller som politisering av det som skjedde vil oppleves usmakelig. Jeg synes ikke uttalelsen i seg selv er så grov, den er sleivete om et sensitivt tema, men ikke grov.

Den politiske kommentatoren minner om at vi er i en valgkampfase der alt handler om retorikk.

– Ta innvandringspolitikken, i realiteten er det ikke så mye som skiller de ulike partiene fra hverandre, men retorikken deres gjør det. Både Ap og Frp er tjent med at man forsterker retorikken, Høyre er ikke det.

22. juli-sitatet fra justisministeren Per-Willy Amundsen og Sylvi Listhaugs imamsleikeuttalelse om Krf og hennes kontroversielle Sverige-tur siste uke, har fått flere til å spørre seg: Har Erna Solberg kontroll over sine statsråder?

– Har hun det?

– Når du er i en koalisjonsregjering med juniorpartnere som har behov for å markere seg gjennom retoriske utspill, skaper det problemer for den som skal sitte å holde dette sammen. Det har vært Høyres problem hele veien, sier Snoen og forklarer.

– Erna prøver å holde disse fire regjeringspartiene sammen, og hun prøver å unngå at det blir for mye konfrontasjon. Derfor er det ikke ønskelig at slike utspill skjer, men det er samtidig umulig å hindre det. Amundsen utspill er mer for et arbeidsuhell å regne, Sylvi Listhaugs uttalelser er nok mer bevisste provokasjoner. Selv om imamsleikingen hennes nok også var litt spontan, blir den i alle fall stående som valgkampen store øyeblikk.

