Erna-regjeringen nær doblet antall godkjente privatskoler

BERGEN (VG) Regjeringen Solberg har godkjent dobbelt så mange privatskoleplasser som de rødgrønne.

Tall VG har fått fra Utdanningsdirektoratet, viser at det ble godkjent ni videregående privatskoler og 1000 elevplasser i Jens Stoltenbergs siste regjeringsperiode - mellom 2009 og 2013.

Etter at regjeringen Solberg overtok i 2013, er det godkjent 17 private videregående skoler og over 2000 elevplasser frem til juli 2017.

– Tallene viser likevel at de aller fleste elever går i offentlige skoler, og slik skal det fortsatt være, sier Henrik Asheim (H) til VG.

Om en uke starter han som vikar for kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, som skal ut i pappapermisjon.

Asheim forsvarer at regjeringen Solberg har tillatt noen flere typer skoler enn de rødgrønne godkjente, som egne realfaggymnas - etter modell fra toppidrettsgymnasene.

– Du frykter ikke at de private skal undergrave de etablerte offentlige skolene?

– Nei, jeg er ikke redd for det. Det er fordi vi vektlegger at de private skolene skal være alternativ til de eksisterende, svarer Asheim.

Han ser ikke for seg en kraftig økning i godkjenninger den kommende stortingsperioden - selv om Høyre skulle få fortsette i regjering.

Øker også blant grunnskolene



Tallene fra Utdanningsdirektoratet viser også en økning i godkjenningen av private grunnskoler under regjeringen Solberg:

• Mens det på åtte år med rødgrønn regjering ble godkjent 98 grunnskoler og til sammen 9000 elevplasser, er det på under fire år med de blåblå godkjent 89 private grunnskoler med over 11000 elevplasser.

Fremskrittspartiet vil for sin del legge enda bedre til rette for privatskolene og likebehandle de private skolene. Partiet vil ifølge partiprogrammet for kommende stortingsperiode gi privatskolene akkurat like mye støtte som de offentlige skolene mottar. I dag får de private videregående skolene en støtte som utgjør 85 prosent av de offentlige skolene.

Giske: Gått i feil retning



Leder i Stortingets utdanningskomité, Trond Giske (Ap) synes det er nok.

– Det har gått i feil retning fra Høyre/Frp-regjeringen. Men Venstre og KrF skal ha ros for at de har bremset godkjenningen av enda flere privatskoler de siste årene, sier Giske til VG.

Han har aller mest fryktet Frps frislipp-politikk.

– Se på hva som skjedde i Sverige. Der slapp man etableringen av friskolene løs, og det gikk ut over utdanningskvaliteten, sier Giske.

Han er fornøyd med at innslaget av privatskoler i Norge, er mye lavere enn i nabolandet.

– Er det ikke bare et supplement med for eksempel private realfag-gymnas etter modell fra topidrettsgymnaset?

– Denne typen skoletilbud kan skje o offentlig regi. Målet må jo være at de kommunale skolene og fylkeskommunale videregående skolene gir et stadig bedre tilbhud innen realfagene også.

– Kan du selv tenke deg å bruke privatskole for egne barn?

– Jeg synes ikke vi som politikere skal moralisere hverken over egen- eller andres menneskers valg av skoler, svarer Giske.

– Mestring gir god følelse



Privatskolesjef Trond Botnen for Metis Education vil nå ta det voksende privatskolemarkedet i Norge til et nytt nivå. Fra i høst tilbyr privatskolene hans i videregående egne personlige lærere (PL) - etter modell fra treningssentrenes personlige trenere (PT).

Metis Education er det tidligere Akademiet privatskole i Bergen. Siden 2004 har de hatt 22.000 videregående-elever utenfor den offentlige skolen. Konsernsjef Botnen setter pris på at den sittende regjering har et mer vennligsinnet syn på privatskoler enn de rødgrønne.

– Vi gir elevene hver sin egen personlige lærer, eller PL. Det er jo ønskelig å ha pedagoger, men det finnes flinke folk som ikke er pedagoger også. Det går fint uten, men det perfekte hadde vært en pedagog. Det viktigste er at elevene får fremgang, sier Botnen til VG.

– Det viktigste er at du får en egen lærer som har tid til deg. Som kan hjelpe deg med akkurat det du selv trenger hjelp til, legger han til.

– Når du ser elever som sliter veldig, for eksempel i matte, og opplever at de mestrer - da gir deg også meg en god følelse, sier «PL» Håkon Eidsvåg (25).

– Jeg har lenge slitt litt med prosentregning. Har aldri fått gått grundig inn i det. Da jeg fikk hjelp av PL-læreren, fikk jeg hjelp med det grunnleggende. I klassen fikk jeg aldri denne hjelpen. Det var deilig å endelig forstå dette, sier Renate Mollandsøy (17).

Hun går på musikk VG2 på Metis-skolen Bergen Private Gymnas, og har gått opp en karakter i matte etter at hun ble med på et pionerprosjekt med personlig lærer siste skoleår.

Metis Education * Privat videregående skolekjede, tidligere Akademiet Bergen. * Har ca. 1000 elever i videregående skole i Bergen. * Eier og driver skoler i Bergen, Sandnes og Oslo. * Krever rundt 16.000 kroner i skolepenger pr. år pr. elev. * Mottar ca. 100.000 kroner i statlig støtte pr. elev pr. år. * Starter opp med personlige lærere (PL) fra skolestart i høst. (Kilde: Metis)

– Hadde du måttet betale ekstra for en PL, hadde du gjort det?

– Ja, det tror jeg faktisk at jeg hadde gjort. For dette var det viktig for meg å få på plass, svarer Renate.

– Det er først og fremst i matematikk vi ser behovet for PL-er. Vi ser på pilotprosjektet vårt at det gir resultater for hver enkelt. Elever får en helt annen trygghet og ro til å spørre om den hjelpen de trenger i en én-til-én situasjon, sier Trond Botnen.

Han minner om et PL-ene er et supplement til den vanlige skolen med kontaktlærere, faglærere og hjemmelekser.

– Dette er nok et kjempemessig vekstområde. Elevene ønsker mer personlig hjelp. Mange foreldre føler at de ikke strekker til i fagene, spesielt innen matematikk. PL-timene foregår stort sett i elevenes fritimer eller etter skoletid i skolens lokaler, sier Botnen som tror PL-bruken vil ta av i årene fremover.

– Har du merket forskjell på rammevilkår for de private videregående skolene etter at Solberg-regjeringen tok over?

– Nei, jeg har ikke opplevd det, selv om vi hadde forventninger. Vi er nok fortsatt litt uglesett. Vi hadde håpet vi skulle få litt mer respekt for den gode jobben våre dyktige lærere gjør, og ikke føle at vi er noe det offentlige hele tiden skal være kritiske til, sier Botnen, som hadde forhåpninger om at staten skulle ta en større del av regningen.