Erna på valgvaken: – Vi har fått støtte til fire nye år

SAS-HOTELLET (VG) Med 95 prosent av stemmene talt opp, tyder alt på borgerlig flertall og en Høyre-oppslutning over 25 prosent.

– Når vi har fått støtte til fire nye år, så er det fordi vi har levert resultater. Vi har levert på det vi lovet, men vi har også møtt vanskelige utfordringer og løst dem på veien, sa statsminister Erna Solberg på Høyres valgvake noen minutter over midnatt.

Hun understreket at valget ikke er avgjort ennå, men avslørte samtidig at hun har invitert Fremskrittspartiet og støttepartiene Kristelig Folkeparti og Venstre til «samtaler for å avklare hvordan vi skal føre dette samarbeidet videre».

Få siste nytt om valget i VGs valgstudio!

Det var mange som skulle takkes da statsministeren viste seg etter flere timer innelåst med noen av sine nærmeste på en suite på hotellet. Blant dem var alle de som har stått på gjennom valgkampen – og deres ektefeller.

– Jeg vil takke de ektefellene som noen av oss har, som knapt har sett noen av oss de siste ukene, begynte hun, før salen satte i gang en taktfast jubel for Solbergs ektemann Sindre Finnes.

– Og han er ikke den eneste. Det er ganske mange som ikke har sett sine ektefeller på ganske lang tid, fortsatte Solberg.

På spørsmål fra VG om hvorvidt hun anser resultatet som en personlig tillitserklæring, svarer statsministeren:

– Jeg har fått svært mange positive tilbakemeldinger på min måte å være statsminister på, men så vet jeg at det er politikken som alltid er viktigst.

Støres reaksjon: – Dette valget har vært en stor skuffelse

Willoch: – Veldig oppløftende

Erna Solberg ligger dermed an til å bli den andre statsministeren fra Høyre – etter Kåre Willoch – som blir gjenvalgt.

– Dette er veldig oppløftende, selv om det ikke er et endelig resultat. Dette er jo enda et historisk godt valg, sier Willoch (88) til VG på Høyres valgvake.

– Er du overrasket over at det ligger an til borgerlig flertall nå nytt?

– Erna har drevet en veldig god valgkamp, men jeg vil ikke si det er overraskende. Men det er veldig jevnt og det blir spennende å følge opptellingen videre, sier Willoch.

JUBEL: Statsminister Erna Solberg (H) ble flere ganger avbrutt av jubel fra salen da hun omsider viste seg på Høyres valgvake i Oslo. Foto: Hallgeir Vagenes , VG

Han tror at KrF nå vil støtte de borgerlige og sikre flertallet i fire nye år:

– Flertallsregjering hadde jo vært det beste, da er det lettere å holde orden og unngå at det blir usammenhengende og litt for mye spill, sier Willoch, som var statsminister fra 1981 til 1986.

Ekstreme tall: «Alle» har stemt Sp i denne kommunen

Høie: – Helt fantastisk!

Og Solberg var ikke den eneste lykkelige Høyre-toppen mandag kveld.

– Dette er bare helt fantastisk, utbrøt Høyre-nestleder Bent Høie etter å ha sett VGs valgdagsmåling der Høyre fikk en oppslutning på 24,2 prosent.

– Valgdagsmålingen viser at folket fortsatt vil ha Erna Solberg som statsminister, og de ønsker den politikken som vi har startet på.

– Men Høyre går tilbake?

– Personlig hadde jeg håpet på høyere tall, men det er likevel nær en historisk topp for Høyre. Det viktigste er at det ligger an til at borgerlig flertall og borgerlig regjering i fire nye år.

– Hva overrasker deg med tallene?

– Det sterkeste trekket er jo Aps store tilbakegang og at de ligger an til å gjøre et historisk dårlig valg, sier Høie.

Statsministeren var mandag i Bergen for å avgi sin stemme:

Erna avventet jubel



Solberg satt lenge innelåst på en suite på SAS-hotellet og fulgte intenst med etter hvert som resultatene tikket inn.

Der hadde hun selskap av noen nære venner, samt deler av partiledelsen og en indre krets av den politiske staben på Statsministerens kontor.

– Det er god stemning, men også avventende. Dette er veldig jevnt, sa Solbergs ektemann Sindre Finnes til VG like før klokken 22.

Statsministeren hadde også med søsteren Ingrid samt de nære venninnene Marianne Røiseland, Jorunn Nerheim (regiondirektør i Entra) og Karen Grøvlen (saksbehandler) på den interne valgvaken.

Overrasket over Venstre

Bent Høie gleder seg også over de positive tallene for samarbeidspartiet Venstre.

– Jeg er overrasket og glad for at Venstres dårlige tall blir gjort til skamme, og så registrerer jeg at verken MDG eller Rødt kom over sperregrensen.

På Poll of Polls gjennomsnitt av målinger i september, har Høyre hatt en oppslutning på 24,2 prosent, altså nøyaktig det samme som i VGs valgdagsmåling. De foreløpige prognosene viser enda litt bedre resulateter.

Ved forrige stortingsvalg fikk partiet 26,8 prosent av stemmene.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen spådde like etter valgdagsmålingen at vi hadde en thriller i vente.

– Pulsen gikk opp, nå kaldsvetter jeg. Nå tror jeg dette kanskje kan gå, men det blir veldig spennende. Det blir en thriller!

KALDSVETTER: Her har kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen akkurat sett de første tallene. Foto: Hallgeir Vagenes , VG

Høyre har i dag 48 stortingsrepresentanter. Den borgerlige blokken trenger 85 mandater for å få flertall på Stortinget.

Heller ikke Fabian Stang ønsket like før klokken 22 å ta seieren på forskudd.

– Hovmod står for fall. Her skal vi være litt forsiktige før vi kommer lenger. Det er fortsatt sperregrense-problematikk ute og går. Men når det er sagt, er jeg imponert hvis regjeringen får fortsette. Det er ikke lett i et bortskjemt demokrati å bli gjenvalgt, sa han til VG.