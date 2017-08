Erna og Siv i skattefeide

Frp-leder Siv Jensen sier her hvordan hun vil bli kvitt eiendomsskatten. Høyre-leder Erna Solberg forteller hvorfor hun vil beholde den.

Landets statsminister og landets finansminister er rykende uenige om du bør betale eiendomsskatt.

Jensen forteller til VG i dag hvordan hun skal bli kvitt eiendomsskatten og at den bare utgjør en fjerdedel av det kommunene bør kunne kutte i sine kostnader.

Jensens plan



– Vi vil først prioritere å fjerne eiendomsskatten på bolig og fritidsbolig. Den utgjør 6,3 milliarder kroner og skal bygges ned og fjernes gjennom de neste fire årene. Vi vil etter hvert også fjerne eiendomsskatten på næringseiendommer på seks milliarder kroner, men vi vil først prioritere å fjerne den på boliger og fritidsboliger, fordi det er den som rammer folk flest, sier Siv Jensen til VG.

Populisme?



Sterke krefter mener det motsatte vil være riktig: Å innføre en statlig eiendomsskatt, fordi for for mye av verdiene i Norge er bundet opp i eiendom. NHO har nylig tatt til orde for at statlig eiendomsskatt bør innføres for å fjerne formuesskatten på arbeidende kapital.

– Er det ikke ren populisme når dere nå frir til velgerne med at dere vil fjerne eiendomsskatten?

– Nei. NHO vil innføre den for å bli kvitt formuesskatten. Vi vil ikke være med på at det er vanlige folk som skal få regningen for å løse den utfordringen. Vi mener det er mulig å gjøre begge deler.

– Det skyldes vel at det er kommunene som skal ta regningen for å fjerne eiendomsskatten: Du vil ikke kompensere de 6,3 milliardene som kommunene vil tape i inntekter?

– Vi mener at vi i realiteten gjør det, fordi vi har styrket kommuneøkonomien hvert år og vil fortsette med det. Vi vil også sikre at flinke kommuner, som skaper arbeidsplasser, får beholde mer av verdiskapningen.

1,5 prosent



Jensen sier at kommunene har et stort effektivitetspotensial som er mye større enn 6,3 milliarder kroner.

– De 6,3 milliarder kronene utgjør 1,5 prosent av kommunenes inntekter. Det skal vi få til over fire år. Hele poenget er at Frp mener at folk ikke skal måtte betale skatt for å eie sin sitt eget hjem.

27 milliarder kroner



Hun viser til en rapport:

– Rapporten Senter for økonomisk forskning har laget, viser at kommunene har et effektiviseringspotensialet på 12 prosent. Det betyr at det kan frigjøres om lag 27 milliarder kroner til å fjerne eiendomsskatten og styrke velferden i kommune.

– Kommuneskatten er kommunal: Skal du bruke loven for å fjerne den?

– Ja, vi vil i kommende regjeringsforhandlinger foreslå at eiendomsskatt-ordningen fjernes og at det skjer ved en utfasing de neste fire årene. Vi vil gjøre det gjennom en lovendring.

Solberg vil ikke frata kommunene skatt



Erna Solberg er ikke villig til å lytte på Jensens skattøre.

– Vi skal ha lavest mulig eiendomsskatt, men vi mener det er viktig at også kommunene har ansvar for å diskutere og sette nivå på skatt. Det er deres inntekt og jeg synes det blir feil å lovregulere bor den adgangen, sier Erna Solberg.

