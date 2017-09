Erna og Jonas skriver til deg: Derfor bør du velge meg

Les Ap-leder Jonas Gahr Støre og Høyre-leder Erna Solbergs egne ord og tanker om hvorfor du bør velge deres parti.

Det er bare to dager til det skal avgjøres hvem som blir Norges neste statsminister. De to statsministerkandidatene Jonas Gahr Støre (Ap) og Erna Solberg (H) beskriver i hver sin tekst i VG hvorfor de mener partiet deres fortjener din stemme - og hvordan de ser for seg Norge de neste fire årene med seg selv i statsministerstolen.

Les statsministerkandidatenes egenskrevet tekster her:

Jonas Gahr Støre: «Det Norge jeg er glad i»

Erna Solberg: «Jeg tror på Norge»