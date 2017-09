Erna leder i kampen om regjeringsmakten: Thriller om sperregrensen

Prognosen ved 22.15-tiden viser et blått flertall og fortsatt Solberg-regjering. Hvorvidt småpartiene havner over eller under sperregrensen kan endre bildet.

Mens VGs valgdagsmåling viser et borgerlig flertall, der dagens regjeringspartier Høyre og Frp – samt støttepartiene KrF og Venstre får 88 mandater, tre flere enn enn det som trengs for å ha flertall.

Valgdagsmålingen viser også at Venstre og KrF er på trygg grunn over sperregrensen, med henholdsvis 5,4 og 4,8 prosent.

Racet er imidlertid langt jevnere i den offisielle prognosen fra Valgdirektoratet, som ved 22.15-tiden var basert på 56,5 prosent av stemmene.

Der ligger nemlig Venstre nøyaktig på sperregrensen (4 %), mens KrF såvidt er over – med 4,4 %.

MDG langt unna

Så lenge de to støttepartiene begge såvidt er over sperregrensen, har blå blokk 87 mandater, mens rød blokk har 81 mandater. Dersom KrF eller Venstre – eller begge – havner under sperregrensen vil imidlertid bildet se helt annerledes ut.

Men prognosene viser også at Erna Solberg kan fortsette som statsminister selv om Venstre havner under sperregrensen. Årsaken er at MDG ligger langt unna fireprosent-streken med foreløpig 3,3 prosent.

I likhet med VGs valgdagsmåling viser TV 2s prognose at de borgerlige partiene beholder flertallet i Stortinget. Deres prognose viser at de får 91 av 169 mandater.

Hvis tallene slik det ligger nå blir resultatet, vil Ap gjøre sitt dårligste valg som opposisjonsparti på over 90 år.

Ap har ikke siden 1927 fått et så dårlig resultat i et stortingsvalg, med unntak av katastrofevalget i 2001 med 24,3 prosent. Den gang satt Ap i regjering.

Sindre Finnes: – Avventende stemning

På Høyres valgvake på SAS-hotellet på Holbergs plass i Oslo jubler Høyre-nestleder Bent Høie over VGs valgdagsmåling.

– Dette er bare helt fantastisk, utbryter han.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen spår like etter valgdagsmålingen at vi har en thriller i vente.

– Pulsen gikk opp, nå kaldsvetter jeg. Nå tror jeg dette kanskje kan gå, men det blir veldig spennende. Det blir en thriller!

I en suite på SAS-hotellet mandag kveld følger Sigbjørn Aanes, samt Erna Solbergs ektemann Sindre Finnes og datteren Ingrid Solberg prognosene.

– Det er god stemning, men også avventende. Dette er veldig jevnt, sier Finnes til VG.

Valgforsker: – Overraskende

Forskjellen på en prognose og en valgdagsmåling er altså at en prognose baserer seg på innrapporterte resultater, mens en valgdagsmåling er en undersøkelse som gjennomføres på valgdagen ved å spørre velgere på vei ut av valglokalene om hva de har stemt.

Johannes Bergh, valgforsker ved Institutt for samfunnsforskning sier følgende om resultatet av VGs valgdagsmåling.



– Hvis denne går inn er det en svært stor seier for den sittende regjeringen, sier han og legger til:

– For det første går hverken Frp og Høyre særlig mye tilbake. For det andre, og det er mest overraskende, gjør både Venstre og KrF det vesentlig bedre enn på tidligere målinger og er trygt inne på denne. Dette redder et klart borgerlig flertall.