Erna kritisk til britisk EFTA-flørt

GISKE (VG) Statsminister Erna Solberg (H) er kritisk til at det blir tatt for gitt at britene kan bli medlem av norsk-dominerte EFTA.

Problemstillingen er blitt aktuell etter at den britiske brexitministeren David Davis sier at Storbritannia vurderer å bli midlertidig EFTA-medlem.



Det vil i så fall bli en overgangsordning fordi det tar så lang tid å få på plass en endelig avtale med EU.

EFTA EFTA (European Free Trade Association, Det europeiske frihandelsforbund) er en europeisk økonomisk samarbeidsorganisasjon som består Norge, Island, Lichtenstein og Sveits. Norges formelle forhold til EU er organisert via EFTA: Det ble i 1994 inngått en samarbeidsavtale, EØS-avtalen mellom EFTA og EU. Sveits er eneste EFTA-land som ikke er med i EØS-avtalen. Kilde: Store norske leksikon.

Men statsminister Erna Solberg er kritisk til en slik løsning.

– Det vil kunne svekke EFTA som instrument for små land. Storbritannia er et mye større land som har mange andre interesser enn de små landene som allerede er medlem av EFTA.

Norge er «stormakten» i den viktige avtalen som EFTA har med EU, EØS-avtalen, som Norge har sammen med Island og Lichtenstein. Sveits er ikke med i EØS.

Kritisk til Senterpartiet



Solberg er skeptisk til Senterpartiets positive signaler til at britene bør bli medlem av EFTA.

– Jeg må si at jeg stiller meg undrende til Sps syn i den saken. Jeg mener det er av hensyn til det norske landbruket spesielt, at vi må være skeptiske. De har helt motsatte interesser enn oss: De er netto eksportør av landsbruksvarer, vi er netto importør. Da er det vanskelig å finne løsninger som vil være gode for oss og for våre interesser, sier Solberg.

– Jeg mener vi er nødt til å vurdere hva som er best for norske interesser. Jeg synes at vi skal ta en grundig gjennomgang av konsekvensene og en debatt om hva som er best for Norge og norske interesser, sier Solberg.

– Kan vi si nei hvis britene vil?

– Det kan komme en utenrikspolitisk situasjon som vil legge press på oss, men det er altfor tidlig å si noe om nå.

EØS-motstandernes regnestykke: EU 11 013 – Norge 0

Sp: Positiv til britene

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum er, ikke overraskende, helt uenig i Solbergs innvendinger mot Storbritannia som EFTA-kamerat.

– EFTA sikrer at Norge kan ha en selvstendig norsk landbrukspolitikk. Det endres ikke hvis Storbritannia blir med. Vi har en positiv holdning til at Storbritannia blir med, sier han.

Vedum mener Storbritannia gjennom brexit - i likhet med Norge - har sagt nei til EU som overnasjonalt organ.

– Det kan være utfordringer knyttet til at de blir EFTA-medlem, men jeg ser ikke at det gjelder argumentene til Solberg. Vi har en positiv tilnærming til britene, så får vi se hva som blir utfallet, sier Vedum.

Anniken Huitfeldt i Ap vil hverken avvise eller støtte en løsning med Storbritannia som EFTA-medlem, mener vi må vurdere nøye hva som er i Norges interesse.



– Det vet britene godt, for det er de vant med. Britene må også selv avklare hva de faktisk ønsker. Flere modeller verserer, medlemskap i EFTA og/eller EØS. På områder som fisk, landbruk og arbeidstakerstandarder har nok ikke Norge nødvendigvis samme interesser som Storbritannia, sier hun.