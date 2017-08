Erna avviser å vente på mistillit

ARENDAL (VG) Statsminister Erna Solberg (H) er brennsikker på at hun vil finne ut av det med Frp, Venstre og KrF dersom det borgerlige flertallet på Stortinget består etter valget.

Å sitte helt fram til regjeringen eventuelt blir kastet av et mistillitsforslag, slik Frp-leder Siv Jensen åpnet for i VG i helgen, er uaktuelt for regjeringssjefen:

– Jeg ser ikke for meg at dette er en reell situasjon, sier Erna Solberg til VG.

– Poenget er at vi har et godt forhold mellom de fire partilederne på borgerlig side. Vi er i stand til å snakke sammen, legger hun til.

Les mer her: Frp-Siv nekter å gå av frivillig: – De må kaste oss ut av regjering

Ville felle



I forkant av Venstres landsmøte i mars uttalte Venstres leder Trine Skei Grande til VG at hun ville felle statsminister Erna Solbergs Høyre/Frp-regjering for å tvinge Frp ut av den, og innsette seg selv og KrF.

Kort tid etter beklaget Grande uttalelsene overfor landsstyret i Venstre, men uten å avklare hvordan hun ser for seg et borgerlig samarbeid etter valget 11. september. Fortsatt har ikke Grande besvart spørsmål om dette temaet.

Noen må aktivt kaste



– Når valgresultatet er et faktum, så kommer Høyre og Frp til å sitte i regjering. Og hvis det blir et ikke-sosialistisk flertall, så må noen aktivt velge å kaste den sittende regjeringen for å få på plass et alternativ. Det vil i så fall være interessant hvis det skjer, sa Siv Jensen til VG på søndag.

Men statsminister og Høyre-leder Erna Solberg tenker helt annerledes enn regjeringspartneren Frp:

– Svaret er at om det blir borgerlig flertall så klarer de fire borgerlige lederne å snakke sammen. Det er ikke slik at vi blir sittende til vi blir kastet og trumfet. Vi fire (Høyre, Frp, KrF og Venstre) må så fall snakke sammen om hvordan man håndterer en slik situasjon. VI har så god samsnakking at det klarer vi å få til, sier Solberg til VG i Arendal mandag ettermiddag, få timer før NRKs første partilederdebatt mandag kveld.

Må forplikte seg



– Er det sannsynlig at KrF og Venstre går inn i regjeringen og at Frp går ut etter valget?

– Jeg har ikke noe annet svar enn at om det blir borgerlig flertall så mener jeg alle de fire partiene må forplikte seg til en løsning på borgerlig side. På hvilken måte samarbeidet da foregår kan være litt ulikt. Men det å spelulere på mange ulike alternativer, det har jeg ikke tenkt å bruke tid på. har ikke noe for seg nå. Vi velger ingen vekk. Vi mener at alle må samarbeide, vårt regjeringssamarbeid i dag går ikke ut fra to partier. Det går ut fra fire partier, for det er to andre partier på Stortinget som også støtter opp om det, sier Solberg.

Selv om både KrF og Venstre har vedtatt at de ikke ønsker noen ny samarbeidsavtale som den de fire inngikk i Nydalen høsten 2013, tror hun det finnes alternativer:

– Jeg opplever at om det blir borgerlig flertall, så blir det en borgerlig regjering. Så får vi diskutere om det er en avtale, om det er noen hovedpunkter, en garanti, eller om det går gjennom arbeidet i Stortinget generelt, sier Høyre-lederen.

Dårlig stemning: KrF vil ikke drive valgkamp med Erna og Siv

Rødgrønt alternativ



– Sitter Solberg-regjeringen til den blir felt, om det borgerlige flertallet går tapt?

– Først skal velgerne si sitt. Regjeringer sitter fram til nye regjeringer etableres i Norge. Men er det rødgrønt flertall, så vil jeg anta at de klarer å finne fram til et regjeringsalternativ, sier hun.

Sjekk ut: Støre lukker døra til MDG og Rødt