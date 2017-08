Erna anklager Jonas for latskap og LO for løgn

Statsminister Erna Solberg (H) garanterer å ikke kutte i sykelønnsordningen og lover at alle inntektsgrupper får lavere skatt neste år.

Vel 14 dager før valget mandag 11. september setter Solberg seg ned med VG i en bar på et flyplasshotell på Karmøy for å oppsummere valgkampen så langt – og lekke fra statsbudsjettet, som regjeringen la rammene for onsdag og torsdag.

Skattelette



Hun bare ler når vi ber om lekkasjer.

– Du får meg ikke til å si nivået på skatteletten vi har lagt inn i statsbudsjettet, men i snitt vil alle inntektsgrupper få lavere skatt. Vi har vesentlige forpliktelser i skattereformen og vi vil prioritere å stimulere bedriftene og gründerskap; det som skal skape nye arbeidsplasser og bedrifter.

Les: Ernas oljenyhet fredag



– Dere har jobbet for å finne en modell som gjør at formueskatten på arbeidende kapital kan fjernes uten at det blir nullskatteytere. Har dere funnet den?

– Nei, vi er langt unna å være der at det er et problem. For å hjelpe bedriftene vil økt satsning på forskning og utdanning, vekstfremmende skattelettelser og satsning på samferdsel, ha forrang. Det er ikke realistisk med full fjerning av formueskatten på arbeidende kapital i neste fireårsperiode.

– Hva betyr skattelette til alle?

– Forskjellen på oss og Ap er at vi vil at folk skal beholde mer av sin inntekt selv. Vi lover ikke noen store skattekutt, men vil gi moderate lettelser både til vanlige familier og norske eiere.

– Løgn



Hun er mektig irritert over LO, som forsøker å få velgerne til å tro at de vil foreslå kutt i sykelønnen:

– Det er rett og slett løgn som LO-leder Hans-Christian Gabrielsen farer med. Det var knapt noe annet vedtak på vårt landsmøte i vår som samlet større flertall, enn forslaget om at sykelønnsnivået skal beholdes.

– Du garanterer at dere ikke vil svekke den?

– Verken vi eller Frp har noen planer om det i neste stortingsperiode. Jeg opplever at LO, i mangel på andre ting de kan angripe oss for, finner opp ting. Det er utidig.

– Skal dere finansiere bortfallet av skatteinntektene dere kutter med økt oljepengebruk?

– Nei, det skal vi ikke. Problemet til Ap er at de har mistet evnen til å løfte kvalitet uten å bruke mer penger. Vi vil effektivisere Norge, bedre produktiviteten, blant annet gjennom en kombinasjon av offentlige og private tjenester. Nye Veier AS er et slikt eksempel, som har gitt 20 prosent lavere kostnader knyttet til veibygging.

– Har gått tom for politikk



Den siste uken har i mediene i stor grad handlet om den reduserte oppslutningen om Ap.

– Jeg synes ikke det er så rart at de sliter, jeg, sier Solberg:

(Saken fortsetter under bildet)

LAT-DEBATT: Statsminister Erna Solberg (H) anklager Ap-leder Jonas Gahr Støre og Ap for latskap. Foto: Haakon Nordvik , VG

– De har gått tom for politikk «å ta oss på»: De har hogd løs på oss for å være for passive i kampen mot ledigheten og for å sikre landets økonomi. Sannheten er at våre tiltak mot ledigheten har virket. Den går ned, oljeinvesteringene går opp igjen og fastlands-økonomien går veldig bra.

– Latskap



Ap vil ta inn 15 milliarder kroner av de 22,4 milliardene som Solberg-regjeringen har gitt i skattelette de siste fire årene. Ap viser til at handlingsrommet de neste fire årene på 80 milliarder kroner blir spist opp av økning i folketrygden på 40 milliarder og til vedtatte veier, forsvarssatsning og uhjelp.

– De spør om det er kutt i skole, helse og eldreomsorg dere vil ty til for å dekke inn skattelettene?

– Jeg synes det er latskap når Støre og Ap må hente mer penger ut av folks lønnskontoer for å finansiere velferden i årene fremover: Vi mener det er fullt mulig å bevare nivået på våre velferdstjenester gjennom mer effektiv drift og nytenkning, sier hun, og legger frem tall hun mener beviser at Støre tyr til skatteøkninger der tidligere Ap-leder Jens Stoltenberg ikke gjorde det.

Les: Aktuelt om valget fra VG

Setter Støre opp mot Stoltenberg



– I perspektivmeldingen 2017 anslås inndekningsbehovet i 2060 til om lag 6 prosent av fastlands-BNP. Det er det samme inndekningsbehovet som ble anslått i perspektivmeldingen 2013, fra Stoltenberg-regjeringen: Med samme handlingsrom mente Stoltenberg det ikke var nødvendig med skatteøkninger, mens Støre mener det er nødvendig nå.

– Det kan skyldes at dere har redusert skattene med 22 milliarder kroner?

– Ja, men handlingsrommet er det samme: Vi er like godt stilt nå som før oljeprisfallet, til tross for at vi har måttet bekjempe oljesmellen og har redusert avkastningsforventningen for fondet fra 4 til 3 prosent.

– Populisme?



Hun sier sakene i valgkampen har kommet i bakgrunnen den siste uken.

– Det har vært mye om Aps fall, Støres brygge og andre ting som ikke dreier seg om det politiske innholdet og hva som skiller oss. Jeg håper det kommer tilbake i fokus de siste 14 dagene av valgkampen.

– Er det ikke ren populisme når Frp foreslår å fjerne eiendomsskatten?

– Nei, det hadde vært fint å fjerne eiendomsskatten, men vi mener det skal være en lokal skatt, som gjør at kommunene også får ansvar for å debattere skatt. Det er bra hvis kommuner kutter eiendomsskatten. Det er fullt mulig; Bergen innførte den, men trengte den ikke fordi økonomien gikk mye bedre enn de trodde.

– Det blir kanskje fokus i valgkampen fremover at Høyre har falt like mye som Ap på målingene i det siste?

– Valget blir veldig spennende og vi har en jobb å gjøre: Vi må greie å få Høyre-velgere ned fra gjerdet igjen. Det er fullt mulig med borgerlig seier.

Usikker på hva du skal stemme: Sjekk VGs superenkle valgomat

Hun sier de under budsjettkonferansen satte pris på en sak; at Johaug-avgjørelsen kom.

– Vi satte ikke pris på den saken og utfallet, men det gjorde at vi fikk være i fred noen timer.

– Utrolig drøyt



LO-leder Hans-Christian Gabrielsen avfeier kritikken.

– Det er utrolig drøyt av Høyre å angripe LO for våre høyst legitime spørsmål om hva som vil skje med sykelønnsordningen i neste periode. Høyre har programfestet at de vil nedsette et utvalg som skal vurdere sykelønnsordningen. Det gjør man selvsagt ikke hvis man ikke er åpen for å endre den, sier han og legger til:

Les: Sjokktall i Ap-bastioner

– Høyre har null troverdighet i sykelønnsspørsmålet. Før stortingsvalget i 2013 gikk Høyres Torbjørn Røe Isaksen ut og garanterte at Høyre ikke ville røre sykelønnsordningen. Ett år senere foreslo regjeringen å ta fra titusenvis av arbeidstakere retten til lønn under sykdom. De måtte gi seg da vi påpekte at forslaget var et brudd på IA-avtalen. Men når IA-avtalen eventuelt skal fornyes, som Høyre sier, kommer jo alt dette i spill igjen.

Les: Sjekk hvordan Ap vil øke skattene

– Forsynt seg grådig



– Dette er kjente toner fra Erna Solberg, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre:

– Hun nekter fortsatt å svare på hvor hun skal kutte for å finansiere skattekuttene sine. Da fører hun velgerne bak lyset. Effektiviseringen og byråkratikuttet hun lovte har vi ikke sett noe til. I stedet har hun i fire år forsynt seg grådig av våre barns sparepenger for å betale regningene sine, sier Støre.

– Det går ikke lenger



Han mener hun må velge:

– Nå sier Finansdepartementet at det ikke går lenger. Da må hun velge, enten investere sammen i en bedre skole med flere lærere og en trygg eldreomsorg med flere ansatte til å gi hjelp og omsorg, eller skattekutt som øker forskjellene i Norge. Dette er et verdivalg. Skal vi fortsette å løse de store oppgavene sammen i fellesskap, eller skal vi satse på skattekutt og mer privatisering, sier han.

Les: Eneste Høyre-reversering i valgkampen?