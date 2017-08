Erna advarer: Norge vil stoppe med MDG

KARMØY (VG) Statsminister Erna Solberg (H) legger frem tall som viser at oljeinvesteringene er på vei opp for første gang siden 2014. Hun går til frontalangrep på Miljøpartiet De Grønne (MDG) og sier Norge vil stoppe opp med deres politikk.

Oljeinvesteringer 2010 96,3 2011 118,8 2012 145,2 2013 172,3 2014 173,0 2015 156,1 2016 133,5 Anslag: 2017 125,4 2018 126,9 2019 139,2 2020 143,8 Tallene viser samlet oljeinvesteringer til 2016 og investeringssanslag i løpende milliarder kroner. Kilde: Regjeringen.

– Det er svært gledelige tall: Vi har hatt budsjettkonferanse de to siste dagene og det viser seg at oljeinvesteringene ligger an til å snu neste år. Vi hadde lagt til grunn at oljeinvesteringene ville falle med fire prosent neste år. Nå ligger det an til at investeringene ikke vil gå ned med fire prosent, men faktisk øke med 1,3 prosent, sier statsminister Erna Solberg til VG.

– Det gledelige er at investeringsnivået er høyere også framover – både i forhold til anslagene i revidert og nivået i 2017: I perioden 2018-2020 venter vi 20 milliarder kroner høyere investeringer.

– I tillegg venter vi også høyere leteaktivitet og vi venter eksempelvis om lag ti nye utbyggingsplaner til behandling.

Gode norske nyheter



Oljetallene fletter seg inn i en rekke gode nyheter for norsk økonomi; ledigheten er forsiktig på vei nedover og onsdag kom nasjonalregnskapstallene som viser at brutto nasjonalprodukt (BNP) for Fastlands-Norge steg med 0,7 prosent i andre kvartal.

Kanskje like gledelig er det at folk ikke er bekymret og derfor handler som aldri før: Husholdningenes forbruk økte med 1,2 prosent.

– Dette viser at Arbeiderpartiets påstander om at det står svært dårlig til for norsk økonomi, for norske arbeidsplasser og for norsk sysselsetting i petroleumsindustrien ikke er i samsvar med virkeligheten, sier statsministeren.

De Grønne gjør det bra på meningsmålingene, spesielt blant unge i Oslo. Statsministeren advarer dem kraftig.

– Hvis De Grønne får gjennomslag for sitt forslag om å stanse letingen på norsk sokkel, vil norsk økonomi og Norge stanse opp. Vi har greid å fase inn nedgangen i oljepris og fall i oljeaktiviteten, men hvis Norge skal slutte å lete, vil store deler av vår oljerelaterte virksomhet, også på land, stanse opp relativt raskt. Jeg synes det norske folk må få vite om konsekvensene av en slik politikk, sier hun.

FEST: Statsminister Erna Solberg koste seg på gratiskonserten med artisten Alan Walker i Kopervik. Foto: HAAKON NORDVIK, VG Foto: Haakon Nordvik , VG

Soler seg i glansen



Hun soler seg i glansen og tar uten blygsel ansvar for deler av den økonomiske gleden, som denne ukes statistikk har gitt.

– Dette er et klart signal på at regjeringens politikk virker. At de grepene vi – Høyre- og Frp-regjeringen – har gjort, legger til rette for økte investeringer i årene fremover, sier hun og hamrer løs:

– Vi trenger ikke et Ap i regjering som skaper stor usikkerhet for Norges viktigste industri, med signaler om endring i leterefusjonsordningen eller en regjering som skal samarbeide med Rødt, SV og De Grønne, sier hun og viser til at petroleumssektoren skaper voldsomme verdier for fellesskapet.

– Det er vår desidert største og viktigste industri, en industri som de siste 12 år har gitt oss over 4500 milliarder kroner til fellesskapet; til velferd vi omgir oss med til dagen, som politi, skole, helse, utdanning og forsvar. Nye investeringer på sokkelen er viktig for statens framtidige inntekter, for sikring av eksisterende og fremtidige lønnsomme arbeidsplasser og dermed vår velferd, sier hun.

– Det som bør bekymre det norske folk er konsekvensene av at Solberg og Støre vil sveise oss fast i en oljenæring som helt sikkert er på vei nedover, sannsynligvis mye raskere enn de fleste tror, sier MDGs Rasmus Hansson.

– Å investere i en slik næring, hvor nesten alle investeringene dekkes av skattebetalernes penger, er å løpe en raskt stigende risiko for at vi heller milliarder i lommene på oljeselskapene og at vi og staten aldri vil få se noe mer til de pengene.

TAKKER DE ANSATTE: Olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) sier at de fleste piler nå peker rett vei og at det endelig lysner også i oljå. – Det er bare å rette en stor takk til oljeselskapene, leverandørindustrien og ikke minst ansatte som har kuttet kostnader i en krevende tid. Nå for vi betalt for arbeidet, sier han. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Han advarer de som vil satse på olje.

– Folk som vil jobbe i oljebransjen går en svært usikker fremtid i møte fordi bransjen vil bli utkonkurrert av klimapolitikk og ny teknologi. De Grønne er enste parti som har en plan for å bygge opp alternative næringer.

Støre angriper



Ap-leder Støre er ikke imponert.

– Alle tegn til lysning i norsk økonomi er kjærkomment nytt etter noen veldig svake år med høy ledighet, lav vekst og svak produktivitetsutvikling. Men det er ikke på grunn av, men på tross av Erna Solberg at vi ser positive tegn i norsk økonomi: De viktigste bidragene har kommet fra en gunstig kronekurs og at arbeidstakerne har hatt de svakeste lønnsoppgjørene på flere tiår. Den norske modellen har levert, men Erna Solberg sine bidrag har svekket, ikke styrket den norske modellen, sier Støre.

Han sier Erna Solberg i stedet burde takke LO og arbeidstakerne som har holdt igjen på lønnskrav i en tid «der hennes egen regjering har sløst bort store penger på ineffektive skattekutt til de rikeste».

– Jeg reagerer på at statsministeren tar så lett på sysselsettingsutfordringene i Norge. Andelen i jobb fortsetter å gå ned, og arbeidsledigheten er om lag 25 prosent høyere enn for fire år siden. Nedgangen fra rekordnivåene i fjor skyldes i stor grad at arbeidsstyrken har gått ned, ikke at folk kommer seg i arbeid.