Endelig fikk Siv (Frp) duellere med Jonas (Ap)

På tampen av valgkampen har Ap og Jonas Gahr Støre trappet opp angrepene mot Frp. I dag barket han sammen med Frp-leder Siv Jensen til innvandringsdebatt.

VG skrev fredag om hvordan Jonas Gahr Støre nekter å møte innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug til debatt i valgkampen. Det har han ifølge VGs kilder ikke villet prioritere.

Helt siden Frp-leder Siv Jensen (Frp) utropte Ap til hovedmotstander i valgkampen i januar, har det også vært skrint med dueller mellom Ap-lederen og Frp-lederen.

Men i dag skjedde det, i VGTVs studio i Akersgata. Og selvfølgelig ble det, mildt sagt, amper stemning da de to barket sammen.

– Ap får legge sin strategi, men jeg mener at Aps leder og statsministerkandidat må tørre å møte lederen for landets tredje største parti – som også er finansminister, sier Frp-leder Siv Jensen til VG.

Aps interne strategi: Støre nekter å møte Listhaug til debatt

Full fyr i VG-studio mellom Siv og Jonas



Støres påstand er at Høyre har gjort Norge til et kaldere samfunn ved å slippe Frp inn i regjering – på grunn av måten de blant annet snakker om innvandrergrupper på.



– Det som skjer, når du snakker om den personer på denne måten, kommer det langt ut i samfunnet, som en beskjed fra regjeringen, om at du skal mistenkeliggjøre folk, var beskjeden fra Ap-lederen i duellen.

– Mitt poeng er den måten du snakker om og gruppestempler folk på. Ta deg en tur og spør minoritetsmiljøene, de opplever et hardere miljø, et kaldere samfunn. Det er kommet med dere i regjering, og det er en ekstra grunn til at vi bør stemme dere ut av regjering. Også skal vi fortsatt ha en streng og rettferdig asylpolitikk, sa Støre til Siv Jensen.

Skolevalget: Brakvalg for SV - Ap klart største parti

Frp-leder Siv Jensen anklaget Jonas Gahr Støre for å være smålig og komme med nedrige påstander.

– Det er ikke vi som har blitt kaldere, men verden har blitt farlige. Det er derfor vi har prøvd å få Ap til debatt i denne valgkampen om hvorfor vi ønsker å bevæpne politiet, hvorfor vi ønsker permanent grensekontroll og hvorfor vi ønsker lukkede mottak for som ikke har kjent identitet eller avslag på oppholdet sitt, var beskjeden for Siv Jensen.

– Dette er et spørsmål dere nekte å diskutere, du havner i samme fellen hver eneste gang, du kommer med smålige påstander om Sylvi Listhaug og Frp, for du nekter å forholde deg til den debatten som velgerne gjerne vil ha, sa hun til Jonas Gahr Støre.

Ap vil øke skattene: Sjekk om du må betale mer

Mindre synlig Siv Jensen



Frps Sylvi Listhaug har flere ganger i sommer skapt mediestorm rundt innvandringsfeltet, og har vært mer synlig enn sin partileder.

– I dag var du her og debatterte innvandring, men i sommer har du kommet litt i skyggen av Listhaug på innvandringsområdet. Er det noe som bekymrer deg?

– Nei, jeg er veldig glad for at hun har en høy og synlig profil, og fronter det som er en av våre fire valgkampsaker på en strålende måte, sier Jensen til VG.

– Så du er da altså ikke redd for at du er i ferd med å bli mindre relevant som partileder?

– Nei, og jeg har ikke hørt den påstanden fra noen andre enn VG. Men det er greit, svarer Jensen.