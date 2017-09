Det du lurer på om valget, men ikke tør å spørre om

Valgforsker Johannes Bergh fra Institutt for samfunnsforskning svarer på spørsmålene mange ikke tør å stille.

– Flere enn fire millioner mennesker har stemmerett i Norge. Hva betyr min ene stemme?

– Tidligere har vi sett at enkeltstemmer kan ha svært stor betydning. Sist kom SV over sperregrensen på fire prosent med bare 1000 stemmer. Når det er så jevnt som i år, blir hver enkelt stemme viktigere enn noen gang. Nå kan det avgjøre hvilke partier som kommer over sperregrensen.

VALGFORSKER: Johannes Berg. Foto: Universitetet i Oslo (UiO)

– Hvilken betydning har sperregrensen på fire prosent?

– Partiene som får over fire prosent av stemmene kan få en del av utjevningsmandatene som vi har i den norske valgordningen. For et lite parti kan det bety at de får syv eller åtte mandater på Stortinget i stedet for et eller to.

En fylkesmåling Infact nylig har gjort for VG, viser at MDG bare er 50 stemmer over sperregrensen. Disse stemmene kan altså bety mye for de små partiene.

På flere målinger ligger både Krf, Venstre, MDG og Rødt rett rundt sperregrensen.

– Hva er utjevningsmandater?

– På Stortinget er det 169 seter. 150 av setene er «vanlige plasser» fordelt på våre 19 fylker etter folketall og areal. Når vi legger sammen alle fylkene kan denne ordningen føre til skjevheter. Derfor er de 19 siste plassene utjevningsmandater. De skal gjøre fordelingen mer rettferdig på landsbasis. De deles ut til de partiene som har fått «for få» mandater hvis vi legger sammen stemmetallene for hele landet.

I praksis er det de små og mellomstore partiene som tjener mest på utjevningsmandater

– Hva er distriktsmandater?

– Det er de 150 «ordinære setene» på Stortinget. De som fylles med representanter for hvert fylke. Altså de som ikke er utjevningsmandater For distriktsmandatene er det ingen sperregrense.

– Hvorfor er sperregrensen på fire prosent?

– Hvis vi hadde tatt bort denne grensen, ville mange flere små partier fått plass på Stortinget. Når man skal danne en regjering og styre landet, er det en fordel med ikke alt for mange små partier.

STATSMINISTERKANDIDATER: Her i partilederdebatt i NRK. Foto: Helge Mikalsen , VG

– Er det teknisk mulig at noen andre enn Erna eller Jonas blir statsminister i Norge etter valget?

– Det er veldig lite sannsynlig. Erna Solberg (H) og Jonas Gahr Støre (A) representerer de største partiene på hver sin side. De partiene Høyre og Arbeiderpartiet skal samarbeide med, har også disse som sine statsministerkandidater.

– Hvis jeg egentlig vil stemme på et av partiene som Høyre eller Arbeiderpartiet vil samarbeide med – bør jeg likevel gi min stemme til Høyre eller Arbeiderpartiet, for å sikre at «min» statsministerkandidat får en stemme?

– Det kan være grunn til å stemme strategisk av og til, men som regel er det best å stemme på det partiet man er mest enig med. Både Erna og Jonas er uansett avhengig av andre partier. Hvis du stemmer på et av samarbeidspartiene, drar du politikken i den retningen du stemmer.

IKKE ALENE: Både Arbeiderpartiet og Høyre er avhengig av å samarbeide med andre partier. Bilode frapPartilederdebatt på TV2. Foto: Helge Mikalsen , VG





– Er det bortkastet å gi sin stemme til et bittelite parti?

– Nei en stemme er aldri helt bortkastet. Men for de aller minste partiene kan man si at det er en mer symbolsk stemme. Den vil ikke ha noe å si for representasjonen på Stortinget. Men den kan virke som en protest mot de etablerte partiene. Og alle partier har startet et sted. Man kan jo ha et håp om at partiet vil vokse og bli representert en gang.

– Kan man stemme på personer ved Stortingsvalget?

– Man kan stryke kandidater eller endre rekkefølgen på stemmeseddelen. Men det er ikke noe man trenger å bruke tid på. Det har ingen ting å si for sammensetningen av Stortinget. Det er en ordning som henger igjen fra gammelt av. Men hvis det skal ha noen betydning, må 50 prosent av velgerne gjøre samme endring, og det har ikke skjedd før. Så ved Stortingsvalget velger man en liste. Det er det.