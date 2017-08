Derfor lugger det for Støre også i landets rødeste fylke

LUNNER/GRAN (VG) Den polerte røde Harley Davidson-sykkelen stråler i kveldsolen på Lunner. Men Aps oppslutning er på hell i landets rødeste fylke – Oppland.

Ved forrige stortingsvalg stemte mer enn fire av ti opplendinger på Ap. Sånn har det vært i generasjoner. Men den nyeste meningsmålingen fra InFact stuper Ap fra 42 til drøye 35 prosent her. Den svake valgkampstarten viser seg også i det røde innlandet.

– Det blir for mye politikersvar. Støre bør bli mer ærlig og direkte – snakk mer rett fra levra, litt mer Thorbjørn Berntsen, sier mannen med Harleyen, trailersjåfør Arne Skovly (47).

Støre mer jordnær

Vi finner vi og Harleyen hans utenfor Statoil-stasjonen på Lunner.

– Jeg er lei av lange omstendelige politikersvar. Gi folk et ja, eller si nei. Komme seg litt ut fra Oslo Vest, ut her hvor folk bor, bli mer jordnær. Min bestefar var ordfører for Arbeiderpartiet her. Han var kjent for å si i ting klart, og han fikk to perioder som ordfører her, sier Skovly, og legger til:

– Men jeg tror nok jeg kommer til å stemme Ap.

Utenfor Maxbo på Jaren er Inger Torild Kristiansen og Rune Dammen ute for å se

MER KONKRET STØRE: De stemmer Ap, men synes Støre kan bli i mer konkret, Inger Torild Kristiansen og Rune Dammen. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

etter rimelige poteter.

– Jeg har stemt Ap. Vet egentlig ikke helt hvorfor. Jeg har ikke sterke meninger om Støre. Han virker bra. Ikke noe dårligere enn andre, sier Inger.

– Når de daler på målingene, er det vel fordi de har lovet for mye da de hadde makten, og fått innfridd lite, blant annet innen eldreomsorg. Og når det loves mindre skatt, går det til de rike. Men de borgerligere gjør det ikke noe bedre akkurat. Det er de rikeste som får skattelette. Støre må bli mer konkret, si hva han vil gjøre, mener Rune.

Ap av gammel vane

STEMMER AP FORTSATT: Støre er for kjedelig, mener Vidar Knudsen på Jaren. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Pensjonert trener og treningssenter-eier Vidar Knudsen (59) på Jaren innrømmer at han ikke har klart å følge med i politikken de siste to til tre årene.

– Har nok stemt Ap i alle år av gammel vane, akkurat det sitter godt. Det er akkurat som når du holder deg i samme bank i alle år, og det heller kanskje ikke er så lurt. Jeg blir bare sur og grinete av valgsendinger nå. Ingen partier holder hva de lover.

– Støre har ikke sterk nok appell. Det hadde nok gått bedre med Stoltenberg. Støre virker litt platt og kjedelig, han kunne vært mer folkelig, mener Vidar Knudsen.

Bygdeopprør

På Gran har en lokal bygdeliste fått dominans i lokalpolitikken, og har nå ordføreren.

STEMMER IKKE AP: – Vi må ikke lenger slåss for gutta på gølvet, mener Tommy Karlsen (t.v.) sammen med Nicolai Stenersen. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Et lite opprør mot partipolitikken, mener bonde og eiendomsutvikler Nicolai Stenersen (56).

– Den lista er fundamentert på sunn fornuft, og får ting gjort. Jeg er lei av politikere som lover ting som ikke blir innfridd. Partiene fjerner seg fra virkeligheten, sier han.

Heller ikke selger Tommy Karlsen (43) er noen Ap-mann:

– Jeg fryder meg over at Støre ikke klarer seg. Ap har hatt en arrogant holdning lenge, og vært en premissleverandør for hva som er gangbart å mene. Husk at de aller fleste har det bra, og arbeidsmiljøloven blir overholdt på arbeidsplassene. Vi trenger ikke lenger slåss for gutta på gølvet, sier han.

På Gran på Hadeland sitter Ingunn Aaserud (53) og Steivor Lien (76) med en kopp kaffe i det fine været.

Sansen for Støre

– Jeg forstår ikke hvorfor Ap stuper. Ikke etter de fire siste åra. Jeg ville tro folk ville ha forandring nå, sier Ingunn.

– Jeg vet ikke hva som er galt, jeg har sansen for Støre. Han er vettug og folkelig,

mener hun.

Venninnen Steivor har allerede vært og forhåndsstemt – på Ap.

– Jeg har stemt Ap i alle år, bortsett fra ett år, da stemte jeg på Finn Gustavsen, ler hun.

– Jeg vet ikke hvorfor det går dårlig nå, men er det fordi han vil øke skattene, tro? Det er jo slik at de som tjener mest, får mest skattekutt, og det er aldri oss pensjonistene. Og de får heller aldri noen pensjonsøkning, slår Steivor Lien fast.

SKATTETRØBBEL TRO? Steivor Lien (t.v.) har allerede stemt, og stemt Ap. Her sammen med Ingunn Aaserud. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

På VGs ferske målinger fra Ap-bastionene Hedmark og Oppland faller Ap kraftig, og ligger an til å gjøre sine verste valg i disse fylkene siden 2. verdenskrig.

Aps lokallagsleder på Hamar er glad for at Sp i det minste går frem.

– Selv om Ap har gått litt ned på målingene, er det klar stemning for regjeringsskifte i dette fylket, sier Thomas Langeland Jørgensen til VG.

Den lokale Ap-toppen sier Hedmark tradisjonelt har ligget 10 prosent over det som blir landsresultatet for Ap – og at det kan gi en pekepinn for det nasjonale valget. Hvis dagens resultat i Hedmark er en pekepinn for Ap i valget, vil de imidlertid havne på 27,5 prosent.



– Vi har fått pluss, minus 45 prosent her i de tre siste stortingsvalgene, og det håper vi på denne gangen også, sier Langeland Jørgensen på Hamar.

Lokallagslederen i Elverum har satt seg et lignende mål – og peker også på Sps fremgang og flertall for regjeringsskifte i Hedmark som gledelig.

– Vi har fortsatt en god grunnstamme med 37,5 prosent, men vi skal jobbe for å komme godt over 40 prosent. Vi har som mål å komme godt over 40-tallet og å få fire fra Ap inn på Stortinget, sier Jørn Øversveen, leder i Elverum Ap.

