Derfor kan Ap snu og beholde Andøya Flystasjon

Sjansen øker for at Ap snur og går bort fra avtalen med Høyre og Frp om å legge ned Andøya Flystasjon, om partiet får regjeringsmakt.

Internt i Ap veies nå nye opplysninger om en rekke forhold om flyttingen av basen for maritime overvåkningsfly fra Andøya og til Evenes, opp mot forpliktelsene som Ap har vært med på gjennom forsvarsforliket med regjeringspartiene Høyre og Frp.

I forsvarsforliket skal Andøya Flystasjon legges ned mellom 2020 og 2023,når dagens flåte av Orion-fly pensjoneres og de nye P8 Poseidon-flyene blir levert.

700 jobber kan ryke



For Andøya står det om 6-700 tapte arbeidsplasser, direkte og indirekte.

Men nå sier stortingskandidat Espen Barth Eide (Ap), som tidligere har vært forsvarsminister og utenriksminister i Jens Stoltenbergs regjering, at det mulig at Ap snur:

NYE SIGNALER: Tidligere forsvars og utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) driver nå valgkamp for en stortingsplass fra Oslo. Foto: Trond Solberg , VG

– Det kan bli litt trangt på Evenes, sier Espen Barth Eide til VG.

– Så nå bryter dere forsvarsforliket og vil opprettholde Andøya?

– Dette betyr ikke at Ap har ombestemt seg nå, men vi når vi får nye opplysninger, så lytter vi til dem og tar en ny vurdering.

Lovet gjennomgang



Tirsdag var Barth Eide på Andøya og lovet ny gjennomgang av beslutningen om å legge ned Andøya flystasjon dersom partiet kommer i regjeringsposisjon etter stortingsvalget.

Overfor VG går han nå enda lengre i et varsel om at Ap kan snu og opprettholde Andøya flystasjon:

– Det er mye mer enn bare rapporten fra Samfunnsøkonomisk analyse. Det kan bli trangt for alle flyene på Evenes, men også for de støttefunksjonene som fly må ha. Så er det et operativt poeng: Terrenget og vindforhilsene er krevende med landing på Evenes fra bare en side på visse vindretninger.

– For mye har lokalbefolkningens motstand og velgerflukten fra Ap i nord hatt å si for dette?

– At øysamfunnet på Andøya er engasjert, er ikke noe merkelig. Men mange andre militære, folk som ikke er basert på Andøya, har kommet til meg og sier de er bekymret over flyttingen. Da er det noe mer her som vi må vurdere på nytt.

Han viser også til at andre NATO-land som bruker Andøya, trives godt og har god erfaring med basen der.

Mange egg i en kurv



– Høyre sier at dere er i ferd med å gi etter for press fra Sp?

– Det har kommet en rekke nye opplysninger. Det handler om økonomi, men også om flyoperative forhold, og om kapasiteten på Evenes til å betjene både sivil trafikk. være base for F-25 kampfly i skarp beredskap, og også ta imot de nye overvåkningsflyene. I tillegg kommer tilstedeværelse fra andre NATO-lands forsvar i perioder. Her legger man mange egg i samme kurv, sier Barth Eide.

– Du ordlegger deg som om Ap nå løper fra forliket og vil opprettholde Andøya?

– Vi står ved forsvarsforliket og det skal mye til før Ap bryter en slik forpliktelse. Men vi kan ikke stenge ørene for ny informasjon. Nå er det såpass mye nytt at vi skal se på dette grundig en gang til, sier han.

– Kan folk på Andøya fatte nytt håp nå?

– Vi har ikke ombestemt oss. Men det må en ny og grundig gjenomgang til. Derfor er det en selvsagt en sjanse for det, sier Barth Eide.

Sp vil ha Andøya



Sp har allerede lovet folk på Andøya at de vil kjempe for å opprettholde flybasen, om de vår regjeringsmakt sammen med Ap.

Men regjeringen står ved at den skal legges ned og at basen skal flyttes til Evenes. Det understreket statsminister Erna Solberg (H) i NRKs partilederdebatt fredag kveld, i en duell med Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Solberg begrunnet regjeringens beslutning med at man sparer penger på å ha færre baser, slik at de pengene kan brukes på andre prioriteringer i Forsvaret.

– Vi vil kjøpe nye overvåkingsfly. Da må vi ha dem på en base som vi også kan sikre dem på, og når vi nå har et vedtak om at vi skal bygge opp Evenes fordi den forrige regjeringen gjorde det til fremskutt plassering av jagerflyene, så har ikke vi råd, prioritetsmessig, til to forskjellige systemer til å sikre basene, sa Solberg i NRK-debatten.

