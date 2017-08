Bryggesaken: Støre slår tilbake mot bryggebråket

Tirsdag meldte Finansavisen at det hadde blitt utført svart arbeid på Jonas Gahr Støres brygge. Selv mener han at han tok alle nødvendige forholdsregler.

Ap-lederen fikk i 2011 pusset opp bryggen på landstedet sitt. To arbeidere som deltok i arbeidet, betalte ikke skatt og moms, meldte Finansavisen tirsdag.

Støre sier selv at alt ble gjort opp med faktura og moms mellom ham og Olaf Halvorsen, som hadde oppdraget på brygga. Men Halvorsen skal også ha involvert to arbeidere på brygga som hjalp ham som en vennetjeneste.

– Jeg har betalt for det oppdraget jeg bestilte, jeg har betalt moms og jeg har betalt faktura, fastholdt Støre på NRKs Politisk kvarter onsdag morgen.

– Kan ikke være til stede og se papirene til alle

Finansavisen omtaler arbeidet som ble utført på brygga som svart. Dette fordi arbeidet utført gjennom vennetjenester for oppdragsgiver Olaf Halvorsen kan være skatte- og momspliktig, selv om Støre hadde inngått kontrakt med avtalepartneren.

Selv sier Støre på Politisk kvarter at han mener han tok alle forholdsregler det var nødvendig å ta med avtalepartneren.

– Når du får gjort et arbeid på hytta som går over noen dager, så kan ikke du være til stede og se papirene til alle som går i land på brygga. Det er på en måte absurd. Men du kan forsikre deg overfor den som gjør jobben

Får støtte av NHO-direktør

Støre understreker at han hadde en ordnet avtale med Halvorsen med faktura der det ble betalt moms, og sier han ikke var klar over at det ble utført vennetjenester.

– Jeg var ikke der nede da disse arbeidene pågikk, og hvordan arbeidsforholdet har vært mellom ham og de som har hjulpet ham på deler av dette arbeidet, det må være et forhold mellom dem, sa han.

Støre får støtte fra NHO-direktør Kristin Skogen Lund på Twitter

Fremmet forslag om solidaritetsansvar

I vår fremmet Støre en innstilling på stortinget om å utvide solidaritetsansvaret i arbeidslivet til bestiller, og utvide ansvarets lengde til seks måneder. Dette innebærer at den som bestiller et oppdrag skal sikre at det er ordentlig lønns- og arbeidsvilkår.

–– Ja, det vil si meg, men jeg gjorde det du kan gjøre, sa Støre på Politisk kvarter og utdypet:

– Hvis det er entreprenørfirmaer med større innleie av kontrakter så er det litt mer grundig arbeid enn når du får hjelp fra en som utbedrer bryggen din. Du spør om alt er i orden, betaler etter moms, du betaler etter faktura etter ordnede forhold. Det mener jeg er innenfor.

Han sier også at han spurte om de som skulle hjelpe Halvorsen med arbeidet jobbet under ordnede forhold, og sier han ble forsikret om at de gjorde det, blant annet av firmaets advokater. At han dobbeltsjekket dette har han ikke dokumentasjon på.

Står ved forslaget

Støre sier det viktigste for ham når han får utført arbeid er at det er hvitt, avtalt, at det er faktura og at det betales moms.

– Dette kommer nå i Finansavisen tre uker før valget, det var seks år siden, jeg svarte på alle spørsmålene som var rundt dette da, sier han.

Han forteller at forslaget som ble lagt til Stortinget i er tenkt å sikre bedre ordnede forhold i norsk arbeidsliv mellom firmaer som leies inn og folk som er ansatte i firmaer

– Jeg er opptatt av ryddige forhold i arbeidslivet, jeg vier mitt politiske liv det. De forlsagene vi har lagt til stortinget de mener vi.

