Brygge-saken: Erna forsvarer Jonas

Ingen av partilederne vil kritisere Jonas Gahr Støre (Ap) for håndteringen av utbedringen av sin private brygge. Også statsminister Erna Solberg (H) forsvarer Støre.

– Jeg synes Støre har svart godt for seg i dag. Jeg håper vi kan få valgkampen tilbake til de politiske sakene, skriver Solberg i en sms til VG via sin statssekretær Sigbjørn Aanes (H).

Hun legger til at Støre også bør svare på hva som er Støre-prosjektet fremover med et MDG som sier nei til flere arbeidsplasser i olje- og gassindustrien.

Hverken Frp-leder Siv Jensen eller Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum vil uttale seg om bryggearbeidene på Jonas Gahr Støres landsted.

KrF-leder Knut Arild Hareide mener Støre har opptrådt forbilledlig ved å betale hvitt for bryggearbeidene, samt å forsikre seg om at alt foregikk i ordnede former.

– Hvis alle hadde gjort som Støre, så hadde ikke svart arbeid vært et stort problem i Norge, sier Hareide til VG.

Han mener i likhet med Erna Solberg at Støre har svart godt for seg etter at Finansavisen onsdag skrev at det i 2011 ble utført arbeider på Støres brygge uten at moms og skatt ble betalt.

GEMYTTELIG: Jonas Gahr Støre og Erna Solberg fotografert etter mandagens statsminister-duell på VGTV. Foto: Espen Sjølingstad Hoen , VG

Fikk du med deg? Støre slår tilbake mot bryggebråket

NHO-sjef Kristin Skogen Lund er av samme oppfatning som Hareide.

– Hvis alle gjorde like mye for å handle hvitt som Støre har gjort i denne bryggesaken, ville det bli mindre svart økonomi, skriver Skogen Lund på Twitter.

Venstre-leder Trine Skei Grande synes heller ikke det er noe å klandre Ap-lederen for i denne saken.

– Jeg synes Støre gjorde det man kan forvente at han gjorde, sier Skei Grande til VG.

Hun mener selv hun ble utsatt for noe av det samme som Støre da hun for noen år siden brukte et renholder-selskap som betalte vaskehjelpene langt under tarifflønn.

Grande tok kontakt på e-post både før- og etter hun hun bestilte vaskingen og ba selskapet bekrefte at de fulgte gjeldende regelverk og at de opererte i tråd med den nye godkjenningsordningen for rengjøringsbyråer. Begge deler ble bekreftet, ifølge Grande som etter oppdagelsen droppet det aktuelle vaskeselskapet.

– Ryddig og skikkelig



Jonas Gahr Støre mener han har opptrådt så ryddig og ordentlig i bryggesaken som man må kunne forvente av en topp-politiker.

– Jeg mener at jeg dobbelt forsikret meg om dette. Jeg har fått utført et arbeid, betalt prisen og fått det utført ryddig og skikkelig måte, sier Støre til VG, og viser til at han i tillegg til å betale en faktura med moms, også kontaktet selskapet og advokaten for å spørre om det var noe mer han burde vite om.

– Burde du i ettertid ha sikret deg skriftlig dokumentasjon på det?

– Nei, jeg mener faktisk ikke at jeg burde det. Det som er viktig er å betale hvitt og at det skjer ordentlig og med faktura. Jeg var til og med inne og stilte spørmål om alt var ryddig, og fikk svaret ja. Jeg mener det muntlige holder, sier Støre til VG.

Drittpakke?



– Føler du deg utsatt for en drittpakke?

– Jeg vil ikke sette noen ord på det. Jeg svarer på spørsmål som det er helt naturlig at kommer. Men det kommer seks år etter, to og en halv uke før valget. Så kan folk slutte hva de vil av det. Men når det skjer, svarer jeg på spørmålene. Jeg har ikke noe å skjule.

Heller ikke SV-nestleder Snorre Valen synes Støre har overtrådt noen grense i bryggesaken.

– Det virker som om Støre har gjort det han skulle - og forsøkt å forsikre seg om at alt foregikk i ordnede former, sier Valen.

MDGs Une Aina Bastholm skriver i en sms at hun synes valgkampen bør handle om større og viktigere ting enn en sak fra 2011.