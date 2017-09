Borgelig jubel etter knallmåling for Erna Solberg og Høyre

Dagens TV 2-måling viser borgelig flertall, og to tredjedeler av de spurte tror Erna Solberg får fire nye år som statsminister.

En fersk måling Kantar TNS har laget for TV 2, viser framgang for Høyre og statsminister Erna Solberg. Høyre går på målingen fram med 1,1 prosentpoeng, mens Arbeiderpartiet går tilbake med 1 prosentpoeng fra kanalens forrige måling.

Høyre og Arbeiderpartiet er med det like store på målingen og lander på 26,1 prosent av stemmene. Med disse tallene som valgresultatet ville de borgerlige fått 87 mandater på Stortinget. De rødgrønne ville på sin side endt opp med 78. Rødt og Miljøpartiet De Grønne ville fått fire mandater.

Videre oppgir rundt to av tre av de spurte (67,1 prosent) at de tror Solberg forsetter som statsminister. Rundt en tredjedel tror Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre kan danne regjering etter valget.

Jubel fra de borgelige



Arbeiderpartiet har de siste ukene stupt på meningsmålingene, og nådde et foreløpig bunnpunkt da de på en NRK-måling var nede på 24,4 prosent. InFacts måling gjort av VG tidligere denne uken viste imidlertid et rødgrønt flertall.

Utenriksminister Børge Brende (H) forklarer Høyre-framgangen på Twitter med at folket ikke liker det han kaller «Ap negative kampanje mot Erna».

– TV 2-målingen bekrefter vel reaksjon på Aps negativ kampanje mot Erna. Ledigheten og helsekøene går ned og økonomien vokser, skriver han.

Mathilde Tybring-Gjedde, politisk rådgiver i Helsedepartementet og nummer syv på stortingsvalglisten til Oslo Høyre, er inne på Stortinget hvis resultatene fra denne målingen blir valgresultatet.

– Dette er litt gøy! Jeg er inne på dagens måling, skriver hun på Twitter.

Glede hos Venstre



KrF er på målingen under sperregrensen med en oppslutning på 3,8. Venstre får på sin side 4,3 prosent, og er dermed over sperregrensen. For de andre partiene er det små endringer fra siste måling.

En annen som jubler etter målingen, er stortingsrepresentant for Venstre, Sveinung Rotevatn.

– Venstre over sperregrensa, borgarleg fleirtal. Ei veke igjen no!, skriver han.

Venstre skriver dette på Twitter:

– Hyggelig med 4,3% og borgerlig flertall. Takk til alle Venstre-folk som står på i valgkampen!