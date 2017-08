Bondevik: Her er Frp på kollisjonskurs med kristne verdier

Tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik rykker nå ut til KrFs forsvar og sier at Frp og Sylvi Listhaug i mange saker er på kollisjonskurs med kristne verdier.

Bondevik stiller seg side om side med KrF-leder Knut Arild Hareide, som i NRKs Politisk kvarter onsdag morgen gikk i et heftig ordskifte med Sylvi Listhaug (Frp) om kristne verdier.

Bondevik, som fyller 70 år uken før stortingsvalget, var leder for KrF fra 1983 til 1995. Han var stortingsrepresentant i 32 år, og statsminister fra 1997 til 2000 og fra 2001 til 2005.

– Frp sier at de vil beskytte kristne verdier, men i praksis har de flere standpunkter som gjør det motsatte, skriver KrF-veteranen i en tekstmelding til VG.

Mener flere Frp-standpunkter er problematiske



Bondevik nyter sommeren på hytta i Vestfold, og hadde ikke hørt Politisk Kvarter onsdag morgen. Men i likhet med Hareide mener Bondevik at mange Frp-standpunkter er problematiske og på tvers av kristne verdier.

På VGs oppfordring gir Bondevik flere eksempler:

** Frp vil ha søndagsåpne butikker, mens hviledagen er en kristen verdi.

** Han mener at Frps åpning for tvilling-aborter og aktiv dødshjelp står i sterk kontrast til det kristne menneskeverdet.

** Han mener Frps årelange kamp for store kutt i bistand står i motstrid med den kristne verdien nestekjærlighet.

– Sylvi Listhaug har nok, tross dette, et visst grep om noen kristne velgere, men ikke de store grupper, sier Bondevik.

– Men flere burde tenke på om det er slike standpunkt de vil støtte, legger han til.

Listhaug: Det er ikke noe nytt

Listhaug reagerer ikke særlig sterkt på kritikken fra den tidligere statsministeren.

– Det er ikke noe nytt fra den kanten, dette får være opp til ham. Vi får tro at det er Hareide som er leder av partiet og som er den jeg forholder meg til, sier Listhaug til VG.

Hun viser ellers til svaret hun ga VG tidligere i sommer, under praten om kampen for de kristne velgerne:

– Vil ikke Frp krasje med kristne velgere på sin politikk på tvillingabort, tidlig ultralyd, ja til å skifte juridisk kjønn, bistand, søndagshandel og en mer liberal alkoholpolitikk?

– Det er helt sikkert mange som er uenige med oss i mange av disse sakene, men det er sånn at når du skal stemme på et parti, vil du aldri finne et parti hvor du er enig med absolutt alt. Det kan være saker som er det motsatte av hva du står for, men at totalen gjør at du synes dette partiet er det mest fornuftige å stemme på, svarte Listhaug.

