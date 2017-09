Bobil-Dagrun tror KrF vil påvirke også ved rødgrønn seier

HERØY (VG) Dagrun Eriksen (46) kjemper om stortingsplass fra Nordland i nyinnkjøpt bobil. Hun har ingen plan B. Den 12. september er hun enten på Stortinget eller arbeidsledig.

Fallhøyden er stor. KrF-profilen vurderte å gi seg i politikken da hun tapte nestlederkampen i KrF og nominasjonen i Vest-Agder. Isteden satser Dagrun Eriksen alt på det hun selv åpent omtaler som et risikabelt prosjekt.

Hun er nå førstekandidat for KrF i Nordland.

– Den 12. september er jeg enten stortingsrepresentant eller arbeidsledig, ler hun.

– Er det skummelt for deg å satse alt på én plan?

– Hvis du isteden spør om jeg har nerver, så er svaret ja. Det hadde nok vært mye mer behagelig å forsvinne ut i mai da jeg ikke ble gjenvalgt som nestleder, eller å ha hevet seg med i et fylke som var litt sikrere i mandatet, sier Eriksen.

– Men jeg tror ikke det hadde vært like gøy. Her får adrenalinsøkende Dagrun litt utløp i et helt vilt prosjekt. Om det går, er det virkelig en bonus, sier hun.

SPEIL, SPEIL: Dagrun Eriksen tilbringer mye tid bak rattet i bobilen. Foto: Terje Bringedal , VG

Ny i Nordland

Eriksen har kjøpt seg egen bobil for å drive valgkamp i Nordland. Doningen er full av KrF-effekter. Det er også Dagrun selv, med sin knallgule genser med «Team Dagrun» på armen og hashtaggen «#jokerinord» på ryggen.

For Eriksen var det helt tilfeldig at hun endte opp i Nord-Norge.

I fjor fikk hun en overraskende og hyggelig telefon fra lokallaget i Nordland. På nominasjonsmøtet slo hun dagens andrekandidat som ble lansert på et benkeforslag.

– Hvordan har du blitt tatt imot som søring?

– Noen synes det er spennende, mens en god del var skeptiske i starten. Noen tenkte sikkert at jeg skulle sitte i Oslo og prøve å få dem til å stemme på meg. Men etter at jeg har reist opp har skepsisen lagt seg litt, sier hun.

INTENS VALGKAMP: I striregn i Sandnessjøen prøvde Dagrun Eriksen torsdag å sette opp et stand, men ble etter hvert tvunget innendørs av værgudene. Foto: Terje Bringedal , VG

Tror KrF vil påvirke

Ap-leder Jonas Gahr Støres flørt med KrF har ført til spekulasjoner om hvilken vei KrF vil vende seg etter valgdagen. I fergekøen på veg til Sandnessjøen åpner Dagrun Eriksen opp om Ap-flørten.

Hun tror at partiet vil forsøke å påvirke og gjennomføre så mye KrF-politikk som mulig, uansett resultat i stortingsvalget den 11. september.

– Jeg ser ikke helt at vi skulle kunne ha gått inn i et regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet, såfremt at de ikke har et flertall på rødgrønn side helt uten oss. Da vil jeg nok kjenne igjen et KrF som heller er med å påvirke enn å stå helt utenfor.

For fire år siden skulle et borgerlig flertall gi en borgerlig regjering - uansett.

Eriksen er glad for å gå til valg på et partivedtak om en regjering med KrF, Venstre og Høyre. Plan A er fire nye år med Erna Solberg i statsministerstolen.

– Det var viktig for meg at vi markerte en tydeligere avstand til Frp enn ved forrige runde, og at vi ikke gir Erna Solberg blankofullmakt til å etablere ting nesten uavhengig av vår posisjon og størrelse, sier Eriksen.

Profilert politiker



VG sitter på i bobilen fra bedriftsbesøk hos Marine Harvest i Herøy kommune. Bedriftene i Nordland forteller at de trenger mer kompetent arbeidskraft. På sine mange bedriftsbesøk mener hun å se behovet for KrFs familiepolitikk.

– Det handler ikke bare om å bygge kompetanse, men også om å få arbeidstakere og familier til å bli værende etter at de har fått sitt andre barn, sier Eriksen.

SELFIE-KAMERATER: Ved merdene til Marine Harvest er KrFs foretrukne blågrønne prosjekt samlet, ved Høyres førstekandidat Margunn Ebbesen (H) til venstre, Dagrun Eriksen (KrF) og Mats Hansen (V). Foto: Terje Bringedal , VG

Med travle dager på jobb og syke barn kan innflyttere ofte slite mer enn andre.

– Småbarnslivet kan være ekstra vanskelig når du mangler nettverk. Vi trenger flere støtteordninger rundt familien som enhet. En familiesentral og flere samlivskurs, men også frivillige reservebesteforeldre gjennom frivillighetssentralen, sier hun.

På en lite profilert nordlandsbenk håper Eriksen at hennes lange erfaring fra Stortinget kan være nyttig.

– Flere av kollegene mine der nede sier ofte at man trenger minst fire år på å sette deg inn i ting. Jeg kan være operativ med en gang. I tillegg har jeg ingen bindinger til enkelte lokalsamfunn her oppe. Jeg lytter til alle med åpent sinn, sier Eriksen.