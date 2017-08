Ber Høyre om skatte-avklaring

ARENDAL (VG) KrF ber Høyre og statsminister Erna Solberg forklare hvordan partiet vil hindre nye nullskatteytere om partiet innfrir målet om å fjerne hele formuesskatten.

– Vi imøteser informasjon om dette med stor interesse, sier Hans Olav Syversen, (KrF), leder i Stortingets finanskomite, til VG.

Både i partilederdebatten i Arendal mandag og på en pressekonferanse tidligere på dagen, sa Høyre-lederen at det vil komme regler som hindrer null skatt «når den tid kommer» at hele formuesskatten er fjernet:

«Vi skal begrense at folk som faktisk har inntekt, skal kunne omorganisere denne inntekten slik at de slipper å betale skatt. Jeg mener at folk som faktisk har inntekt, skal betale skatt, og at du ikke skal kunne være i en situasjon hvor du faktisk får utbetalt penger uten at de skal beskattes», sa Solberg på mandagens pressekonferanse.

Tatt flere grep



SIER DE HAR RETTET SKJEVHETER: Hans Olav Syversen, leder i Stortingets finanskomite. Foto: Terje Pedersen , NTB scanpix

Men Høyre har aldri forklart hvordan dette faktisk skal skje, og det gjorde heller ikke Erna Solberg under sitt besøk i Arendal tidligere denne uka.

– Vi har heller ikke fått noen informasjon om hvordan Høyre vil gjøre dette. Men gjennom de fire årene har vi sammen gjort flere grep som har rettet skjevheter i formuesskatten og som i større grad har skjermet arbeidende kapital, sier Syversen.

Ned fra 90 til 80



KrF tror imidlertid ikke det er behov for dette siste grepet med det aller første:

– Det er jo bred enighet i Stortinget om neste fase i skattereformen, at verdiansettelsen av arbeidende kapital skal settes ned fra 90 til 80 prosent neste år. De rødgrønne har også sluttet seg til dette, og jeg har vondt for å tro at det kommer noen andre større endringer i 2018, sier Syversen.

Han viser også til at formueskattens «rabatt» på eiendom er trappet kraftig ned, samtidig som politikerne fortsetter å skjerme folks primærbolig.

– Vi står sammen om målet om at arbeidende kapital skal skjermes bedre for formuesskatt, sier Syversen.

KrF-leder Knut Arild Hareide har varslet at partiet ikke vil støtte nye store skatteletter de neste fire årene.

Venstres modell



Denne uken la Venstre fram et nytt forslag til endringer i formuesskatten, som først ble omtalt i Dagens Næringsliv.

– Vi har nå presentert vår modell, med et stort bunnfradrag, gjerne 10 millioner eller mer, i formuesskatten. Vi mener at forslaget ivaretar både norske eiere og løser dilemmaet med at systemet kan åpne for nye nullskatteytere. I vår modell vil skattesatsene være om lag som i dag, men med noen tekniske endringer, sier Terje Breivik, nestleder i Venstre, til VG.

– Bør Høyre legge fram sine skatteplaner før valget?

– Høyre får komme fram med sin modell når de er klare. sier Breivik.

Vurderer videre



Kommunalminister og Høyre-nestleder Jan Tore Sanner har denne kommentaren:

«Vi har god dialog med KrF og Venstre og er enige om retningen. Den særnorske straffeskatten på norskeide arbeidsplasser skal reduseres og alle med skatteevne skal betale skatt. Hverken KrF eller Venstre har stilt krav om at en konkret modell må legges frem nå. Vi er enige om at det er naturlig å vurdere dette samtidig som skatten på arbeidende kapital trappes ned», skriver Sanner i en epost til VG.

Nei til nullskatteytere



Erna Solbergs løfte om å demme opp for nye nullskatteytere formulerte hun i boken «Mennesker, ikke milliarder» i 2011, hvor hun erklærte at hun «kort og godt ikke vil ha nullskattytere i Norge»:

I 2012 sa hun til VG at formuesskatten ikke ville bli fjernet før «vi har på plass et system som gjør at alle med skatteevne betaler skatt».

Høyre har foran stortingsvalget programfestet at partiet vil «redusere og fase ut formuesskatten på arbeidende kapital for å styrke norsk eierskap til norske arbeidsplasser, samt øke bunnfradraget og på lengre sikt fjerne formueskatten».