Innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) kontroversielle uttalelser gjør det vanskeligere å føre norsk utenrikspolitikk, mener tidligere utenriksminister Espen Barth Eide (Ap).

– Det er ikke sånn man gjør med gode naboer. Jeg kan tenke meg at det er en del veloppdragne diplomater som har en del ubehag rundt dette. Dette er underlig, og ikke etter den diplomatiske læreboken, sier tidligere utenriksminister Espen Barth Eide (53) om Listhaugs mye omtalte tur til Sverige.

Svenske politikere hadde lite til overs for at Listhaug på tirsdag studerte «svenske tilstander» i Rinkeby. Migrasjonsminister Hélene Fritzon avlyste et planlagt møte med Listhaug fordi hun ikke ville være en del av Listhaugs valgkamp. Til VG sa Sveriges statsminister Stefan Lövfen advarte Listhaug mot å blande seg inn i svensk innvandringspolitikk.

– Turen fremstår som et valgkampgrep, og jeg har stor forståelse for at svenskene avlyste. Hadde dette vært et land vi har mindre kontakt med, hadde jeg vært mer bekymret, men svenskene forstår at dette ikke representerer Norges syn, sier Eide til VG.

Sammenligner henne med Trump



Eide har sagt opp jobben som spesialrådgiver i FN for å drive valgkamp som stortingskandidat for Ap i Oslo. Eide er storfavoritt til jobben som utenriksminister om Ap får regjeringsmakt etter valget.

– Etter turen skrev Sveriges største avis, Aftonbladet, på lederplass at Listhaug er Norges svar på Donald Trump. Er det en riktig sammenligning?

– Jeg vil ikke si at Listhaug er Norges svar på Trump, men hun fører en politikk hvor hun spiller opp motsetninger mellom folk og sette grupper opp mot hverandre, for å vinne den ene siden. Det er noen felles trekk her. Dette er en del av en internasjonal trend, sier Eide.

FNYSER AV KRITIKKEN: Innvandringsminister Sylvi Listhaug på Arendalsuka. Foto: Torstein Bøe , NTB scanpix

– Menneskerettigheter gjelder hele tiden

Eide mener Listhaug og hennes fremferd kan gjøre det vanskeligere å drive norsk utenrikspolitikk.

– Hvis man fortetter sånn, opplever jeg at det svekker vår troverdighet, sier Eide og viser til et annet eksempel:

Nylig åpnet Listhaug uttalelser for å utfordre menneskerettskonvensjonene til asylsøkere for å sikre tryggheten til det norske folk.

– Som utenriksminister har jeg jobbet med å fremme menneskerettigheter. Jeg har aldri møtt noen som sier de er i mot menneskerettigheter prinsipielt. Iran, Sudan, sånne land vil alltid si at de er for menneskerettigheter, men at det ikke passer akkurat nå, sier han og fortsetter:

– Vi svarer at nei, menneskerettigheter gjelder hele tiden. Jeg er helt sikker på at neste gang vi prøver å si det til et land av den typen, vil de si at da dere hadde et problem med asylsøkere, sa deres minister at menneskerettighetene ikke passet for dere, og at de måtte utfordres. Det vil svekke vår evne til å være troverdig på det feltet.

– Han har ikke nevnt noe feil



Men Listhaug fnyser av kritikken.

– Det Frp mener er at vi må ha kontroll med hvem som befinner seg i landet, og da er det helt grunnleggende at vi får avklart identiteten til folk før de kan gå fritt rundt i landet vårt. Jeg skjønner godt at Eide, som tilhører Ap og helst vil skyve problemene under teppet, også vil at det skal gjøres når det gjelder svenske tilstander. Fortsatt har han ikke nevnt noe som var feil av det jeg beskrev, sier Listhaug til VG.

Eide etterlyser nå respons fra Erna Solberg og Høyre:

– Høyre sier dette ikke er deres politikk. Det skulle bare mangle. Men de lar Listhaug slippe unna med dette. Mener Høyre at det er greit at en statsråd i deres regjering sier sånne ting, spør Eide.

– I asylforliket, som Ap støtter, heter det at regjeringen skal ta initiativ til en gjennomgang av internasjonale konvensjoner for å være bedre tilpasset flyktningsituasjonen. Er ikke dét samme retorikk som hos Listhaug?

- Det er mulig formuleringen burde vært annerledes, men vi har presisert hva vi mener veldig tydelig. Flyktningkonvensjonen sier du har rett til å søke om asyl og at søknaden skal behandles, og at staten har plikt til å ikke sende noen hjem som risikerer forfølgelse. Det kan ikke utfordres. Men det vi ser på, er systemet som forvalter dette. Er høykommissæren for flyktninger godt nok oppsatt. Har vi nok europeisk samarbeid for å ta delt ansvar, sier Eide.