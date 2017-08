Audun Lysbakken om skatt: – Erna er blottet for troverdighet

Audun Lysbakken mener at Erna Solbergs taushet rundt tiltakene mot nullskatteytere beviser at partiet ikke har noen plan.

– Det er utrolig avslørende og det gjør at Erna står helt blottet for troverdighet i skattedebatten. Det er all grunn til å tro at dersom Høyre og Frp bevarer makten så får vi rike nullskatteytere, sier partileder Audun Lysbakken i SV.

For to uker siden skrev VG om hvordan Solbergs plan om å fjerne formueskatten på arbeidende kapital vil føre til at flere tusen ville ende opp som nullskatteytere.

Solberg har flere ganger, senest under Arendalsuken, lovet et regelverk som hindrer nullskatteytere. Men hvordan dette skal skje, er ikke klart.

– Hvis de ikke kan vise frem en plan, må vi bare konkludere med at de ikke har en plan. Det mest oppsiktsvekkende er at vi hadde den samme debatten for fire år siden. Nå har de sittet i regjering, hatt tilgang til Finansdepartementet og de beste hodene på skatt i landet i fire år, uten å finne ut hvordan vi kan unngå nullskatteytere, sier Lysbakken.

Også KrF ba i VG onsdag om å få vite mer om hvordan regjeringen vil hindre nullskatteytere.

Lysbakken varsler at SV nå vil å sende inn et skriftlig spørsmål til statsministeren der de ber henne om å redegjøre hvilket konkret arbeid som har blitt gjort av regjeringen for å utrede mulighetene for å unngå nullskatteytere, dersom man fjerner formueskatten.

De vil også be henne om å legge frem de eventuelle alternativene.

– Høyre tør ikke å snakke om dette fordi de ikke har noe svar. De skjønner at voksende ulikheter er i ferd med å bli det viktigste i denne valgkampen. Høyre viser at de er partiet for den økonomiske eliten i landet.

LIKE BLID: Jan Tore Sanner synes ikke kritikken fra Lysbakken treffer.

Slår tilbake



Men Høyre-nestleder Jan Tore Sanner tar kritikken med stor ro.

– Når Lysbakken sier at man er blottet for troverdighet, så skal man lytte. Det er en ekspert som taler. SV måtte be de fattige om unnskyldning etter åtte år i regjering for å ha lovet for mye og levert for lite. Da SV satt i regjering ble det om lag 87.000 flere nullskatteytere, sier Sanner og legger til:

– Vi har brukt de store pengene på bedre velferd og samferdsel, samtidig har vi redusert skatten for arbeidsfolk og arbeidsplasser. Skatteinntektene til staten har økt ca tre ganger mer, enn vi har kuttet skattene.

Ifølge Sanner har ikke regjeringen presentert noen modell for hvordan de skal gjennomføre skattekuttene fordi de ennå ikke har fjernet formueskatten.

– Vi står fast ved at alle som har skatteevne og tjener penger skal betale skatt. De som tjener mest skal betale mest. Jeg har allerede varslet at vi vil vurdere andre skatteendringer, samtidig som vi trapper ned på formueskatten på arbeidende kapital.

– Vil øke forskjellene

Tall fra Finansdepartementet viser at 3900 flere personer vil bli nullskatteytere dersom man gjennomfører Erna sitt løfte om å fjerne formueskatten på arbeidende kapital.

1100 av disse har nettoformuer på over tre millioner kroner. 500 flere personer med nettoformuer over 20 millioner kroner vil betale under 50 000 i året i skatt.

– Det som dette avslører er at vi har en regjering som gir fullstendig blaffen i at de økonomiske forskjellene i samfunnet øker. Vi får en situasjon hvor rike mennesker vil skatte mindre enn personene som vasker kontorene deres, sier Lysbakken.

Venstre la denne uken fram et nytt forslag til endringer i formueskatten, som ble først omtalt i Dagens Næringsliv. Nestleder i Venstre, Terje Breivik uttalte til VG at de ønsket et bunnfradrag, gjerne på 10 millioner eller mer i formueskatten.

Audun Lysbakken ser derimot ingen tiltak som gjør det mulig å sikre seg mot nullskatteytere, og samtidig redusere formueskatten.

– Jeg har ikke sett noen modell som gjør det mulig å fjerne formueskatt på arbeidende kapital uten at de rikeste ender opp som nullskatteytere. Det er avslørende at Høyre ikke kan komme opp med en slik modell.

Vil ikke ha nullskatteytere

Høyre-nestlederen er unnvikende på spørsmål om partiet kommer til å legge frem en modell for hvordan de skal fjerne formueskatten uten å få nullskatteytere:

– Det er helt naturlig at vi ser på disse spørsmålene samtidig som vi trapper ned skatten på arbeidende kapital. Vårt budskap er like tydelig i dag;alle med skatteevne som tjener penger skal betale skatt. De som tjener mest skal også betale mest skatt, sier Sanner.

I 2011 kom Erna Solberg med boken «Mennesker, ikke milliarder» hvor hun skrev at hun «kort og godt ikke vil ha nullskattytere i Norge».

I 2012 uttalte hun til VG at formueskatten ikke ville bli fjernet før de har nye skatteregler på plass. Lysbakken mener utsagnene til Solberg er motstridende.

– Erna har vært gjennom en pinlig glidningsflukt. Hun var krystallklar i 2011, men har blitt mer uklar de siste årene og fremstår nå som en som synes det er greit.