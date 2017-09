Arbeiderpartiet sendte ut 500.000 SMS-er med stemmeoppfordring

– Vi beklager selvfølgelig dersom noen synes det er «kjipt» å få, sier Arbeiderpartiet.

Arbeiderpartiet sendte i søndag formiddag ut melding med oppfordring om å stemme på partiet.

På Arbeiderpartiets Facebook-side raser mange provoserte SMS-mottakere.

– Er dere så smålige at dere kjøper telefonlister i panikk de siste timene før Stortingsvalgt???? Dette var direkte skammelig!! skriver én.

VG har mottatt mange telefoner og meldinger fra personer som reagerer negativt på meldingene.

Mange reagerer på hvorvidt dette er lovlig i henholdt til markedsføringsloven. Der står det blant annet at det er forbudt innen næringsvirksomhet å rette markedsføringshenvendelser til personer uten samtykke ved elektroniske kommunikasjonsmetoder.

Ikke ulovlig

Ifølge juridisk direktør i Forbrukerombudet, Frode Elton Haug, er meldingene fra Arbeiderpartiet ikke i strid med lovverket.

– Politiske budskap som dette omfattes ikke av den bestemmelsen vi har i lovverket. Loven reguleres rett og slett ikke budskap fra politiske partiet, sier han til VG.

Derfor har også personer som har reservert seg mot reklame på Brønnøysund-registeret fått melding.

500.000 meldinger

Strategisk rådgiver i Arbeiderpartiet, Audun Otterstad, forteller til VG at det dreier seg om 500.000 meldinger.

VG fikk først opplyst fra Arbeiderpartiet at det dreide seg om 880.000 meldinger, men får nå opplyst at det tallet var feil.

– Jeg vil ikke si at det er markedsføring, dette er valginformasjon, sier han.

Otterstad ønsker å få fram at SMS-ene ble sendt ut før valglokalene åpnet klokken 13.00 søndag, på spørsmål fra VG om det er god politisk kutyme å drive valgkamp på en valgdag. Det er valgdag søndag i 173 kommuner i landet, selv om den offisielle valgdagen er mandag.

Kontaktopplysningene er fra Iper Konsumet, og er leid for engangsbruk, opplyser Arbeiderpartiet på sine nettsider.

Otterstad forteller at det primære ønsket til Arbeiderpartiet er å bidra til valgdeltakelsen. Han sier han har forståelse for at noen kan reagere negativt på SMS-ene.

Kommunikasjonsrådgiver i Arbeiderpartiet, Bjørn Tore Hansen, forteller at partiet vil minne folk på at de må stemme på Arbeiderpartiet dersom de ønsker en ny regjering.

– Vi beklager selvfølgelig hvis noen synes det er kjipt å få, sier han til VG.

Fremskrittspartiet gjorde noe lignende i 2009, da de sende SMS-er til førstegangsvelgere. De fikk flere negative tilbakemeldinger på utsendelsen, skrev Dinside den gang. Da uttalte Arbeiderpartiet seg også, hvor de fortalte at deres erfaring var at folk synes det var litt irriterende.

NTB publiserte søndag formiddag en sak om at det tidligere er ansett som dårlig politisk kutyme å drive valgkamp på valgdagene. Professor i sammenlignende politikk ved Universitetet i Trondheim, Toril Aalberg, sier til NTB at denne tradisjonen er under press.

– Valgkampen har blitt stadig utvidet i begge ender, man begynner tidligere og man fortsetter tettere opp mot selve valget, fastslår hun.