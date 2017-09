Aps velgerkrise: Derfor bryter han løftet til Støre

GRORUDDALEN (VG) For to år siden lovet Kai Halvorsen å stemme på Jonas Gahr Støre. Men det var før Ap «giftet seg» med MDG i Oslo. Nå har han brutt løftet og forhåndsstemt på Høyre.

Kai Halvorsen, som bor på Årvoll i Groruddalen, er dermed en av de mer enn 120.000 velgerne som har sviktet Ap og statsministerkandidat Støre de siste månedene.

Les mer her: Ny krisemåling for Ap



– Et parti som ønsker å samarbeide med Sp, og nå også muligens Miljøpartiet de grønne, får ikke min stemme. Jeg ser på Ap som et solid og styringsdyktig parti. Men jeg orker ikke de bakstreberske alliansepartiene. Derfor bryter jeg nå mitt løfte til Støre, sier Halvorsen til VG.

– Så du lovet Støre å stemme på ham?

– Ja, jeg møtte Støre og Hareide søndagen før kommunevalget. Men med Sp og MDG på laget er det over og ut for min del. To år med MDG i Oslo, og alt Ap har gitt dem, ble for mye.

– Hvorfor ble det Høyre i stedet?

– Jeg har for så vidt samme innvending mot deres samarbeid med Frp. Men Høyre har klart å gjøre Frp tamme. At de har fått segway og lakrispiper får være greit, men ellers er partiet blitt så moderert at jeg tror det går greit, sier Kai Halvorsen.

Torsdag kveld kom VGs ferske meningsmåling. Her ser det ut til at Ap har bremset fallet, og de rødgrønne får en knepen seier.

VGs politiske redaktør kommenterer: Et togkræsj i sakte film

Avhengig av Groruddalen

I Oslo øst, hvor forrige generasjon gikk mann av huse og stemte på Gerhardsen, er Ap avhengig av å holde både oppslutningen og valgdeltagelsen høy for å vinne regjeringsmakten.

Det går en jevn strøm av velgere inn og ut av det provisoriske forhåndsstemmelokalet på Linderud senter. Men de fleste vegrer seg for å snakke med VG om partivalget.

Assif Muhammad, som bor i nabokommunen Skedsmo, er imidlertid krystallklar:

– Velgerkrise eller ikke, hjemme hos oss kommer vi til å stemme Ap, sier Muhammad, som slapper av og spiser is med sønnen.

– Hvorfor tror du at så mange velgere svikter Ap?

– Jeg vet ikke. Jeg hører folk som sier at de vil stemme MDG i år, men for min del er valget klart: Jeg ønsker Erna ut og Jonas inn, sier han.

Støre: Derfor stenger han ute MDG og ikke SV

Grå valgkamp, grå Ap-leder



GRÅ: Joachim Arnesen tror Aps velgerkrise skyldes at både valgkampen og Ap-lederen fremstår som grå. Foto: Cicilie S. Andersen , VG

Joachim Arnesen fra Tonsenhagen, som skal inn på Linderud senter for å trene, sier at det er vanskelig å finne saker som fenger velgerne i denne stortingsvalgkampen.

Arnesen sier at han skal stemme, men er fortsatt i tvil om eget partivalg:

– Valgkampen har vært ganske grå, og det samme gjelder Ap-lederen. Det er sikkert mange som synes det er vanskelig å se forskjell på Erna og Jens.

– Hvorfor er det vanskelig?

– Støre er en akademiker og millionær fra Holmenkollen. Det er omtrent ikke mulig for folk å identifisere ham med Arbeiderpartiet. sier han.

Ap-krisen: Utstillingsvindu slår sprekker

Blir Helsepartiet



HELSEPARTIET: Sally Cathrine Sandboe (til høyre) og Rebecca B. Leira ligger an til å stemme på Lise Askvik og Helsepartiet. Foto: Cicilie S. Andersen , VG

Sally Cathrine Sandboe, som har stemt Ap ved tidligere valg, sier at Helsepartiet til P4-kjendisen Lise Askvik får hennes stemme i år.

Hun har en sønn som er avhengig av rullestol, og er misfornøyd med det kommunale omsorgstilbudet.

Det samme vurderer Rebecca B. Leira:

– Ja, jeg tror jeg vil være med å stemme opp Helsepartiet, bare for å markere at de står for noe viktig, sier hun.

– Hva er galt med Arbeiderpartiet da?

– Jeg synes ikke de appellerer til oss som er unge, jeg ser lite av dem på Facebook og i sosiale medier, sier Rebecca.

Les også: Sjokk-nedgang i Ap-bastionene

Bryr seg ikke om eldre



På Grorud senter går praten høyt om at de eldre får altfor lite fokus.

EN AV TRE: PÅ Grorud senter er Linda Mannerud (bak) ikke i tvil: Hun skal stemme Ap. Synnøve Karlsen og Henrik Forsberg holder på retten til hemmelig partivalg. Foto: Cicilie S. Andersen , VG

– Arbeiderpartiet kunne ha brydd seg mer om oss som er eldre og lever på trygd. Vi har nesten ikke noe igjen å leve for når husleia er betalt, og man må vente i måneder på time hos legen, sier Synnøve Karlsen, som bor på Grorud.

Henrik Forsberg sier at han skal stemme, men er veldig i tvil om partivalget. Han mener det er vanskelig å se forskjell på partiene.

– Det er mange som ikke liker at jeg sier det, men jeg kan ikke stemme på partier som lar innvandrerne stå foran oss nordmenn i kø, legger Karlsen til.

Men Linda Mannerud fra Ammerud avviser at det er noen velgerkrise for Ap:

– Nei, hva skulle det skyldes? Jeg har aldri vært i tvil, og stemmer Ap som jeg alltid har gjort, sier hun.

Få med deg: Alt om valget i VG