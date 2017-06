Ap vil samle hele Europas utslipp under Nordsjøen

TROLL-FELTET (VG) Ap vil gjøre Nordsjøen til lager for hele Europas CO₂-utslipp. De må først få noe CO₂ å lagre – og bedrifter som vil lagre den.

At Jens Stoltenbergs «månelanding» med et renseanlegg for CO₂ på Monstad gikk i vasken, har ikke skremt Arbeiderpartiet.

De varsler de at de vil satse stort på å lagre CO₂ i Nordsjøen – og at de vil skape et marked for at CO₂ fra hele Europa kan lagres her.

– I vårt alternative budsjett har vi satt av 150 millioner kroner til dette formålet. Det er ikke nok, men det vil være en start, og kan være et utgangspunkt, sier Hadia Tajik til VG.

Du må gjennom 300 meter med vann for å komme fra oljeplattformen Troll C og ned til havbunnen som skjuler Norges svarte gull. Her nede mener Hadia Tajik at hele Europas CO₂ skal kunne lagres.

Dermed vil ikke CO₂-avfallet fra industrien slippes ut i luften, men trykkes under jorden.

Det vil koste, men Hadia Tajik sier Ap er villige til å ta regningen for å skape et marked for CO₂-lagring.



IKKE KLIMA-FRIERI: Selv om valgkampen nærmer seg, er dette ifølge Ap-nestlederen ikke et frieri til klimavelgerne. Hun sier det handler om å skape arbeidsplasser som kan ta over etter oljeindustrien. Foto: ODA LERAAN SKJETNE, VG Foto: Oda Leraan Skjetne , VG

– Kan skape arbeidsplasser



Hun mener det kan gi store inntekter.

– Jeg tenker først og fremst på dette som et kjempepotensial knyttet til arbeid, arbeidsplasser, bedre kompetansemiljøer og et mer konkurransedyktig Norge. At det har en grønn profil i tillegg, er kjempebra, sier hun til VG.

En utfordring er at det kan være billigere for industrien å slippe ut CO₂ og betale en klimakvote, enn det blir å frakte CO₂ til Nordsjøen. Det skorter også på transportmuligheter fra Europa til Norge – og ikke minst bedrifter som faktisk vil lagre CO₂.

– Norges sokkel har bergart som gjør det er mulig å lagre store mengder CO₂. Teknologien har vi, det er ikke der det butter imot, men kommersielle og juridiske rammeverket må utvikles, sier Torbjørg Fossum i Statoil, som jobber med forretningsutvikling av lavkarbonløsninger.

Hun sier behovet er der, fordi CO₂-lagring er viktig for å nå klimamålene. Men at utfordringen er å gjøre det lønnsomt.

Tajik sier Ap vil ta regningen for å skape et marked – et marked hvor det lønner seg å lagre CO₂ i Nordsjøen.



Oljeforsker: – All CO₂ fra hele EU kan lagres i Nordsjøen

– Vil være mulig å tjene penger på dette



– Vi må ta posisjonen som foregangsland, for det er ikke en posisjon vi har tatt per i dag, sier Tajik.

– Noe av utfordringen ved å skape et europeisk sentrallager for CO₂, er vel at man skaper et produkt som det ikke er etterspørsel etter per i dag. Har vi råd til å være det første landet?

– Det korte svaret er ja. Det handler om å våge å ha ambisjoner på vegne av Norge. Vi våget for 50 år siden da olje- og gasseventyret begynte. Vi må jobbe og tenke på samme måte nå. Vi må legge en plan for et marked som ikke finnes, men som vi vet det er mulig å skape, sier Tajik.

– På sikt vil det være mulig å tjene penger på dette, sier Tajik.

ETTER OLJEN: Diskusjonen om karbonlagring er ikke ny. Forskere og industrien har gjentatte ganger påpekt at Nordsjøen kan egne seg for å lagre CO₂. Foto: Oda Leraan Skjetne , VG

Regjeringen: – Helt meningsløst



Olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) stiller seg spørrende til Aps planer.

– Det vil være helt meningsløst å starte i den enden, før vi har noe CO₂ å lagre. Vi må ikke gå på en ny månelandingskrasj, sier Søviknes til VG.

Regjeringen har satset på tre prosjekter for å lagre CO₂: På en sementfabrikk i Brevik; Yaras fabrikk på Herøya; og søppelforbrenningsanlegget på Klemetsrud. Regjeringen har sett på at CO₂ kan fanges her, fraktes med skip ut til Nordsjøen og lagres der.

TRANSPORTVEI: Dette bildet fra mulighetsstudien for CO₂-lagring viser hvordan CO₂ kan transporteres med skip fra Klemetsrud, Herøya og Breivik og ut til Nordsjøen. Foto: Gassnova/Regjeringen

Neste år skal regjeringen vedta å videreføre fullskala CO₂-lagring på minst ett av anleggene. Ap har vedtatt at de vil videreføre alle tre.

Søviknes sier de vil se på et europeisk lager i Nordsjøen dersom det skulle bli industriell interesse for det.



– Hvordan skal Ap gjøre det? Skal de bruke masse penger på et lager som ingen bruker? Først må vi ha CO₂ å lagre, og først må vi ha noen som vil lagre CO₂. Det vi prøver å gjøre (med de tre anleggene på Klemetsrud, Herøya og Breivik journ.anm.) er å få opp et industrielt løp og vise verden at å lagre er mulig, sier Søviknes til VG.

– 150 millioner er bare en start



Tajik hevder regjeringen mangler politisk vilje til å gjennomføre CO₂-lagring.

– Dette viser veldig godt forskjellen på en aktiv og passiv næringspolitikk. Regjeringen er ikke nødvendigvis mot dette, men de tar ikke det aktive og nødvendige grepene for å få det til å skje. Hvis vi kommer i regjering, vil vi være med på å drive dette frem, sier Tajik.

– Hvor lang tid vil det ta å få lagring oppe og gå, snakker vi år eller tiår?

– Vi passerer nok ti år. Vi må nok ha et tiårsperspektiv på denne satsingen, svarer hun.

