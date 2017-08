Ap straffes hardt i røde Troms

BARDUFOSS (VG) Ap samarbeidet med Høyre og Frp om Forsvarets nye langtidsplan (LTP). Nå straffes Ap i Troms, mens rødgrønne sengekamerater går kraftig frem.

På VGs ferske Troms-måling utført av Infact kommer mer dårlig nytt for Ap:

• Ap går tilbake 4,3 prosentpoeng fra 2013-valget, til 26,8 prosent. Bare i krisevalget i 2001 har det gått dårligere her de siste 20 årene. Da fikk Ap 22,1 prosent.

• Den nedslående målingen er den siste i en rekke fylkesmålinger VG har gjennomført gjennom valgkampen. Også i Ap-bastionene Hedmark og Oppland ligger Ap an til å gjøre sine verste valg i disse fylkene siden 2. verdenskrig. I Sogn og Fjordane, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder, Akershus og Finnmark går Ap også tilbake.

• I en ny måling Norstat har gjort for NRK svarer 46,8 prosent av dem som er spurt at sittende statsminister Erna Solberg er best skikket til å være statsminister i Norge. Tilsvarende tall for Støre er 36,8 prosent.

– Intern kamp



1. kandidat for Ap i Troms, Cecilie Myrseth, mener SV og Sp bør rette skytset mot regjeringen i innspurten, og unngå mer indre strid på venstresiden.

– Vi har ingenting å tjene på en intern kamp på venstresiden, men alt å tjene på å ta Høyre og Frp. Jeg skulle ønske SV og Sp som er tydelige på at de vil ha Jonas som statsminister fokuserte mer på den andre siden, sier Cecilie Myrseth, førstekandidat for Ap i Troms.

Ap svekkes i nord

Fakta om undersøkelsen: Utfører: InFact Norge AS

Populasjon: Troms, innbyggere +18 år

Antall intervjuer: 1.016

Vekting: Kjønn, alder, region og partivalg kommunevalg 2015

Feilmargin: Maksimalt +/- 3,1 %

Metode: InFact automatiske telefonintervjuer

Periode 26. august 2017

På VGs ferske lokale måling utført av Infact i Troms går både SV og Sp kraftig frem. Sp flyr opp 8,3 prosentpoeng fra valget i 2013 og tar ett mandat fra Høyre.

Samtidig styrker SV seg med knapt 5 prosentpoeng, noe som er litt mer enn Ap går tilbake. Også Rødt går frem i målingen med knapt 2,5 prosentpoeng.

– Jeg vet at Sp henter velgere fra alle parti, og vi kan ikke bekymre oss for Ap sin valgkamp. Vi må fortsette å fronte våre saker og jeg håper folk der ute ser at vi trenger et skifte av regjering og statsminister, sier Sandra Borch (Sp).

FORSVARET: Førstekandidat Sandra Borch (Sp) angriper LTP-kameratene Ap, Høyre og Frp. Foto: Terje Bringedal , VG

Bell 412-helikoptrene på Bardufoss er blitt symbolet på regjeringen og Arbeiderpartiets samarbeid om langtidsplanen for Forsvaret (LTP).

I dag er ni helikoptre stasjonert der og ni på Rygge. Alle skal sørover.

– Regjeringen følger ikke opp nordområdene. I den sikkerhetspolitiske situasjonen vi har er det viktig med tyngdepunkt i Nord-Norge. Isteden bygges det ned. Ved å legge ned i Bardufoss får man en hær uten helikopterkapasitet, sier Borch.

Sp flyr høyt på helikopterstrid

Hovedstillitsvalgt Pål Nygaard for Norsk Offiserforening i Hæren sier at de lever godt med dagens helikopter-fordeling og er kritisk til kutt i nord.

– Ingen moderne hær i dag mangler dedikert helikopterstøtte. Forslaget om å flytte ni helikoptre til Rygge og skrote seks av dem er en helt uakseptabel situasjon, sier Pål Nygaard, hovedstillitsvalgt i Hæren for Norsk Offiserforening.

Han tror mange forsvarsfolk i år vil vise sin misnøye med stemmeseddelen.

VG har møtt to offiserer som tenker nytt før valget.

– Jeg har vekslet mellom Ap og Sp, men trolig stemt Ap flest ganger gjennom årene. Nå blir det Senterpartiet, sier Kjell Martin Martinsen.

– Jeg har stemt Høyre i mellom 30 og 40 år, men ikke i år. Senterpartiet har virkelig stått opp for Forsvaret i nord, både på Bardufoss og Andøya. De nord-norske politikerne fra Ap og Høyre har derimot ikke stått opp for regionen og jeg betrakter dem som fullstendig ryggradsløse, sier Jan Terje Jakobsen.

– De har ikke bare sveket både sine velgere, men også forsvaret i nord, sier han.

PENSJONERTE: Jan-Terje Jakobsen og Kjell Hans Martinsen er to tidligere offiserer som nå vil stemme Sp. De er svært kritiske dersom de maritime NH90-helikoptre skal benyttes i støtte til Hæren, fordi helikopteret som er dedikert Kystvakten ikke er egnet og de mener det neppe er tilgjengelig flytid eller penger til formålet. Foto: Terje Bringedal , VG

Helikopter-smell for tre partier

Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen er førstekandidat for Frp.

–– Forklaringen er veldig enkel. Ap, Høyre og FrP gikk sammen om forsvars-forliket i Stortinget . Høyre rammes hardest. Men det er ingen tvil om at beslutningen om å flytte Bell 412- helikoptrene fra Bardufoss har rammet oss alle tre, sier Amundsen.

Sjefssersjant Odd Helge Wang ved 139 Luftving forklarer at helikoptrene fra 1987 er allsidige, driftssikre og kosteffektive. På kort tid kan rigges om for medisinsk transport, som eskortemaskin med våpen eller med branslukkingsutstyr.

Til daglig har helikoptrene også en viktig beredskapsfunksjon i Nord-Norge.

Når krisespekteret nærmer seg «krig» skiftes derimot kapasitetene raskt fra bistand til sivile myndigheter og politi, til det rent militære.

– Ved krig vil helikoptrene brukes til taktisk troppeforflytning og det etableres baser i felt hvor helikoptrene flyr ut fra. 339-skvadronen flytter da med Hæren overalt der den er, noe som er spesielt viktig i Nord-Norge hvor avstandene er svært store eller ved utenlandsoperasjoner, sier Wang.

NYE HELIKOPTRE: På flybasen i Bardufoss står også de nye maritime NH90-helikoptrene klare til bruk. Foto: Terje Bringedal , VG

Stor motstand i nord

På spørsmål fra VG har Infact undersøkt holdningene til langtidsplanen og flyttingen av Bell-helikoptrene fra Bardufoss. Bare 2,7 prosent mener at helikoptrene bør flyttes til Rygge, mens 90,6 prosent sier nei.

Samtidig sier 12,7 prosent at de er positive eller svært positive til langtidsplanen, men her sier også 30,9 prosent at de ikke vet.

Etter valget skal det legges frem en landmaktutredning, som ser på hvordan Hæren skal utformes og skaleres i fremtiden. Både Frp, Høyre og Ap understreker at det er da det vil avgjøres om Hæren får helikoptre i nord.

HELIKOPTRE: Per-Willy Amundsen (Frp) er førstekandidat for Troms Frp og mener Sp går for hardt ut. Foto: Odin Jæger , VG

LTP-kameratenes forsvar

Om det blir Bell-helikoptrene, nye helikoptre eller en kombinasjonsløsning er ikke klart enda. Høyre peker på at bevilgningene til Forsvaret har økt og at de også går inn for å øke forsvarsbudsjettet til 2 prosent av brutto nasjonalprodukt.

– Sp har skodd seg litt vel mye på Bardufoss-saken. De er veldig klar over at Ap ønsker å ha dedikerte hærhelikopter på Bardufoss, sier Cecilie Myrseth.

– Saken er på ingen måte avgjort. I Stortingets konklusjon står det at vi skal sikre minst like god helikopterberedskap før flyttingen av Bell-helikoptrene til Rygge kan skje. Å påstå at noe annet er ren skremselsstrategi fra Sp, sier Amundsen.

– Som justis- og beredskapsminister har jeg derfor satt i gang en egen utredning om den sivile beredskapssituasjonen i Nord-Norge, sier han.