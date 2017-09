Ap-sinne mot Tybring-Gjedde

FrP-politiker postet bilde på Facebook av en voksenopplæringsklasse som besøkte Aps valgbod.

Stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp) la lørdag kveld ut et bilde på Facebook av en gruppe mennesker utenfor Arbeiderpartiets valgbod på Karl Johans gate, med teksten «Arbeiderpartiets valgbod på Oslos paradegate».

Det var Filter Nyheter som først omtalte saken. Blant gruppen var det flere kvinner i hijab og andre med mørk hudfarge. Både Tybing-Gjeddes tilhengere og kritikere tolket innlegget som en invitasjon til innvandrerfiendtlige angrep på Arbeiderpartiet.

Det fremgår ikke av Tybring-Gjeddes melding at gruppen som er avbildet er elever i en voksenopplæringsklasse, som var på en organisert klassetur for å lære om norsk valgkamp, demokrati og de norsk partiene.

INNLEGGET: Dette innlegget postet Frp-politiker Christian Tybring-Gjedde på Facebook-siden sin, men skrev ikke at gruppen mennesker var elever i en voksenopplæringsklasse. Foto: Skjermdump

– Han har selvfølgelig lagt ut dette for å tilfredsstille alle nettrollene i fanklubben hans og fordommene deres, sier leder i Aps største lokallag i Oslo, Fredrik Mellem, til avisen.

Slettet innlegget

Stortingsrepresentanten slettet senere innlegget, men innen det ble slettet hadde bilde fått flere hundre kommentarer og blitt delt videre. Politikeren har heller ikke publisert noen forklaring på Facebook på hvorfor innlegget ble slettet.

VG har forsøkt å kontakte Tybring-Gjedde, men han har ikke besvart VGs henvendelser. Filter Nyheter skriver også at han ikke har besvart deres henvendelser. Informasjonsleder Kristian P. Larsson i Frp forteller at Tybring-Gjedde ikke ønsker å snakke med VG.

Arbeiderpartiet ønsker heller ikke å kommentere saken videre, men Aps stortingsrepresentant Marianne Marthinsen sier til Filter Nyheter at hun reagerer kraftig på Facebook-innlegget.

– Når Christian Tybring-Gjedde poster dette bildet vet han akkurat hva han gjør. Han benytter en situasjon hvor mennesker setter seg inn i hvordan det norske demokratiet fungerer til å nøre opp under fremmedfrykt. Kommentarfeltet syder over av hatefulle ytringer, og det er selvfølgelig tilsiktet fra Tybring-Gjeddes side. Uanstendigheten kjenner visst ingen grenser, sier Marthinsen til avisen.

Beklaget i februar

Dette er ikke første gang FrP-politikeren har lagt ut bilder på Facebook som har skapt reaksjoner. I februar måtte han beklage etter å ha lagt ut bilder på Facebook hvor han skrev at bildene viste tidligere SV-leder Kristin Halvorsen på stemmefiske i Pakistan i 2005.

Bilde førte til en større debatt i kommentarfeltet under innlegget om hvor bildene ble tatt. Bildene ble tatt i forbindelse med at Halvorsen var på vei til Pakistan, men viser et stopp i India nær sikhenes Gyldne Tempel i Amritsar.

Omtrent samtidig som VG tok kontakt med han, la han ut et nytt innlegg på Facebook hvor han beklaget feilinformasjonen.