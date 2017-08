Ap-krisen: Aps utstillingsvindu slår sprekker

ÅRDAL (VG) 77,5 prosent stemte på Ap for ti år siden. Nå faller årdølenes oppslutning om Arbeiderpartiet som en stein fra «Tusenmeteren» oppe i fjellsiden.

De lignet en del år på et diktatur de to årdalsbygdene i hver sin ende av Årdalsvatnet - omkranset av stupbratte fjell innerst i Sogn.

Det som ble bestemt av ledelsen eller gruppemøtet i Årdal Arbeiderparti, ble gjennomført. Kommunestyre og kommunale utvalg i kommunen med det store aluminiumsverket, hadde ikke så mye de skulle ha sagt.

Nå er det langtfra selvsagt at årdøler stemmer Ap lenger. Som ellers i landet, stuper oppslutningen nedover i den gamle Ap-bastionen.

Arbeider-bastionen: Største Ap-seier siden krigen

Harald Thune (61) var leder i ett av arbeiderlagene i Årdal. For to år siden forlot han partiet i landets største Ap-bastion gjennom mange år. En bitter kamp om plasseringen av legekontoret førte ham over i Sp.

Få med deg: Alt om valget i VG

Ved siste kommunevalg oppnådde Arbeiderpartiet 45 prosent av stemmene i Årdal, et fall på 30 prosentpoeng siden valgene i 2007 og 2011 da Ap oppnådde rundt 75 prosent.

TROR PÅ JONAS: Partiveteran Ruth Styve (81) har vært en del av arbeiderbevegelsen siden hun kom med i Framfylkingen som barn. Valgkamp-frisyren kommer frem mens hun snakker politikk med VG. Foto: Cicilie Andersen , VG

Sliter med Støre



– Det ble for liten takhøyde i partiet. Både jeg og flere med meg ble overkjørt, utfrosset, sier Thune til VG.

Han var lokal partisekretær, leder i Aps lokallag på Årdalstangen og partimedlem i rundt 25 år.

– Målingene for Ap er veldig dårlige om dagen. Støre er sikkert veldig flink. Men jeg synes han er tam og virker litt stiv. Jeg har hilst på ham et par ganger, på meg virket han slik i virkeligheten også, sier Thune åpent.

Les også: Sjokk-nedgang i Ap-bastionene



– Det jobber nok også mot ham at han som leder i Arbeiderpartiet kommer fra en svært velstående familie og har utdannelse fra et eliteuniversitet i Frankrike, legger han til.

Han savner Jens Stoltenberg.

– Jens er veldig enkel å forstå. I motsetning til Støre. Jeg lurer ofte på hva partilederen egentlig mener etter at jeg har hørt ham, sier Thune.

Erna i Årdal: Mente bygda fikk det bedre med henne

– Hvorfor har så mange i den gamle Ap-bastionen Årdal forlatt partiet?

– Det er nok mest på grunn av lokale forhold. Men lekkasjen til Senterpartiet er nok mest forårsaket av at dette partiet har en sterkere og mer tydelig distriktspolitikk.

– Hva må til for å løfte ditt gamle parti?

– Han Støre må ta seg en runde rundt i landet. Der må han piske lokalpolitikerne sine til å ta bedre vare på distriktene. Han må også bli mer tydelig om hva han mener. Jonas er fortsatt for mye tåkefyrste, litt tung i vendingen. Han må få bedre frem poengene sine. Jeg er usikker på om han er den rette Ap-lederen, svarer Thune.

Han tror Hadia Tajik er det beste navnet til å overta - jo før jo heller.

Les: Frp-minister: Vedum sleip som en ål



Fødsler i busslommer



Thune mener uansett at landets største parti må tale tydeligere mot alle fylkes- og kommunesammenslåinger, samt kjempe hardere for å bevare lokalsykehusene.

VAR AP-IDYLL: Årdalstangen i bakgrunnen - sett fra Årdalsvatnet. Folk i denne delen av bygda viste mest opprørstrang mot Ap etter at legekontoret havnet i Øvre Årdal. Foto: Cicilie Andersen , VG

Den gamle bussjåføren mener det er typisk at Støre sist uke skapte forvirring for både Sp- og Ap-folk i Sogn og Fjordane ved å uttale til Bergens Tidende at den vedtatte sammenslåingen med Hordaland måtte bli stående også etter et regjeringsskifte.

– Det er også en stor skam at damer i Årdal må helt til sykehuset i Førde for å føde. Jeg kjenner to som måtte føde på busslommer i ambulansen. Det er uverdig, sier Harald Thune som har yrkesbakgrunn som mangeårig bussjåfør på Valdresekspressen.

Født inn i Ap



På frisørsalongen «Vriomsveisen» i Øvre Årdal får Ap-veteran Ruth Styve (81) lagt siste hånd på frisyren. Hun er et ektefødt barn av Arbeiderpartiet. Startet i Aps barneorganisasjon Framfylkingen for snart 70 år siden. I voksen alder hilste hun personlig på både landsfader Gerhardsen, Trygve Bratteli og landsmoder Gro. Hun satt både i kommunestyre og formannskap i Årdal i partiets storhetstid.

Nå må hun forholde seg til Jonas.

– Jeg har vanskelig for å forstå at Ap har såpass svak oppslutning nå. Det kommer jo noen utsagn om at Støre ikke kommer fra gølvet, men fra salongene. Jeg håper inderlig at ikke det blir brukt mot ham.

Hun legger ikke skjul på at «Jensemann» var en favoritt. Men tror Jonas vil vokse med oppgavene.

Les også: Frp-Siv til Jonas: Leder du Ap?

SP-KOMETEN: Aleksander Øren Heen blir trolig nok en gang Senterpartiets ordførerkandidat i Årdal. Han holder hus i idylliske Naddvik eller Vikadalen på folkemunne - innerst i Sognefjorden. Foto: Cicilie Andersen , VG

– Han må bare fortsette å forklare hvorfor en skatteøkning er nødvendig for å betale for helsestellet, skolen og fellesoppgavene våre. Da vil folk skjønne det, tror Ruth.

Ap-forpliktelsen forsvant



Mens Ruth må videre til time hos fysioterapeuten, sitter Kjell Arvid Heen (72) på benken utenfor frisørsalongen i augustsola. Han er leder i eldrerådet i kommunen, men har klart å holde seg unna partipolitikk. Heen har jobbet på aluminumsverket i 48 år.

Heen legger likevel ikke skjul på at han har sans for Senterpartiets fremmarsj i bygda. Som bestefar for Sps nye stjerneskudd i Årdal og fjordfylket, er han kanskje nødt til det. Han har likevel en forklaring på at Ap sliter.

UTENFOR SALONGEN: Kjell Arvid Heen sitter utenfor frisørsalongen Vriomsveisen i Øvre Årdal med ny sveis og tydelige analyser om Ap-dominansen i Årdal. Foto: Cicilie Andersen , VG

– Kommunesammenslåing, tvangssammenslåinger av fylker - det berører også oss i Årdal. Her har Ap vært uklare om hva de vil, mens Senterpartiet har vært krystallklare, observerer Heen.

– Årdal var en Ap-bastion med ensidig industri og stort klasseskille. Dette skillet har vi ikke i dag, nye generasjoner føler ikke den forpliktelsen til å stemme Ap som min generasjon.

Senterparti-kometen



Hjemme i Vikadalen ved Årdalstangen sitter et levende eksempel på det. Aleksander Øren Heen (27) holdt nesten på å bli første ordfører utenfor Årdal Ap på flere tiår - for to år siden.

– Det var krevende å sitte alene i formannskapet med seks andre fra Ap. Da var jeg 22 år, det var krevende og noen tøffe kamper. Ute på gata sto ikke Sp så høyt i kurs hos en del. Men dette har endret seg veldig de siste årene, sier Øren Heen.

FORLOT AP: Knut Arne Klingenberg satt i fire perioder for Ap i kommunestyret før han ble Høyremann. Fra før er han lensmann i Aurland og gammel fotballspiller på flere lag i Sogn. Foto: Cicilie Andersen , VG

På nasjonalt nivå er han innstilt på et nytt regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet. Men da synes han ikke det er klokt av Jonas Gahr Støre og Ap å argumentere for en fylkessammenslåing mellom Hordaland og Sogn og Fjordane.

Knut Arne Klingenberg er leder i Årdal Høyre. Også han har forlatt Ap etter fire perioder for partiet i kommunestyret. Den nøkterne (!) bergenseren og innflytteren er nå lensmann i nabobygda Aurland, men bor i Årdal. Datteren hans sitter i kommunestyret for Senterpartiet.

– Jeg valgte Høyre, og har ikke angret på det. Men jeg har kjent på det med å stå skolerett for 20 representanter i Ap som peker på deg med beskjed om å gjøre som partiet mener samtidig som jeg kjenner på at den beste løsningen ikke skal omsnakkes.

Han konstaterer at tiden for Årdal som det kanskje fremste utstillingsvinduet for Ap er over. Men at politikken blir mer levende med flere partier.