Ap-kilder: Utpeker Giske til syndebukk etter valgfiaskoen

Sentrale Arbeiderparti-kilder mener nestleder Trond Giske har hovedansvaret for partiets elendige valgresultat fordi han var partiets valgkampsjef. Men Giske avviser at han hadde den jobben.

– Valgkampsjef er en stilling, og det var noen andre enn meg som hadde den, sier Giske til VG.

VG har snakket med et titalls kilder som jobbet i og rundt Aps valgkampmaskin på Youngstorget i Oslo.

Internt i Ap pågår nå en heftig kamp om historiefortellingen av hvorfor partiet tapte mandagens valg, og – kanskje enda viktigere – hvem som har skylden. Mange i partiet forventer nå at det kan oppstå en åpen konflikt i partiet, som de neste ukene skal granske seg selv.

Ifølge kildene gjorde Ap-leder Jonas Gahr Støre en klar arbeidsfordeling mellom sine to nestleder Giske og Hadia Tajik:

• Giske fikk ansvaret for organisasjonen og valgkampen.

• Tajik fikk ansvaret for utformingen av partiets nye stortingsvalgsprogram.

Dysfunksjonell



Internt i Ap har frustrasjonen vært stor over måten valgkampen ble organisert på partiets hovedkontor på Youngstorget i Oslo.

En rekke kilder har beskrevet organiseringen som «et salig kaos», «dysfunksjonell» og «micromanagement» med mange sjefer som ikke snakket sammen og uklare kommandolinjer.

Det er tidligere statssekretær for Jens Stoltenberg og nær Giske-alliert, Halvard Ingebrigtsen, som formelt har hatt tittelen valgkampsjef. Sammen med Aps sekretariatsleder på Stortinget, Hans Kristian Amundsen, har Ingebrigtsen rapportert til Giske.

Amundsen ledet formelt det som i Ap omtales som Mediesentralen, hvor alle pressehenvendelser og -utspill ble styrt og håndtert.

Nekter for at han var sjef



SENTRAL: Hans Kristian Amundsen. Foto: Tore Kristiansen , VG

Men i praksis fungerte Giske som leder av Mediesentralen, i alle fall de første ukene av den intense valgkampen.

– Mange i Aps sentrale miljø hevder at du var den reelle valgkampsjefen, i egenskap av å være sjef for Mediesentralen?

– Det vel mange som kan gjøre seg interessante med ulike analyser akkurat nå, men det var jeg ikke. For det første hadde vi en valgkampsjef, og for det andre ble alle store strategiske beslutninger og utspill tatt av partiledelsen i fellesskap. Det tror jeg er lett å få bekreftet, sier Giske.

– Hvorfor var du sjef for Mediesentralen?

– Fordi jeg har et småbarn, og min samboer Haddy er i «Les Misérables», så kunne jeg reise mye mindre enn det jeg har gjort før. Derfor brukte jeg morgentimene de dagene jeg ikke var på reise på valgkampkontoret og jobbet med forberedelse av utspill og politiske saker. Det hadde rett og slett med at jeg hadde en mindre rolle i valgkampen enn jeg har hatt tidligere.

– Overfor VG hevdes det at det var en rotete organisering av valgkampen, uklar kommandostruktur og for mange sjefer og mellomledere?

– Det er den type ting vi må evaluere, også valgkamporganiseringen. Men jeg tror ikke at det er noen vesentlig forklaring på hvorfor vi fikk 27,4 prosent. Jeg tror ikke det er derfor velgerne har sviktet oss, for å si det sånn, sier Giske.

Kommunikasjonsrådgivere



Kildene VG har snakket med mener for mye har blitt styrt av kommunikasjonsrådgivere. Særlig stor er misnøyen med Støres pressesjef Camilla Ryste og Hans Kristian Amundsen, som har ledet Mediesentralen på Youngstorget sammen med Giske.

RYSTET STØRE: Jonas Gahr Støre går av scenen på Folkets Hus etter å ha tapt stortingsvalget mot Høyre-leder Erna Solberg. Her sammen med sin pressesjef Camilla Ryste. Foto: Vidar Ruud , NTB scanpix

VGs sak i forrige uke om at Amundsen sørget for å hyre advokat for å stanse en NRK-reportasje blir særlig trukket frem som negativ for partiet.

– Det har vært en mur av kommunikasjonsrådgivere i apparatet, sier en sentral kilde.

Flere av VGs kilder mener arbeidet fra Youngstorget ble for mye fokusert på å lage presseutspill i form av «pakker», hvor partiet går ut med et konkret budskap eller løfte i et medie.

– Mange på innsiden av Ap mener at disse politiske «pakkene» – eller medieutspillene – ikke fikk så stor oppmerksomhet som partiledelsen trodde?

– Litt varierende. Skolepakken vår fikk stor oppmerksomhet. Pakken med 300.000 nye jobber fikk mindre. Pakkene har to funksjoner. Den ene er oppmerksomheten den får der og da. Den andre er henvisningen vi kan gjøre til dem i ulike debatter. Noen saker og utspill man gjør får begrenset oppmerksomhet og noen får stor oppmerksomhet, sier Giske.