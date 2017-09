Ap-kilder til VG: Lederkampen er i gang

FOLKETS HUS (VG) Sentrale Ap-kilder reagerer kraftig etter at nestleder Trond Giske uttalte seg slik at det ble oppfattet at han lanserte seg selv som kandidat til å bli Aps partileder i går kveld.

– Blir det aktuelt å se på ledelsen etter et slikt resultat?

– Det er det organisasjonen som bestemmer. Vi i ledelsen har ønsket et annet resultat, men organisasjonen skal få lov til å være med på evalueringen, sa Trond Giske til NRK like etter klokken 21 i går kveld.

Flere sentrale kilder i Arbeiderpartiet reagerer kraftig på denne uttalelsen, som blir tolket som at Giske har lansert seg selv som lederkandidat. Med Jonas Gahr Støre som partileder gjør nemlig Arbeiderpartiet sitt dårligste valget fra opposisjon på 90 år.

Støre: Slik vurderer han nederlaget



– Det er en stor skuffelse for Ap, sa Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre da han erklærte valgnederlaget like før midnatt.

Duket for strid



Kilder VG har snakket med tror imidlertid det dårlige valgresultatet kan utløse en blodig lederstrid i partiet. Flere spør seg allerede nå om hvor lenge Støre kan fortsette som partileder.

På vei ut av valgvaken fikk Støre spørsmålet om han er rett mann for å lede partiet videre:

– Ja, det er jeg helt sikker på. Fordi jeg er valgt til å gjøre det, og jeg har partiet i ryggen. Et parti som står samlet, sier Støre.

Det er nestleder Trond Giske som har ledet den nasjonale valgkampen for Ap. Flere kilder VG har snakket med den siste tiden har pekt på to feilslåtte strategiersom har ført til valghavariet.

Festen tok slutt



Den ene er at Arbeiderpartiet ikke har klart å fortelle velgerne hva de skal bruke de 15 milliardene de tar inn i ekstra skattekroner. Det andre er samarbeidsstrategi. Det skal ha vært intern skepsis mot at Ap stengte døren for regjeringssamarbeid med Rødt og MDG, mens partiet fremdeles hold døren på gløtt for Venstre og KrF. Det skal særlig ha provosert fagbevegelsen.

Arbeiderpartiets oppslutning på 27,4 prosent. Ap gjør dermed sitt dårligste valg som opposisjonsparti på over 90 år.

Ap har ikke siden 1927 fått et så dårlig resultat i et stortingsvalg, med unntak av katastrofevalget i 2001 med 24,3 prosent. Den gang satt Ap i regjering.

Helt siden de første valgprognosene tikket inn i 21-tiden, hadde publikum forlatt valgvaken på Folkets Hus. Fra først stund viste tallene solid flertall for borgerlig side.

Venstre-thriller



Det eneste som kunne berge Ap, var om Venstre gikk under sperregrensen. Flere klamret seg til håpet, men da stemmene i Bergen ble talt opp, var det klart at Venstre reddet skinnet og sikrer flertall til de blå.

– Vårt mål var å gi Norge en ny regjering. Vi visste at det ville bli jevnt. Det er jevnt. Men det holdt akkurat ikke til å erstatte Høyre-Frp-regjeringen med en Ap-regjering, sa Støre fra talerstolen.

– Vi fikk en knekk i dette valget, men vi er ikke knekt. Vi kommer tilbake, sa Støre før han satte kursen mot Stortinget.

LO-sjef Hans Christian Gabrielsen vil ikke peke på årsaker til nederlaget riktig ennå.

– Døren var lukket umiddelbart etter på av Skei Grande selv. Jeg vil ikke spekulere i årsaker når det gjelder strategi. – Ingen kan være fornøyd med resultatet. Vi har større ambisjoner. Vi må sette oss ned å se på hvordan og hvorfor på et senere tidspunkt, sier Gabrielsen til VG.

Trist



Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen, var synlig skuffet mandag kveld.

– Det syns jeg er veldig trist at vi ikke greier å få Høyre og Frp ut av regjeringskontorene, men sånn er jo demokratiet, det er velgerne som bestemmer, sier Johansen til VG,

– Det ser ut som dere er ganske langt unna den magiske grensen på 30 prosent, hvor vondt gjør det?

– Det er klart det gjør vondt, det har vi bare vært en gang før, etter valget i 2001. Vi skal ikke skjule at vi gjør et for dårlig valg, og det kommer helt sikkert til å bli behov for å ha evalueringer etter dette, selvfølgelig.

– Må dere se på om dere trenger en ny partileder?

– Nei, det er jeg helt sikker på at vi ikke må. Nå skal vi ha en evaluering og ikke begynne å krangle og henge ut og finne syndebukker. Vi må se på politikken, har vi klart å få frem politikken vår klart nok? Har vi vært gode nok der, og så lenge vi ikke når frem der, så blir nok svaret nei.