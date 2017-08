Ap-Jonas vil trimme norske elever én time om dagen

Jonas Gahr Støre fremmer tiltak for å hjelpe norske elever til å bli sunnere. Men Ap og SV er uenige om foreldrene skal betale for deler av maten.

Støre sier de i neste stortingsperiode vil innføre et skolemåltid hver dag, frukt og grønt til alle og en time fysisk aktivitet daglig for alle landets elever.

Støre foreslo noe liknende også i 2013, men det er en mer forpliktende og omfattende plan for norske elever nå.

– Dokumentert



– Det er godt dokumentert at sunn mat og fysisk aktivitet er viktig både for folkehelsen og for læresituasjonen. Derfor kommer vi til å prioritere å gi elever disse tilbudene. Vi vil i regjering starte opp med prøveordninger, hvor vi har som mål at alle elevene skal få dette tilbudet innen fire år, sier Støre, mens han spiser varm havregrøt sammen med elevene ved Nordberg skole i Oslo.

Uenighet om gratis mat



Der får elevene gratis varm grøt torsdager, frokost fredager og middag etter skoletid på tirsdager, som en prøveordning.

– Tiltakene skal gradvis innfases gjennom stortingsperioden. Mange kommuner er allerede i gang med ulike varianter av tilbudene og vi skal innhente erfaringene fra dem, sier han.

– Dere vil ikke tilby varm mat?



– Nei, vi mener vi kommer langt med brødskiver og pålegg.

Her er hovedpunktene i Aps skolehelseplan:

** Skolemåltid

Ap vil tilby alle barn og unge et enkelt skolemåltid hver dag. De vil starte med et prøveprosjekt, der 50 kommuner prøver ut ulike former for skolemåltid, hvor Ap setter av 66,7 millioner kroner i sitt alternative budsjett.

– Ved full utrulling i hele landet skal dette være et spleiselag mellom stat og kommune, med foreldrebetaling.

– Hvor mye skal foreldrene betale?

– Ikke mye; de betaler for ungenes matpakke i dag, og det blir altså mindre enn den kostnaden.

Det er i strid med SV, som har landsmøtevedtak på at maten skal være gratis.

Gratis skolemat har vært en het potet før. Det var en av de store sakene for SV i 2005, da daværende SV-leder, Kristin Halvorsen frontet en skolekampanje med gratis mat til elevene.

Ap var kritisk og utsatte sin vurdering.

** Skolefrukt

Det skal gjeninnføres frukt og grønt, med en innfasing der Ap vil begynne med ungdomsskoler som har lavere tall for inntak av frukt og grønt enn på barneskoletrinnet. De foreslår i alternativt budsjett en bevilgning på 117 millioner kroner.

– Helseminister Høie sier usunt kosthold årlig koster samfunnet 154 milliarder kroner, men noe av det første han avviklet var frukt og grønt i skolen. Vi ser han slår alarm, men vi ser ikke at de følger opp, sier Støre.

** Fysisk aktivitet

Ap vil gjennom en gradvis opptrapping bidra til at barn og unge på alle klassetrinn skal ha en time fysisk aktivitet daglig. Penger: 100 millioner kroner i søkbare midler.

– Å forebygge helseproblemer er veldig viktig, og det vil hjelpe både når det gjelder psykisk og fysisk helse.

– Én time hver dag?

– Ja, vi vet det vil bidra til bedre læring – og at en kombinasjon av trim og sunnere mat er en god vei å gå.

– Dette vil koste: Hvor mange milliarder?

– Det kommer an på løsningene som velges og det er vanskelig å gi noe svar på det nå. Men vi mener dette er kostnader vi må ta, fordi det vil hjelpe våre unge til bedre helse og bedre skoleliv, spesielt for de som av ulike årsaker ikke får med seg mat på skolen hver dag.

Ikke nok tid

Helseminister Bent Høie sier i en kommentar til VG at alle er enige om at gode måltider og mer fysisk aktivitet i skolen er bra.

–Vi ser at mange skoler og kommuner har gode lokale matordninger allerede, og flere får tilskudd fra staten. Bare halvparten av 15-åringer er nok fysisk aktive. Nettopp derfor har regjeringen satt i gang et stort forskningsprosjekt på ungdomstrinnet for å prøve ut ulike modeller for fysisk aktivitet. Prosjektet vil gi oss viktig kunnskap om hvordan ungdom skal bli mer aktive i skolehverdagen, sier han.

Han mener det største problemet i skolen er at barna ikke får tid til å spise maten.

– Derfor vil Høyre at alle skoler skal sette av nok tid til at barna får spist maten, enten de har den med seg hjemmefra eller får den servert, sier han.

– Regjeringen er veldig opptatt av å ivareta barn og ungdoms psykiske og fysiske helse. Det er ikke riktig at vi ikke følger opp. Det er bare Støre som ikke følger med.