Ap-Jonas om kampen for regjeringsmakt: - Til sist er jeg alene om det

Valget i høst er den store testen som tynger Jonas Gahr Støre (56). Men han vil ikke gi seg som partileder hvis Ap taper valget.

For første gang skal Støre lede Norges største parti inn i kampen om regjeringsmakten. Fra å seile opp blant Norges desidert mest populære politikere som utenriksminister i 2005, har han måtte tåle krass kritikk som partileder.

I de første debattene i 2015 ble Støre møtt med lave terningkast og kritikk fra kommentatorene. «Vingle-Jonas» og «tåkefyrste» har vært flittig brukte begreper fra høyresiden.

Nå skal han igjen i ilden mot Erna Solberg.

– Det var din første valgkamp som partileder i 2015, var det skremmende å gå opp mot Erna da?

– Nei, det vil jeg ikke si. Men Erna Solberg har lang erfaring fra norsk politikk og jeg må alltid forberede meg til å møte henne, sier Støre.

– Hvordan forbereder du deg mentalt på å gå inn i slike debatter?

– For det første så sier jeg til meg selv at en viktig del av min innsats i valgkampen er å delta i disse debattene. Jeg reiser rundt hele året, men i en valgkamp er debattene viktige.

– Hvis du blir så forberedt på roller og svar at du mister deg selv, blir du en dårlig debattant. Jeg har ofte tenkt at det er bra å få råd fra medarbeidere, men til syvende og sist er jeg best hvis jeg er meg selv, sier Støre.

- Til sist er jeg alene om det



LANDSMØTET: Bak scenen før landsmøtetalen tenkte Jonas Gahr Støres på at han sto der alene og måtte levere. Foto: HELGE MIKALSEN, VG Foto: Helge Mikalsen , VG

Det er mange som har høye forventninger til ham. Gamle skolevenner forteller ham gjerne at de har ventet på å se ham i kampen om å bli statsminister.

– Jeg er valgt av partiet og det er mange som har tillit til meg. Men til sist er jeg alene om det. Jeg tenkte på det da jeg skulle holde landsmøtetalen. Da sto jeg bak scenen og tenkte at det var 1000 mennesker i salen, mens jeg er alene på den andre siden. Det er et bilde på hvordan dette er. Jeg er alene med meg selv, med ansvaret som ligger på meg.

– Er det skremmende?

– Det bringer et alvor i det som jeg tror skjerper meg.

Arven etter Jens



Han har også store sko å fylle etter sin forgjenger: Støre tok over roret etter Jens Stoltenberg i 2014. Da hadde Stoltenberg ledet Arbeiderpartiet i 12 år og tre regjeringer.

– Føler du fortsatt at du blir målt opp mot Jens?

– Det er interessant at høyresiden har blitt forelsket i Jens, som de ville bli kvitt og sa morna til i 2015. Og nå kan de ikke få savnet ham nok. Jeg kjenner Jens godt nok til å si at han smiler av at ros fra politikere kommer alltid i den grad det kan skade etterfølgeren, sier Støre.

– Men jeg synes det er flott å bli sammenlignet med Jens på noen områder, fordi han var en svært dyktig politiker og min regjeringssjef i åtte år. Men jeg opplever ikke at jeg blir sammenlignet med ham fra dag til dag i det arbeidet jeg gjør.

– Føler du at du må prestere like bra for Ap og vinne valg, som det han gjorde? Han var poplær og var i regjering flere ganger.



– Ja, og han var gjennom en del ganske tøffe turer før det. Alle partilederes vei til å bli partileder og derfra til første valg, har sin egen fortelling. Jeg har min, sier Støre.

Jens Stoltenberg ble statsminister i 2000, men partiet gikk på en stor smell i stortingsvalget i 2001 med bare 24,2 prosent i oppslutning.

I fjor høst lå Arbeiderpartiet på opp mot 40 prosent på enkelte målinger. I år ligger de nærmere 31-tallet, men Støre lar seg ikke bekymre av det.



– Jeg synes at pressens kommentarer til oss noen ganger er litt underlige. Vi ligger i snitt over valgresultatet for 2013, til dels en god del over. Høyre og Frp fikk 42/43 i prosent i 2013, nå er de på 36/37 prosent. Vår side av politikken har hatt flertall i åtte måneder, sier Støre.

– Kjenner på negativ kampanjer



– Du kom inn som en politisk wonderboy i slutten av 20-årene, og var en veldig populær utenriksminister, med litt mer motbør som helseminister. Nå har de prøvd å klistre på deg at du er Vingle-Jonas, hvordan oppleves det?

– På den ene siden bekrefter det høyresidens veldige trang til personangrep og personkarakteristikker. Negativ kampanje på person har jeg lest om, og nå erfarer jeg det selv. Men det er det det er.

– Når du blir kalt tåkefyrste, føler du deg misforstått?

– Nei.

– Hvorfor ikke?

– Fordi de som gjør det, er ikke så opptatt av hva jeg nødvendigvis sier. Det har vært deres strategi å terpe på dette. Folk etterlyser sjelden skråsikkerhet, men vilje til å tenke klart og så beslutte, sier Støre.

– Men hva hvis folket mener det?

– Ja, men jeg synes jeg kommer ganske greit ut av det med folk. Jeg opplever ikke når jeg er ute og snakker med mennesker, at de synes det er uklart hva jeg sier. Og en gammel lærdom fra amerikansk valgkamp, er at hvis du skal gå etter personen, skal du gå etter deres sterke sider. Kanskje det er der de er, sier Støre.

Vil ikke gi seg som partileder



I september er han enten 57 år og statsminister eller 57 år og en som har tapt sitt første stortingsvalg som partileder. Støre sier han bruker alle krefter og energi på å tenke på alternativ nummer én.

Og at han skal fortsette som Ap-leder etter valget.

– Du vil ikke gi deg som Ap-leder hvis dere taper valget?

– Dette er valg av partier til Stortinget som skal legge grunnlaget for en regjering. Det er ikke personvalg om meg. Så jeg bruker ikke tid på det, jeg er valgt på landsmøtet, sier Støre.

– Det var altså ikke et svar på spørsmålet?

– Nei, jeg har ingen planer om det. Jeg er leder i Ap og har en samlet organisasjon for å vinne valg. Ferdig snakka, sier Støre.



