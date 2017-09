Ap hyret advokat for å stoppe NRK-sak om Støres vennetjenester

Arbeiderpartiet leide tirsdag inn advokaten Christian Reusch i et siste forsøk på å stoppe en kritisk reportasje i NRK om Jonas Gahr Støres salg av andeler i et eiendomsprosjekt i juni i år.

«Å antyde at det skulle foreligge skatte- og avgiftsunndragelse og korrupsjon ved den vennetjenesten JGS (Støre, red.anm.) har mottatt fra Brundtland, vil være en grov beskyldning som klart ikke har noen faktisk dekning. Rettslig ansvar for en slik beskyldning må eventuelt vurderes etter skadeerstatningsloven § 3-6a, om erstatning for ærekrenkelser».

Slik formulerer advokaten som Arbeiderpartiet hyret inn for å stanse NRKs kritiske sak seg om Støres håndtering av et eiendomsprosjekt på Ensjø i Oslo.

VG kan i kveld avsløre innholdet i det drøyt to sider lange brevet som advokat Christian Reusch hos advokatselskapet Simonsen Vogt Wiig sendte NRKs nyhetsdirektør Alexandra Beverfjord tirsdag kveld.

NRK droppet kritikk



I brevet, som Støre selv har sett og godkjent, protesterer advokaten kraftig mot at NRK skal publisere disse uttalelsene fra en av Norges mest kjente jusprofessorer, Hans Petter Graver:

«Etter mitt syn har ikke Støre brutt loven, men han har beveget seg inn i et felt hvor varsellampene for korrupsjon bør blinke, og det bør ikke en mann i hans posisjon gjøre».

JUSPROFESSOR: Dekan Hans Petter Graver ved Juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo. Foto: Tore Kristiansen , VG

Og:

«Som sagt er han her inne på et felt hvor det bør blinke varsellamper for korrupsjon, og hvis ikke han ser dem så har han en radar som er feil innstilt etter mitt syn».

I brevet til NRK oppsummerer Aps advokat deres henvendelse slik:

»På denne bakgrunn anmodes om en bekreftelse på at NRK ikke vil gå videre med saken», skriver Reusch.

Korrupsjonsbeskyldninger



Torsdag ettermiddag bekrefter Graver overfor VG at han står fast ved disse uttalelsene. Han vet ikke hva som førte til at sitatene hans ikke ble publisert.

– Jeg vet ikke hva som har skjedd. Det må du nesten høre med NRK om, sier Graver.

Han sier han ble oppringt av sekretariatsleder og Støre-rådgiver Hans Kristian Amundsen fra Ap, som ønsket å snakke om Gravers sitater til NRK.

– Kontaktet du NRK for å endre eller trekke dine uttalelser?

– Nei, jeg tok ikke kontakt med NRK igjen etter at Amundsen ringte, sier Graver.

APs ADVOKAT: Christian Reusch, partner og advokat i advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig Foto: Simonsen Vogt Wiig

Da NRK konfrontert Arbeiderpartiet med disse upubliserte uttalelsene fra Graver, som er dekan ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo, så Støre og hans rådgivere rødt.

– Vi sto i en situasjon der Jonas Gahr Støre, på et feilaktig og tendensiøst grunnlag, var i ferd med å bli beskyldt for å være i et landskap av korrupsjon. Etterlatt inntrykk ville være at Støre hadde noe med korrupsjon å gjøre. Det er meget alvorlig å bli beskyldt for korrupsjon, og meget alvorlig når vi står like foran et valg at Arbeiderpartiets leder blir beskyldt for korrupsjon på et grunnlag vi vet er faktisk helt feil. Da skjønte jeg at «nå må vi ha hjelp», sier Amundsen til VG.

Advokaten deltok også i et opphetet møte i NRKs lokaler på Marienlyst i Oslo onsdag klokken 11.30 mellom Støres nære rådgiver Hans Kristian Amundsen og representanter for ledelsen i NRK.

Det var Amundsen som tok initiativ til møtet, som skal ha vart i rundt to timer.

Antydet konsekvenser



Bakgrunnen for kritikken fra Graver var at Jonas Gahr Støre fikk hjelp av sin beste venn, Knut Brundtland, med å selge seg ut av et eiendomsprosjekt på Ensjø i Oslo – men uten å betale Brundtland en krone for vennetjenesten.

I juni avslørte Dagbladet at Støre i 2011 investerte 1,5 millioner kroner – tilsvarende en eierandel på tre prosent – i prosjektet. Avsløringen fikk Støre til å selge andelene – for 4,5 millioner kroner – til milliardærene og medinvestorene Stein Erik Hagen og Erik Bøhler.

I tillegg til møtet hos NRK sendte altså Aps advokat et brev til statskanalen, der de krevde at disse uttalelsene fra Graver ikke skulle publiseres.

Ingen trussel



Amundsen forklarer at brevet på ingen måte var noen trussel fra hans eller Jonas Gahr Støres side.

– Det er en veiledning til NRK, og ikke en trussel. Det er bare for å opplyse NRK om hva som er jusen i det landskapet de var i ferd med å bevege seg inn i, sier Amundsen.

REAGERTE: Sekretariatsleder Hans Kristian Amundsen i Arbeiderpartiet. Foto: Tore Kristiansen , VG

– Hva ville dere gjort dersom NRK hadde publisert Gravers sitater?

– Det vet jeg ikke. Det er et teoretisk spørsmål.

– Hvorfor tar dere dette opp i det hele tatt?

– Det er slik jurister uttrykker ting. Det er ikke en trussel om noe som helst. Vi har aldri tenkt tanken på å true, sier Amundsen.

Da NRKs sak ble publisert onsdag kveld, var sitatene fra Graver ikke med. Amundsen sier han og Arbeiderpartiet var fornøyd med saken, slik den ble.

– Da reportasjen var sendt, så kunne vi se at de hadde tatt hensyn til den innvendingen vi hadde i møtet. NRK hadde tatt bort de sitatene som ville etterlatt et inntrykk av at Jonas Gahr Støre er korrupt, sier Amundsen.

Advokat Reusch vil ikke kommentere saken overfor VG.

NRK: Ikke gitt etter



Nyhetsdirektør Alexandra Beverfjord i NRK avviser at de har gitt etter for press fra Arbeiderpartiet, men sier de ble overrasket over brevet.

– NRK Nyheter er vant til å håndtere både press og påstander om at det vi gjør kan få rettslig etterspill. Det påvirker imidlertid ikke redaksjonelle beslutninger. Vi har over tid jobbet med en sak om Støre og vennetjenesten som han fikk fra sin venn Knut Brundtland, og vi valgte å publisere saken bredt onsdag kveld, sier Beverfjord.

– Ble du overrasket over brevet?

– Ja, men vi er ikke ukjente med skarp ordbruk når vi driver kritisk journalistikk, heller ikke fra politikere eller politiske partier.

– Det mest kontroversielle begrepet er tatt ut av NRKs sak etter henvendelsen fra Ap og deres advokat. Har NRK gitt etter for press fra Ap?

– Nei. Premisset for dette spørsmålet er feil. Alle medier har en løpende vurdering av innhold og ordvalg frem til publiseringstidspunkt. Vi mente vennetjenesten definitivt hadde offentlighetens interesse og derfor valgte vi også å publisere. Men vi mente det ikke var dekning for å trekke inn dette begrepet i denne konkrete saken. Gravers meningsinnhold kommer klart frem i saken. Ingen av ekspertene i saken påstår at Støre har begått lovbrudd. Som VG er godt kjent med, skal terskelen være høy for å trekke inn ord som svindel, bedrag og korrupsjon, sier Beverfjord.