Ap-Brustad og Høyre-Høie slår helsealarm

Helseminister Bent Høie (H) og tidligere helseminister Sylvia Brustad (Ap) går sammen for å hindre at tusenvis av nordmenn dør mange år for tidlig.

Det er ikke ofte at de to store norske partiene går bort fra rollen som hovedmotstandere, men i midt i valgkampen samles de:

Høie og Brustad går til felles kamp om et vanskelig tema: Hvorfor mindre bemidlede mennesker lever ett mer usunt liv enn folk som har god råd.

Syv års forskjell på øst og vest



– Folk på østkanten i Oslo lever syv år kortere enn folk på vestkanten. Det er en så stor utfordring at jeg maner til en felles dugnad over partigrensene. Det er meningsløst, sier Brustad.

Hun fastslår at det gjenstår mye arbeid, ti år etter at hun i Stoltenberg-regjeringen la frem stortingsmeldingen om å utjevne sosiale ulikheter.

– Det er bra at folk som har råd til det, går på kurs og treningssentre. Men det er altså slik at mange ikke har råd til det. Dårlig økonomi er en viktig årsak til at det er store helseuliker mellom fattige og rike, sier Høie.

154 milliarder kroner



De banker endel fete og triste fakta på spisebordet:

** Usunt kosthold koster samfunnet årlig 154 milliarder kroner (anslag Helsedirektoratet, 2016):

Flere leveår hvor man bidrar med inntekter til samfunnet og bedret helse utgjør 136 milliarder og reduserte helsetjenestekostnader 12 milliarder kroner per år.

** Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) har regnet ut at nær 90 000 ekstra leveår er potensialet ved å eliminere sosial ulikhet: Tallet fremkommer ved å heve dødelighetsnivået blant alle utdanningsgrupper opp til nivået til dem med høyeste utdanningsnivå.

** 53 prosent av alle nordmenn har utviklet overvekt (TNS Gallup, Helsepolitisk barometer, 2016).

** Årlig dør rundt 13.000 av hjerte/karsykdom.

– Hvis alle hadde samme dødelighet som de med høyest utdanning kunne 7500 av de livene vært spart, sier Høie.

– Gå en tur



Utdanning blir brukt som mål og man vet at utdannede tjener bedre og er i bedre fysisk form og spiser sunnere enn folk med lavere inntekt.

Høie sier at det er de små endringene som er viktigst.

– Det er bra nok å komme seg ut og gå en tur. Det hadde hjulpet voldsomt på folkehelsen hvis flere hadde gjort det. Men det er lett å si og for mange vanskelig å gjøre, sier Høie og fortsetter:

– Det dreier seg om å gjøre små endringer i hverdagen. Og så er det trender som kan få en til å synke enda lenger ned i sofaen: Det er altså ikke slik at det er nødvendig å lage maten fra bunnen av eller gå i treningsstudio for å lykkes.

– Hva kan dere som politikere gjøre?

– Vi har innledet et samarbeid med matprodusentene og butikkene, som forplikter seg til å kutte innholdet av sukker, salt og fett. Det samarbeidet bidro til at det ikke ble priskrig på smågodt før påske i år.

Skal bruke kommunene



– Så vil vi satse neste år gjennom et nytt nasjonalt folkehelseprogram, som vi har bevilget 50 millioner til å år. Det skal skje via fylkene og kommunene, som skal iverksette en rekke tiltak. Gangstier er ett slik tiltak, som alle steder de lages, fører til at folk oftere velger å ta seg en tur.

– Kroppen er et personlig ansvar?

– Ja, men pekefinger hjelper sjeldent og det er ikke nødvendig med radikal livsstil-endring. Så er folkehelse først og fremst et politisk ansvar: God skole, barnehager, mulighet for å gå på tur i nærområdet og ikke minst den fantastiske innsatsen som gjøres av frivillige.

Tjukkasgjengen



– På Hedmark startet noen tjukkasgjengen; de begynte å gå sammen. De har det kjempegøy. Og så er det gratis, sier Brustad, som snart begynner i en direktørjobb i arbeidsgiverorganisasjonen Spekter.

Hun er opptatt av at det offentlige må bidra med veiledning.

– Spesielt overfor de som havner utenfor jobb, uføre og andre grupper som sliter. Det utenforskapet bidrar til helseproblemer og her må vi inn og hjelpe.

– Arbeid viktigst



På et seminar under Arendals-uken sa NAV-sjef Sigrun Vågeng at de er klar.

– Arbeid er det viktigste virkemiddelet mot sosiale helseforskjeller.

Høie sier røyking fortsatt er et stort helseproblem.

– Hvert år dør 6000 nordmenn for tidlig som følge av røyking: Røyking er fortsatt den faktoren som skaper størst sosial helseulikhet. Vi har nå gjort noe med innpakningene og det bør være et mål for enhver regjering å komme med nye tiltak for å få folk til å kutte ut røyken.

– 20 år kortere levetid



Han sier nordmenn med både rus og psykiske problemer er verst stilt av alle:

– De har 20 år kortere levetid enn andre og har gjennomsnittlig levealder på rundt 60 år; det er lavere enn mange av de fattigste landene i verden. Vi snakker om mange tusen mennesker, som er de svakeste blant oss. De er ofte utenfor arbeidslivet og får ikke grunnleggende helsehjelp. Det betyr at man ofte for sent oppdager kreft og andre sykdommer hos denne gruppen, sier Høie.