Andøya-krangel tar av mellom Venstre og Ap

Trine Skei Grande (V) sier at Ap-leder Jonas Gahr Støre ikke tok noen forbehold da Ap sammen med Frp og Høyre vedtok å legge ned Andøya flystasjon.

– Jeg er veldig overrasket at Ap plutselig har et engasjement for noe de ikke brydde seg om da vi forhandlet om statsbudsjettet i fjor høst, sier Grande til VG.

Uken før valget varslet Ap at de var villige til å se på Andøya-beslutningen på nytt, etter at Sp hadde bestilt en rapport som stilte spørsmål ved tallgrunnlaget bak beslutningen om å flytte flybasen fra Andøya til Evenes.

Blant annet gikk tidligere forsvarsminister Espen Barth Eide ut i VG i valghelgen og sa at flere forhold krevde en ny gjennomgang av denne beslutningen.

I ettervalg-debatten mellom partilederne i NRK-TV tirsdag kveld, sa Støre at det var han som tok et tydelig forbehold om regjeringens tallgrunnlag for beslutningen om å flytte Luftforsvarets overvåkningsfly fra Andøya til Evenes i 2020-2023.

«Jeg har selv skrevet inn i forliket at vi må være trygge på tallgrunnlaget. Det er en stor beslutning, og når det reises alvorlig tvil om detm må vi sjekke grundig at alt er i orden før vi går videre», sa Ap-lederen i NRK-debatten.

– Feil, sier Trine Skei Grande.

– Det var Venstre som fremmet den merknaden om forbehold om hvorvidt tallene var riktige. I forhandlingene var Ap tvert imot opptatt av at Andøyas fremtid måtte avklares raskt. De hadde ikke noe behov for noe mer tallgrunnlag, legger Grande til.

Aps forbehold gjorde imidlertid ikke særlig inntrykk på velgerne på Andøya.

Senterpartiet som åpent har drevet valgkamp på å opprettholde Andøya-basen, fikk 72,1 prosent av stemmene i forsvarskommunen.

TOK FORBEHOLD: Trine Skei Grande mener det var hun som la inn det mye omtalte forbeholdet, ikke Jonas Gahr Støre. Her fra valgkamp i Stjørdal. Foto: Cicilie S. Andersen , VG

Forsvarsforliket ble forhandlet i to runder i fjor høst. Regjeringens støttepartier Venstre og KrF var ikke med på avtalen mellom Ap, Høyre og Frp om Forsvarets langtidsplan. Men planen hadde betydning for statsbudsjettet for 2017, derfor ble Venstre og KrF, regjeringens faste budsjettpartnere, koblet inn.

– Venstre var egentlig imot nedleggelsen av Andøya, mens Ap ikke hadde tatt noe forbehold i selve forsvarsforliket. Men dersom de var så opptatt av forbehold, hvorfor krevde de ikke et slik forbehold i innstillingen om langtidsplanen, spør Trine Skei Grande.

Også Trond Helleland, Høyres parlamentariske leder, bekrefter overfor VG at merknaden med forbeholdet om tallene, kom fra Venstre.

I den offentlige innstillingen fra Stortingets utenriks- og forsvarskomité, viser hele komiteen til at det er reist spørsmål ved det økonomiske beslutningsgrunnlaget knyttet til deler av langtidsplanproposisjonen, herunder samlingen på Evenes og Værnes:

«Dersom det fremkommer vesentlige endringer i beslutningsgrunnlaget, legger komiteen til grunn at regjeringen kommer tilbake til Stortinget i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett våren 2017 med en oppdatering», står det.

Ap: Skrev inn forbehold i avtalen med Høyre og Frp



Leder i Stortingets utenriks- og forsvarskomité, Anniken Huitfeldt (Ap) tar sin partileder i forsvar.

– Dette var noe vi skrev inn i avtalen mellom Høyre, Frp og Ap da vi ble enige om langtidsplanen. Det var Jonas Gahr Støre som skrev setningen som ble akseptert av Høyre og Frp. Trine Skei Grande var ikke med på disse møtene. De andre partiene sluttet seg til dette under komitébehandlingen, poengterer Huitfeldt.

Arbeiderpartiet og Støre lar Huitfeldt svare på VGs spørsmål om Andøya-håndteringen.

– Hvordan kommenterer du at Grande mener Ap og Støre «plutselig» har fått et engasjement og forsøker ta æren for noe Ap motstrebende ble med på?

– Vi har stilt 39 spørsmål til statsråden i denne saken, så vi har hele tiden vært opptatt av å få alle fakta på bordet. Det er nå regjeringens ansvar å holde Stortinget orientert om det skjer endringer i beslutningsgrunnlaget, svarer Anniken Huitfeldt.

– Hvor vellykket vurderer du i ettertid at Ap og Barth-Eides utspill i valgkampen var - om at nye forhold krevde ny gjennomgang av Andøya-beslutningen?

– Vi står ved forliket, og ville gått gjennom alle tallene for Andøya dersom vi hadde vunnet valget. Nå vil vi etterspørre disse tallene fra Stortinget. Det er viktig for saken at alle tall kommer på bordet. Dette regner jeg med blir en viktig sak også for Grande i forhandlingene med regjeringspartiene.

