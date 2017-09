Alt du må vite om nattens valgdrama

Etter flere intense timer med drama ble det klart: Erna Solberg fortsetter som statsminister.

– Dette valget, gode venner, er en stor skuffelse for Arbeiderpartiet, sa Jonas Gahr Støre til en skuffet forsamling på Folkets Hus i Oslo like før midnatt.

Samtidig var jubelen ellevill på SAS-hotellet, hvor Høyre-velgerne var samlet til valgvake.

«Erna, Erna, Erna, Erna» ropte forsamlingen etter Støres tale, og stemningen er elektrisk da Erna Solberg kom gående inn i salen. «Fire nye år, fire nye år, fire nye år», fortsatte resten av valgvaken.

Etter flere intense timer innelåst på en suite på SAS-hotellet i Oslo, og med en Høyre-oppslutning på 25,1 prosent, når 95 prosent av stemmene er talt opp, gikk Erna Solberg på talerstolen like etter midnatt.

– Når vi har fått støtte til fire nye år, så er det fordi vi har levert resultater. Vi har levert på det vi lovet, men vi har også møtt vanskelige utfordringer og løst dem på veien, sa statsminister Erna Solberg

Katastrofevalg for Ap - fremgang for SV



Allerede ved VGs valgdagsmåling klokken 21 viste tallene at Erna Solberg trolig ville få fornyet tillit som statsminister, på grunn av et kraftig fall for Arbeiderpartiet.

Ikke siden 1927 har Ap fått et så dårlig resultat i et stortingsvalg, med unntak av katastrofevalget i 2001 med 24,3 prosent. Likevel tok det mange timer før den borgerlige seieren var et faktum.

Om venstre kom over eller under den magiske 4 prosent-streken, så lenge ut til å bli avgjørende. Rundt klokken 22.30 viste nemlig prognosene at det med Venstre under sperregrensen lå an til regjeringsskifte, med MDG på vippen.

Mens Ap faller tilbake, styrker SV seg under årets valg. Partiet øker oppslutningen fra forrige valg med 1,9 prosentpoeng til 6 prosent. Dermed ligger partiet an til å få 11 mandater på tinget, fire flere enn ved forrige valg.

Sykkel-VM forsinket stemmene

At Venstre reddet både seg selv og regjeringen kunne man ikke slå fast før to timer senere. Bergen kommune tok nemlig ikke høyde for veiarbeid da de skulle frakte stemmene til tellelokalet, og klokken 23.15 mandag kveld var ikke en eneste valgdagsstemme fra Bergen talt opp.

BT meldte om saken først. Avisens valgkommentator, jussprofessor Johan Giertsen, var ikke imponert:

– Det er skandale. Det går ikke an, det er valg hvert fjerde år. Fra spøk til alvor, Venstres skjebne kan avgjøres i Bergen, sa han under avisens valg-sending.

Det fikk han rett i. Rundt klokken 00.30 viste valgdirektoratets prognose at Venstre ville klare å redde både seg selv og regjeringen, med 4,3 prosents oppslutning.

MDG under sperregrensa, Moxnes på tinget



Like jublende var ikke forsamlingen på Miljøpartiet De Grønne sin valgvake. På enkelte målinger lå de an til å komme over sperregrensen, men endte med en oppslutning på «bare» 3,2 prosent.

Fra scenen beskrev likevel talsperson Une Aina Bastholm det som et «kjempevalg» for partiet.

– Vi har brukt tiden på å vise Norge at det å ta vare på framtiden ikke trenger å komme på bekostning av hvor bra vi har det i dag. Vi er kommet for å bli, sa hun til stor applaus.

Applausen satt også løst på utestedet Ingensteds i Oslo. Der var det stinn brakke under Rødt sin valgvake. Det lille revolusjonære partiet gjør comeback på stortinget med en oppslutning på 2,3 prosent, og med det også sin første stortingsrepresentant noensinne.

– Et historisk gjennombrudd, sa partileder Bjørnar Moxnes.

Siv Jensen tok til tårene

Når 95,1 prosent av stemmene er talt opp ligger Frp an til å sikre seg 15,3 prosents oppslutning, ned 1,1 prosentpoeng siden forrige stortingsvalg. Det resultatet er partileder og finansminister Siv Jensen svært fornøyd med.

– Jeg er så stolt av dere, sa en tydelig rørt Siv Jensen fra talerstolen klokken 22.45.

– Jeg håper dette går bra. Jeg håper vi kan fortsette å styre også inn i neste tiår, for det fortjener dette landet. Fremskrittspartiet har ikke forandret seg. Vi er fortsatt et utålmodig parti som har mye ugjort, fortsatte Jensen etter å ha tørket noen tårer.

Knallvalg for Sp-Vedum



Senterpartiet ligger an til å få 10,3 prosent av stemmene, og vokser med hele 4,8 prosentpoeng siden valget i 2013. Spesielt bra gjorde partiet det i Andøy, der hele 72,1 prosent stemte på partiet, som ledes av Trygve Slagsvold Vedum.

Partiet er valgets store vinner, skriver VGs kommentator Yngve Kvistad.

«Sp er mot sentralisering og ulv, men for HV og høyere kornpris. Det er ikke populistisk tale. Det står i Senterpartiets program. Og det har ganske mange velgere denne gang sagt seg enig i.», skriver Kvistad.

KrF og Venstre svekket



Senterpartiets tidligere regjeringspartner fra Bondevik-regjeringene gikk det langt dårligere med. KrF ligger an til å gjøre sitt dårligste valg på 81 år, med en oppslutning på 4,2 prosent.

Venstre så lenge ut til å falle under sperregrensen, men ligger nå an til å få 4,3 prosent av stemmene. Dermed er det klart for nye forhandlinger om regjeringsgrunnlaget for Høyre og Frp-regjeringen, med de to støttepartiene.