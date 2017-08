Abid Rajas kone til VG: - Abid bør bli partileder etter Trine

Abid Raja (41) og kona Nadia Ansar (38) slåss mot moralpolitiet for å få gifte seg. Nå slåss de mot sperregrensen, og hun håper han kan bli Venstres neste partileder.

– Jeg heier på Abid som partileder. Jeg tenker at han er absolutt kvalifisert for den jobben. Nå er jo jeg kona hans, så det er kanskje ikke så rart at jeg sier det, sier Nadia til VG.

De to møter VG hjemme på Ekeberg i Oslo, hvor de og familiens tre barn og to fosterbarn bor.

Abid og Trine på Tinget



14 dager før valgdagen viser snittet av meningsmålingene at Norges eldste parti, Venstre, er under sperregrensen på fire prosent, ifølge nettstedet Pollofpolls.no.

Skulle dette bli valgresultatet, vil Venstre kun få to representanter på Stortinget: Abid Raja fra Akershus og nåværende partileder Trine Skei Grande (47) fra Oslo.

På oppdrag fra VG har InFact også utført en lokal måling for Akershus. Den viser at Raja får beholde sin stortingsplass, og at partiet i Akershus får en oppslutning på 4,9 prosent.

Dersom Grande skulle lede Venstre til en periode hvor partiet igjen er under sperregrensen, kan det oppstå en lederdebatt i partiet.

– Dette er ingen problemstilling nå, og jeg håper heller ikke at det blir det på valgnatten. For jeg håper virkelig at vi er over sperregrensen, at Trine kan fortsette og at vi er i posisjon til å gå inn i regjering, sier Abid.

Lederkamp?



– Tror du det blir snakk om et lederskifte dersom dere faller under sperregrensen?

– Er vi over sperregrensen er Trine leder så lenge hun vil, er vi under sperregrensen, er Trine leder så lenge hun vil. Jeg er ikke i gang med noen lederkamp. Jeg har sett Trine i action som partileder. Og jeg har sett hvordan andre partileder har det. Det presset de lever med er ikke spesielt fristende. Så jeg håper vi kommer over sperregrensen, inn i regjering og at jeg da kan bidra med mer enn det jeg har gjort til nå, sier Raja.

I juli viste en VG-måling at folket mener Raja er like godt egnet som partileder for Venstre som dagens partileder Grande. Den gang sa Raja at han var mentalt forberedt på alle scenarioer som kan oppstå i Venstre etter høstens valg, og at det også inkluderte muligheten for å bli partileder.

– Hvis man skal være helt ærlig, etter at jeg sa til VG at jeg var mentalt forberedt på alle scenarioer, så har det vært mange diskusjoner. Men jeg er opptatt av at jeg har én oppgave nå. Det er å bringe Venstre over sperregrensen, inn i regjering og sørge for at Trine skal fortsette som leder så lenge som mulig og så lenge hun ønsker det.

– Er det mange som har bedt deg om å jobbe for å bli partileder?

– Jeg skjønner at du spør, men jeg kan ikke drive å underholde og bygge opp under det spørsmålet, sier Abid.

Kona: Abid bør bli Venstre-leder



Kona Nadia bryter inn:

– Men Abid, det er veldig mange som sier det. Du må bare tørre å si det. Folk stopper deg jo på gaten og sier de ville stemt på Venstre hvis du var leder, sier Nadia.

– Etter intervjuet hevdet mange at du ikke ønsket selv bli partileder?

Før Abid rekker å svare, svarer kona:

– Abid, du har jo vært tydelig ute i offentligheten på at du ikke vil det, og jeg skjønner ikke hvorfor du er så tydelig på det. Jeg vet jo at du hadde blitt en god leder. Ingen vil bytte ut Trine som partileder nå. Men Abid bør bli Venstre-leder den dagen hun går av, svarer kona.

– Nei, nei, nei! Du må ikke si det! Dette er jo julegave til VG, roper Abid, mens han leende forsøker holde hendene over munnen til Nadia.

– Dersom han hadde vært leder hadde Venstre gjort det bedre?

– Ikke si noe mer nå, sier Abid og ler mer.

– Jeg må få si noe som er kontroversielt: Venstre har nå har bundet seg til et Frp-samarbeid. Det er et problem. Og der har vi en løsning, fortsetter Nadia.

Det kommer et hjertesukk fra mannen.

– Gud hjelpe meg, sier Abid og ler.

Sammen mot moralpolitiet



Nadia og Abid omtaler seg selv om et team som støtter hverandre og hverandres karrierer, noe de har gjort i snart 21 år. Mens han er jurist og stortingsrepresentant er hun psykologspesialist, som i høst begynner på en doktorgrad.

– Vi er ekstremt støttende overfor hverandre og det vi står for, sier Nadia.

At de to skulle gifte seg, få barn og leve livet sammen var aldri noen selvfølge. Familiene deres hadde allerede valgt ut deres fremtidige livspartnere da de møttes i en alder av 16 og 19 år.

– Vi stilte ingen spørsmål i vår oppvekst om hvem vi skulle «velge» som livspartnere. Vi var programmert fra oppveksten av til at vi skulle gifte oss med en kusine eller fetter. Familien skulle bestemme for oss, sier Abid.

Det gjorde dating til en prøvelse for de to:

– Vi måtte møtes og date i hemmelighet. Hvis vi ble oppdaget av folk i miljøet, så ville de ringe hjem til foreldrene våre og sladre. Det betød skam for familiene våre. Og moralpolitiet var overalt i byen, så vi ble også avslørt et par ganger. Det ble så vanskelig at vi i nesten ett år måtte ta tog og fly til andre byer i Norge for å møtes der istedenfor, sier Abid, og fortsetter:

– En gang vi skulle til Kristiansand måtte vi ta på Nadia en burka, for at ingen skulle oppdage at det var henne. Hvis vi hadde blitt oppdaget, så ville det blitt veldig alvorlig, sier han.

Skam og skuffelse



Men til tross for iherdig innsats med å date i hemmelighet, var moralpolitiet aldri langt nok unna til at de aldri ble oppdaget.

– En av de gangene vi ble oppdaget, så ringte noen hjem og sladret til faren min. Jeg husker veldig godt pappas reaksjon da han hørte dette. Pappa opplevde det som ekstremt skamfullt, og jeg husker skuffelsen i øynene hans da hørte dette. Jeg tror aldri jeg har blitt så traumatisert som akkurat da. Det var ekstremt ubehagelig, forteller Nadia.

Fortsatt ser de konsekvensene av denne kulturen i miljøene rundt seg:

– Mange av dem vi vokste opp med, og som også hadde det som Nadia og meg, ga opp kjærligheten. Isteden giftet de seg med et søskenbarn. Vi møter dem igjen innimellom, og ser at de ikke har det bra. De kunne ha levd fantastiske liv. Det er trist, sier Abid.

Må tåle mye



Han sier de også kan merke kulturen på kroppen i dag.

– Skammen kan fortsatt prege livene våre. Da vi fikk våre første barn og det ble tvillingjenter, så ringte folk hit og skulle trøste oss. «Det går bra, sønn. Hold motet oppe. Gud vil hjelpe deg, selv om du har fått to døtre. Hold ut!» kunne de si. Det er veldig vanskelig for meg å forstå, sier Abid.

Nadia bryter inn igjen:

– I vår kultur, så er det sånn at hvis man vil leve det livet man drømmer om, så må man tåle å bli skikkelig mislikt, tåle å bli stemplet, tåle at folk går bak ryggen på deg, tåle at folk gir deg karakteristikker som du ikke kjenner deg igjen. Det alltid noen som står klare til å dra deg ned. For meg er det så fascinerende at disse folkene, som selv er født og oppvokst i Norge, kan identifisere seg så mye sterkere med å være pakistansk, sier hun.