910.000 velgere på gjerdet: – Kan bli kaos på Stortinget

Uvanlig mange velgere sitter på gjerdet, og det er Ap som er hardest rammet. Hvis trenden ikke snur kan det bli kaos etter valget, mener Frank Aarebrot.

– Dette er en høyst unormal og veldig interessant utvikling. I så å si alle valgkamper blir usikkerheten blant velgerne redusert gjennom valgkampen. Det er jo derfor du driver valgkamp. Det rammer de to store partiene Ap og Høyre, sier valgforsker og Ap-medlem Frank Aarebrot ved Universitetet i Bergen til VG.

Bakgrunnstall gjengitt av NRK viser at det er blitt flere usikre velgere i løpet av valgkampen. Partiene må kjempe om å overbevise 910.000 velgere på gjerdet – 165.000 flere enn da valgkampen startet etter sommerferien.

På samme tidspunkt som nå i 2013-valgkampen, var det 626.000 på gjerdet.

Det er Arbeiderpartiet som er hardest rammet. For tre uker siden satt 145.000 av partiets velgere fra valget i 2013 på gjerdet. Mens tirsdagens NRK-måling viser at tallet nå har økt til 165.000.

Velgerlojaliteten fra forrige valg er nede på 57,8 prosent. Høyre har også hatt lav velgerlojalitet gjennom valgkampen, men har klart å øke lojaliteten til 71,1 prosent på NRKs siste måling.

Lite snakk om politikk

Aarebrot mener en mulig forklaring på fenomenet er at det har vært mye omtale av politikken til mindre partier, mens debatten mellom Høyre og Ap har vært preget av statsministerduellen mellom Erna Solberg og Jonas Gahr Støre.

– Sp og Frp snakker om sin politikk, mens Høyre og Ap snakker om Erna og Jonas. Velgerne får ikke nok informasjon om hva partiene ønsker å forandre, sier han.

Den lave mobiliseringen blant de store partiene styrker småpartienes relative oppslutning, fordi deres prosentvise andel blir høyere.

Aarebrot mener dette er mye av forklaringen på hvorfor mindre partier som SV, MDG og Rødt har gjort det sterkt på målingene, under to uker før valgdagen.

– Kan bli kaos på Stortinget

Hvis denne tendensen ikke snur før valget, kan det få store konsekvenser, mener valgforskeren:

– Hvis det blir regjeringsskifte og Ap ikke klarer å mobilisere flere velgere, må de forholde seg til veldig mange partier for å få flertall. Det kan bli kaos på Stortinget, der man må forhandle med mange små partier.

– Det samme gjelder motsatt, hvis Erna skal danne en bred koalisjon, med mange små partier. Det blir en veldig svak regjering, sier Aarebrot.

Valgforskeren er ikke imponert over Ap og Høyres evne til å mobilisere egne velgere, og mener det bør få konsekvenser for partienes valgkampstrategi:

– Hvis denne tendensen holder seg frem til valgdagen, kan hverken Høyre eller Ap hevde å ha gjort et godt valg. Den viktigste gruppen er egne velgere, ingen grupper er viktigere for å vinne valg. De må konsentrere seg om grunnfjellet.

Mindre forskjeller mellom partiene



Valgforsker Anders Todal Jenssen mener også det er unormalt at flere velgere blir usikre på hvilket parti de skal stemme på i løpet av valgkampen. Han trekker imidlertid frem at det samme skjedde i 2001.

– Hele hensikten med en valgkamp er at velgerne skal få muligheten til å orientere seg. Det normale er at flere og flere bestemmer seg for et parti under valgkampen, sier Todal Jenssen til VG.

Han tror årsaken er at velgerne sliter med å se forskjell på partiene.

– Egenarten blir mindre. Vi har en samling i midten av norsk politikk, særlig mellom de to største partiene. Konsekvensen er at forskjellene blir mindre tydelige for velgerne, sier valgforskeren.

Der Aarebrot er bekymret for en kaotisk tilværelse på Stortinget, med lavere oppslutning for de store partiene, er Todal Jenssen mer positiv:

– Store og sterke partier er ofte upopulære som koalisjonspartnere. De mindre partiene ønsker at styrkeforholdene skal være jevnere. Det er vanskelig å samarbeide med partier som er mye større enn dem, sier han.