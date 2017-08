58 statsansatte skal arkivere pasientjournaler for døde nordmenn

ARENDAL (VG) Høyre-Frp regjeringen, som skulle redusere byråkratiet, starter nå opp Norsk helsearkiv på Tynset.

I fjor høst satte regjeringen av 50 millioner kroner til å reise et eget arkivbygg på Tynset, der pasientjournaler for avdøde nordmenn skal arkiveres. 58 personer skal jobbe der.

I Tønsberg ligger det helt nye Valgdirektoratet hvor 23 ansatte for første gang har fått ansvaret for gjennomføring av høstens stortingsvalg, og for å hindre valgfusk.

Solberg-regjeringen har også opprettet Parkeringstilsynet på Lillehammer med åtte ansatte, Regelrådet med seks ansatte på Hønefoss og flere andre nye statlige etater og foretak.

Det står i kontrast til lovnaden om å redusere det norske byråkratiet, men det er ikke lett å finne kritiske stemmer på Stortinget om helsearkivet.

Stortinget har nemlig vært helt enstemmig om behovet for dette arkivet. Selv Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum, som sier han skal legge ned unødvendige statsetater, har kjempet for å få helsearkivet til hjemfylket Hedmark.

Snart valg! Få alle nyheter og siste meningsmålinger her

– Dokumentasjonshysteri



Men Lise Askvik, helseaktivisten med bakgrunn fra radiostasjonen P4 og som nå leder Helsepartiet, mener at pengene heller bør brukes på dagens pasienter.

– Dette er en veldig dårlig idé, og viser at politikernes omsorg for nye arbeidsplasser i distriktene er sterkere enn viljen til å yte maksimalt for de som ligger i sykesengen akkurat nå, sier Askvik.

- HYSTERI: Lise Askvik i Helsepartiet er ikke imponert over det nye helsearkivet på Tynset. Foto: Erlend Daae , VG

Nye statlige arbeidsplasser Klagenemndsekretariatet i Bergen med 10 ansatte, som skal støtte Klagenemnda for offentlige anskaffelser, Konkurranseklagenemnda, Medieklagenemnda, Stiftelsesklagenemnda. Lotterinemnda og Frivillighetsregisternemnda.

i Bergen med 10 ansatte, som skal støtte Klagenemnda for offentlige anskaffelser, Konkurranseklagenemnda, Medieklagenemnda, Stiftelsesklagenemnda. Lotterinemnda og Frivillighetsregisternemnda. Regelrådet på Hønefoss med seks ansatte. Regjeringen har etablert dette nye rådet for å bidra til at næringslivet ikke påføres unødvendige byrder gjennom nytt eller endret regelverk.

på Hønefoss med seks ansatte. Regjeringen har etablert dette nye rådet for å bidra til at næringslivet ikke påføres unødvendige byrder gjennom nytt eller endret regelverk. Skatteklagenemnda i Stavanger, 42 ansatte som finansminister Siv Jensen (Frp) åpnet i 2016, og som erstatter dagens regionale klagenemnder.

i Stavanger, 42 ansatte som finansminister Siv Jensen (Frp) åpnet i 2016, og som erstatter dagens regionale klagenemnder. Nye Veier AS i Kristiansand med 60 ansatte. Opprettet for å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier så kostnadseffektivt som mulig.

i Kristiansand med 60 ansatte. Opprettet for å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier så kostnadseffektivt som mulig. Sivil klareringsmyndighet i Moss, 20 ansatte. Myndigheten skal foreta sikkerhetsklarering for ansatte i sivile etater som jobber med sensitive opplysninger.

Hun kaller det dokumentasjonshysteri:

– Jeg er så skuffet over at de rødgrønnes «new public management» er videreført. Det genererer enorme mengder dokumentasjon, som vi må spørre oss om vi virkelig har bruk for. Legene bruker nå i snitt bare 45 prosent av sin tid til pasientkontakt, og enormt mye tid går tapt på kravene til skjemaer og dokumentasjon, sier Askvik.

Helseminister Bent Høie (H) sier at arkivet er et tiltak for avbyråkratisering og ikke det motsatte:

– Lise Askvik har kanskje ikke forstått fullt ut verdien av forskning og utvikling i helsesektoren. Kunnskapen som ligger i de gamle journalene kan hjelpe oss til å utvikle enda bedre helsetjenester, sier Høie.

Han viser til at de gamle pasientarkivene nå ligger og tar plass i hvert enkelt helseforetak, og at det har en verdi å samle dem på ett sted.

Denne fikk følger: Trakk seg etter sikkerhetshull i e-journaler

58 årsverk



Norsk helsearkiv kommer fra sykehusreformen, som kom i 2002. Men det er Arkivverket under kulturminister Linda Hofstad Helleland som skal styre arkivet.

«30. juni i år fikk Statsbygg i oppdrag å bygge lokaler for Norsk helsearkiv i Tynset. I Kulturdepartementets budsjett for 2017 er det opplyst at det er estimert behov for 58 årsverk, av dem 48 nye, ved Norsk helsearkiv når virksomheten er i full drift. Etter planen skal bygningen stå ferdig i 2019. De 58 årsverkene vil komme tidligst i 2019», skriver hennes statssekretær Bård Folke Fredriksen (H) i en epost til VG.

Hovedoppgaven på Tynset vil være digitalisering av papirjournalene og å gjøre dem tilgjengelig for forskning.

Les også: Valgdirektoratet skal prøve-hacke stortingsvalget



Kreativt Norge



Fredag 18. august åpnet Helleland Kreativt Norge i Trondheim, en ny avdeling i Kulturrådet , hvor 10 ansatte skal bidra til «vekst, verdiskaping og arbeidsplasser via økt investering i og omsetning av kunst- og kulturproduksjoner».

Kulturdepartementet presiserer at syv av stillingene, som jobber med Statens kunstnerstipend og Fond for lyd og bilde, overføres fra Oslo.

FÅR ANSVARET: Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H), her fra prisutdeling. Foto: Geir Olsen , VG

Helseklage-myndigheten



Helseminister Bent Høie (H) står bak en av de største nye offentlige etatene, Helseklage-myndigheten som bygges opp i Bergen. Helseklage åpnet dørene i januar i år og vil etter hvert ha om lag 100 ansatte. Organet skal forberede saker for pasientklagenemnda og en rekke andre klageordninger i helsevesenet.

Nye helseforetak Ifølge regjeringens liste over statlige arbeidsplasser som skal ut av Oslo, er det kommet til fire nye helseforetak i de siste fire årene: Luftambulansetjenesten HF i Bodø

Sykehusbygg HF i Trondheim, 40 ansatte

Sykehusinnkjøp i Vadsø, 43 ansatte

Nasjonalt IKT HF i Bergen, 20 ansatte.

– Vi slår sammen en rekke klageorganer i en administrasjon. Å samle fagmiljøet er viktig i en tid når helseklagene øker i antall. Om vi ikke hadde samlet disse etatene, ville de vokst hver for seg for å ta unna saksmengden. Jeg tror folk hadde opplevd det som verre byråkratisering om saksbehandlingstiden hadde gått ytterligere opp. Derfor har vi tatt dette grepet, sier Høie.

– Men trenger sykehusene en egen byggeetat?

– Tidligere har hvert nytt sykehus vært bygget som om man aldri hadde bygget sykehus tidligere. Nå har vi en profesjonell etat som kan bruke erfaring fra tidligere. Bare på det nye sykehuset i Drammen har man spart 100 millioner kroner i prosjekteringsfasen på å trekke på erfaringer fra andre sykehusbygg, i stedet for å starte helt fra bunnen av, sier Høie.

Les også: Disse statlige arbeidsplassene skal flyttes ut i landet

LEDERDUO: Statsminister Erna Solberg sammen med nestleder Bent Høie driver valgkamp i Rogaland. Foto: Harald Henden , VG

Sp vil legge ned



Senterpartiet har allerede varslet at noen av etatene, som Parkeringstilsynet og Regelnemnda, kan bli lagt ned dersom de kommer i en rødgrønn regjering etter valget.

– Dette oppleves ikke akkurat som avbyråkratisering, Høie?

– Jo, vi har redusert antall etater og enheter i helseforvaltningen. Det betyr at vi redusere behovet for mer byråkrater og redusere byråkratiet for de som har behov for hjelp. Dette er et arbeid som krever omorganisering, vi kan ikke bare starte med å si opp folk. Lønn og regnskap er flyttet til Direktoratet for økonomiforvaltning, det gir stordriftsfordeler, sier Høie.

Før sommeren: Eks-statsråd refser regjeringen for oljepengebruk